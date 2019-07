Pierre Cardin : "Je n'ai pas besoin de paraître, je suis"

1992 | Cinquième et dernier entretien de la série "A voix nue" avec Pierre Cardin qui parle de sa relation avec Jeanne Moreau, de sa conception du bonheur qui est à chercher en nous, de la consécration de voir ses modèles de haute-couture au musée et de ce qui le motive encore pour développer ses projets.

Dans ce dernier volet d'"A voix nue" avec Pierre Cardin, le couturier évoque avec délicatesse la figure de Jeanne Moreau qui a été sa compagne pendant quatre années au début des années 60, "une femme extraordinaire", avec laquelle "même le silence était intéressant". Il s'explique sur son refus toute sa vie de se marier : "Je n'étais pas en état de recevoir la tendresse des autres. Je suis le seul responsable, je n'ai pas suivi cette route-là [du mariage], je n'ai pas voulu être à travers les autres, j'ai voulu être moi-même."

Mon foyer je l'ai trouvé dans mon travail en réalité, c'est ma famille autour de moi.

Écouter Écouter "A voix nue" avec Pierre Cardin 5/5. "Je n'ai pas besoin de paraître, je suis". Une diffusion du 31/01/1992 29 min "A voix nue" avec Pierre Cardin 5/5. "Je n'ai pas besoin de paraître, je suis". Une diffusion du 31/01/1992

Pierre Cardin livre sa réflexion sur le bonheur après lequel les gens courent alors que, selon lui, le bonheur est en chacun de nous, nous l'avons sans même le savoir.

Qu'est-ce-que c'est que le bonheur ? Comment pouvez-vous le palper ? Comment existe-t-il ? Comment le colorer, lui donner une sculpture, une forme, une matière ? Ça n'existe pas, le bonheur ! C'est vous qui devez le rencontrer et en être conscient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous le donne, le bonheur ! C'est soi-même, on l'a en soi.

Créateur de plus de 50 000 modèles en pièces uniques de haute-couture, Pierre Cardin fut honoré par le Metropolitan Museum of New-York en 1980 pour ses 30 ans de production. Cette célébration dans l'un des plus grands musées au monde était une façon de reconnaître l'existence de la mode actuelle au même titre que la mode du passé qui faisait, elle, l'objet d'expositions. "Pourquoi la mode d'aujourd'hui est-elle rejetée comme commerciale ?", se demande Pierre Cardin.

En conclusion de l'entretien, Pierre Cardin revient sur ses choix entrepreneuriaux, comme le rachat de Maxim's dont il a décliné la marque à l'envi. Toute sa vie, le couturier s'est remis en question et s'est lancé des défis, pour le goût de "l'aventure", "au risque de se perdre" reconnaît-il, et s'il se dit fier ce qu'il a construit, il n'en ressent aucun orgueil.

C'était une ambition, c'était une réussite comme un sportif qui serait aux olympiades, qui voudrait se prouver qu'il peut gagner les olympiades, moi je suis comme ça.