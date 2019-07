Pierre Cardin : "Il y a un côté snob qui me gêne un peu souvent chez les créateurs de la mode"

Ce quatrième entretien avec Pierre Cardin est consacré à son étonnant succès économique en Chine dans les années 1970 où il a même pu organiser un défilé de mode dans la Cité Interdite, "pour la première fois au monde", "c'est une très belle victoire" insiste-t-il. Le même scénario s'est reproduit sur la Place Rouge pour la Fête de la jeunesse universitaire où, "pour la première fois il y a eu un défilé de mode de la jeunesse et de la beauté". Il se dit "très fier" d'avoir bousculé la diplomatie grâce à la création.

En 1970, Pierre Cardin rachète un théâtre qui deviendra l'Espace Cardin, "c'est le subconscient qui a décidé cet achat" pense-t-il, faisant allusion à son désir de devenir un artiste de scène. Il a voulu faire de son théâtre un lieu d'avant-garde.

Pierre Cardin pense qu'il aurait pu être un meneur de troupe théâtrale car il "perçoi[t] très bien la vérité chez les êtres et [ il sait] très bien la diriger".

A travers le théâtre, mon image internationale m'a donné un relief d'homme de culture. Mais comme on peut être un couturier et ne pas avoir de culture. Si vous êtes un couturier, vous êtes catalogué et on en sort difficilement. Moi, j'ai voulu sortir de cette ornière en prouvant que j'étais plus.