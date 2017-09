Pierre Bergé, mort d’un esthète aux multiples vies

Mécène, homme d'affaires, bibliophile et collectionneur d'art, Pierre Bergé est né le 14 novembre 1930 à Saint-Pierre d'Oléron en Charente-Maritime. Lui qui a très tôt fréquenté les milieux littéraires et artistiques, aux côtés de Giono et Cocteau, fait en 1958 une rencontre décisive, celle du couturier Yves Saint Laurent : s'en suivront cinquante années d'amour avec le couturier. En septembre 2016, au micro de Joëlle Gayot pour l'émission A voix nue, Pierre Bergé revenait sur cet amour inconditionnel vécu dans les coulisses de la mode :

Homme des médias et des arts, Pierre Bergé a également fondé des magazines, dont Têtu en 1990, et dirigé d'éminentes institutions culturelles telles que l'Opéra de Paris entre 1988 et 1994. Dans un nouvel entretien pour l'émission A voix nue, il définissait avec humour la culture :

La culture, beaucoup de gens croient que c'est nécessaire, comme on se lave les dents, deux fois par jour. Il faut donc avoir un peu de culture, il faut aller s'ennuyer dans un spectacle, ou écouter de la musique... Pour moi, ce n'est pas comme ça la culture. Pour moi, faut la vivre la culture. Elle doit faire partie de vous, elle doit faire partie de votre vie, elle doit être indispensable... Indispensable est le mot.

L’ascension fulgurante d'Yves Saint Laurent, son sens des affaires, ou encore la fondation de Sidaction et son engagement pour la cause homosexuelle : le tout était guidé par une philosophie de l'action et du faire. "Viser son but, s'y tenir... on n'y arrive pas toujours, c'est certain mais on arrive au plus près", disait-il.

De cette philosophie de l'action, Pierre Bergé a par ailleurs cultivé un refus de la nostalgie dont il faisait part en 2003 au micro d'Alain Veinstein dans l'émission Du jour au lendemain :