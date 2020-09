Pierre Nora et Marcel Gauchet : invités de Guillaume Erner - dans Les Matins, jeudi 3 septembre dès 7h40

En 1980, le sentiment d’un changement d’époque amenait Pierre Nora à créer la revue Le Débat avec Marcel Gauchet. 40 ans après, le dernier numéro - le 210ème - fait le bilan d’une époque et de ses discussions intellectuelles. « Plutôt que des plaidoyers et des manifestes », la revue se voulait le lieu de l’analyse. Près d’un demi-siècle plus tard, comment continuer le combat … et pour quel public ?

