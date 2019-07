Pierre Cardin : "Je voulais que mon nom soit dans le monde entier"

Dans ce deuxième volet de la série "A voix nue", le couturier et homme d'affaires Pierre Cardin, alors âgé de 70 ans, revient sur ses premières réussites dès 1950. "J'avais du succès, c'est certain, je plaisais beaucoup" reconnaît Pierre Cardin qui avait plein de talents à sa disposition mais a préféré continuer dans la mode tout en restant proche du monde du théâtre et du cinéma.

Pierre Cardin a habillé toute la société de l'époque, les grandes stars françaises et américaines. La presse a été bienveillante à son égard, lui l'un des plus jeunes créateurs de mode de son temps. Il revient sur sa robe-bulle de 1954, il s'est inspiré du film "Le ballon rouge" de Lamorisse qui était un ami : "Ça m'a donné l'idée de faire des bulles avec de la mousseline. [...] c'était poétique, des robes de rêve."

Pierre Cardin revient sur son idée de faire du prêt-à-porter en 1959, cela ne se faisait pas à cette époque pour un grand couturier. Il a dû ainsi quitter la chambre syndicale de la haute-couture. "C'est avec l'argent gagné du prêt-à-porter que j'ai pu créer davantage", explique-t-il.

Homme de haute-couture, il a beaucoup fait évoluer cette activité, toujours à la recherche d'une nouvelle création.

Ce que je voulais c'est surtout créer l'image de demain et c'est cela qui m'a permis de faire une image très différente des autres, d'avoir un style et d'être précurseur. En 1960, ma mode était rejetée, j'avais des difficultés à l'imposer car les femmes ne voulaient pas se ridiculiser en portant les vêtements que je faisais à l'époque. Les musées le démontrent : je suis vraiment actuellement considéré comme représentatif d'une certaine période et cette période elle est celle d'aujourd'hui. C'est cela qui est fantastique : elle paraissait absurde, inconsciente, insolente et même importable... et dans le fonds quand on voit ma mode d'il y a 25 ans, c'est celle que les jeunes gens et les jeunes filles portent aujourd'hui. C'est cela qui a fait ma différence.