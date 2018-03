Pour éviter les polémiques, des médias font compter le nombre de manifestants

Plus de 140 manifestations de fonctionnaires sont prévues ce jeudi dans toute la France. Les syndicats appellent à "défendre le service public". Les manifestations s'annoncent suivies, mais comme à chaque fois les chiffres de la mobilisation, selon qu'ils émanent des organisateurs ou de la police, passeront du simple au double, voire beaucoup plus. C'est pour éviter ces écarts qu'une vingtaine de médias français ont décidé de faire appel à un cabinet d'étude spécialisée dans le comptage des manifestations. L'Agence France Presse, Le Monde, Radio France (dont France Culture), l'Agence France Presse, France Télévisions, Europe 1, BFMTV, Mediapart, notamment, souhaitent en finir avec la guerre des chiffres. La manifestation de ce jeudi, à Paris, servira de première officielle. La méthode a déjà été testée et validée en novembre dernier.

Ce dernier exemple en date est flagrant. Lors de la mobilisation du jeudi 16 novembre 2017, une manifestation des syndicats contre "la politique libérale du gouvernement", l’écart des chiffres était impressionnant. A Paris, les forces de l’ordre ont compté 8 000 personnes, la CGT, 40 000 : soit 5 fois plus !

Comment obtenir des chiffres fiables ?

La méthode de comptage qu’utilise le cabinet Occurrence est la même que celle utilisée depuis une dizaine d’années dans les aéroports ou encore les musées. Son équipe installe deux capteurs, en hauteur. Lors de la manifestation du 16 novembre à Paris, ils se sont ainsi installés au 3e étage d’un petit hôtel, avec vue plongeante sur le boulevard Voltaire, situé environ au deux tiers du trajet de la manifestation.

• Crédits : Lise Verbeke - Radio France

"Ces capteurs créent une ligne virtuelle qui balaye un boulevard, trottoirs y compris, et toute personne qui franchit cette ligne virtuelle est comptée", explique Assaël Adary, le président du cabinet. Les capteurs sont reliés à trois ordinateurs, qui diffusent en temps réel les images de la manifestation, et le nombre des manifestants défile en bas à gauche de l’écran. Les triangles verts sur l’écran indiquent qu’une personne marche dans le sens de la manifestation, les triangles rouges signalent une personne dont la trajectoire va dans le sens inverse et qui n’est donc pas comptabilisée. L’équipe enregistre également quatre moments de la manifestation de 20 secondes, quand le cortège est dense ou plus parsemé, et à la main, les salariés recomptent, pour ne pas laisser la technologie unique maître à bord. A la fin de la manifestation, le temps de recouper toutes les données, soit une dizaine de minutes, l’équipe est capable de donner un chiffre. Le 16 novembre, 8 250 personnes ont manifesté à Paris, selon elle, contre 40 000, selon la CGT, et 8 000, selon la préfecture de police.

Le cabinet n’en est pas à son coup d’essai. La technologie a été éprouvée lors de plusieurs manifestations, depuis 10 ans.

• Crédits : Lise Verbeke - Radio France

A partir du moment où l’on peut compter les choses scientifiquement, il faut le faire. Et comme mon métier c’est de compter les opinions, via des sondages etc, je me suis dit : quel est l’indicateur de l’opinion de la rue ? Eh bien, c’est le nombre de personnes qui sont dans la rue.

Assaël Adary

Une fiabilité non partisane

Lors du premier comptage, en 2007, Assaël Adary a été convoqué à la préfecture de police : "Les policiers m’ont demandé, assez légitimement, pour qui je le faisais, pourquoi, et surtout si je filmais la mobilisation. Or nos capteurs ne filment pas, on ne capture pas d’images. Une fois que l’on a expliqué cela, ils se sont détendus, on a même échangé sur nos méthodes respectives de calculs."

Le cabinet "ne roule pour personne", il revendique son indépendance. Et c’est cela qui fait la crédibilité de leurs chiffres, selon eux, car l’émetteur est non partisan.

Les chiffres que le cabinet obtient à la fin de chaque mobilisation observée se rapprochent le plus souvent de ceux de la préfecture de police. Mais c’est l’émetteur qui est important dans ces cas-là, selon Assaël Adary : "même si les méthodes de comptage sont les bonnes, il y a un problème d’émetteur. C’est parce qu’ils sont la préfecture que le chiffre est suspicieux. Si vous êtes une partie engagée, votre chiffre est suspicieux."

Police, syndicat, comment comptent-ils ?

Les policiers comptent manuellement les manifestants. Des agents sont disposés le long du parcours, avec à la main des cliquets. Ils comptent par lignes de manifestants. Quand la manifestation est dense, cela complique leur travail.

Les syndicats, eux, ont recours à différentes méthodes. Ils utilisent des estimations, selon la taille des rues, la durée du parcours, le nombre de bus affrétés.

La polémique des chiffres : une histoire ancienne

Il y a toujours eu des écarts entre les chiffres de la police et ceux des organisateurs des rassemblements. Mais entre 2013 et 2014, de nombreuses polémiques ont entouré le comptage des mobilisations contre la loi ouvrant le mariage aux homosexuels. Les écarts variaient jusqu’au septuple. La préfecture avait alors demandé à une commission indépendante de réfléchir à de nouvelles techniques de comptage. La sociologue Dominique Schnapper a été chargée de la présider.

Les chiffres lors de la Manif pour tous étaient tellement absurdes que, à juste titre, la préfecture de police a souhaité que des gens indépendants et compétents puissent venir voir comment ils comptaient et donner leurs avis ainsi qu'un certain nombre de conseils. Ce que nous avons fait.

Après avoir observé les policiers lors de différentes manifestations, Dominique Schnapper et ses deux collègues, Pierre Muller, inspecteur général à l’Insee, et Daniel Gaxié, professeur de science politique, sont arrivés à la même conclusion en 2015 : les chiffres des policiers sont les plus fiables. Ils ont eux-mêmes recompté à partir de vidéos toute une après-midi, et sont arrivés à des chiffres similaires, voire même inférieurs à ceux des forces de l’ordre.

Nous avions donné quelques conseils techniques, ajoute la sociologue, comme multiplier les lieux d’où l'on observe le passage des manifestants, et indiquer, comme pour les sondages d’opinion, la marge d’erreur, au lieu de donner des chiffres ronds. Ce qui est conforme à la vérité, sur le modèle des sondages d’opinions.

Aujourd’hui donc, Radio France et plusieurs autres médias ont décidé de faire appel au cabinet d’étude Occurrence pour avoir des chiffres non partisans et crédibles. Une bonne chose selon Dominique Schnapper, qui conclut avec une pointe d’amertume : "S’il fallait un cabinet privé pour confirmer ce que nous avions dit en 2015 et pour confirmer les chiffres de la préfecture, tant mieux, puisque nous arrivons à la vérité. Mais il est assez surprenant qu’il n’y ait pas plus de confiance dans un service de l’Etat et dans une commission de gens indépendants qui avaient déjà fait le même constat. Je regrette que notre commission n’ait pas suffi aux journalistes. Mais peu importe, le tout est d’arriver à ce que l’on cesse ce côté ridicule pour la démocratie de ces chiffres aberrants que donnent les responsables des manifestations. Cela me paraît un progrès de la démocratie".