Pour Yves Saint Laurent, "tous les arts appartenaient au temps présent"

Entretien | Le premier défilé d'Yves Saint Laurent révélait il y a soixante ans un génie de la couture. Et là comme par la suite des influences artistiques innombrables. Six musées parisiens les précisent. Mouna Mekouar, co-commissaire de cette exposition, revient sur la place de l'art dans la vie du couturier.

D'un format inédit, l'exposition "Yves Saint Laurent aux musées" se tient dans six institutions parisiennes depuis le 29 janvier, marquant les soixante ans de sa première collection haute couture sous son propre nom. Le Centre Pompidou, le Musée d’Art Moderne de Paris, le Musée du Louvre, le Musée d’Orsay, le Musée National Picasso-Paris et le Musée Yves Saint Laurent Paris proposent de redécouvrir le processus de création du couturier, ses inspirations et ses vêtements.

Une initiative de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent qui souhaite mettre en évidence les influences artistiques d'Yves Saint Laurent, décédé en 2008. Mouna Mekouar, co-commissaire de l'exposition et qui a travaillé précédemment pour le musée Yves Saint Laurent Marrakech ou le centre Pompidou Metz, éclaire cette initiative.

Dans quelles mesures cet événement est-il singulier dans la mise en avant de l'œuvre d'Yves Saint Laurent ?

Ce projet est singulier d'une part parce que de nombreux musées se réunissent et s'associent autour d'un seul et unique couturier, et d'autre part parce que le projet ne s'inscrit pas dans les espaces d’exposition temporaires, mais plutôt dans les collections permanentes. C'est une forme d'exposer qui se distingue des formats d'exposition conventionnelle et traditionnelle.

La première exposition autour de Saint Laurent s’était tenue en 1983 à New York, au Metropolitan Museum of Art, avec une grande dame de la mode qui s'appelait Diana Vreeland. Un évènement marquant. Depuis, il y a eu énormément d'expositions autour d'Yves Saint Laurent, selon un même principe ou un même format d'exposition, c'est-à-dire 100 à 150 modèles, parfois 200. Des modèles présentés ensemble, soit de manière chronologique, soit de manière thématique pour évoquer son œuvre.

Dans le cadre de ce projet et de la célébration du 60e anniversaire du premier défilé de Saint Laurent qui s'était tenue le 29 janvier 1962, nous avons tenu à imaginer un projet d'exposition différent, plus original, et qui se distingue des précédents. Il vient interroger le format d'exposition en général, et témoigner de liens forts entre l'œuvre d'Yves Saint Laurent et l’art.

Quelle place tenait l’art dans la vie d’Yves Saint Laurent ?

Yves Saint Laurent aimait l’art. Il était entouré d'œuvres d'art. Dans son appartement de la rue de Babylone [près des Invalides, Paris, NDLR], l’art était partout : qu'il s'agisse de sa chambre à coucher, de son salon, et de tous les lieux dans lesquels il vivait. C'était un grand amateur d'art, un grand collectionneur, et c'était aussi quelqu'un qui s'intéressait à des périodes, à des civilisations et à des artistes de toute géographie et de toute période. C'est fascinant de voir qu'il pouvait s'intéresser autant aux civilisations asiatiques, à l'art mongol, indien, qu’aux artistes qui lui étaient contemporains. Et tout cela simultanément. Pour lui, tous les arts appartenaient à son temps présent. Il était en mesure de pouvoir s'inspirer d'un costume de danse thaïlandais, en même temps que de s'intéresser à la peinture italienne de la Renaissance, ou encore à la peinture française du XVIIIe siècle. C'est quelqu'un qui avait un regard pluriel, un regard multiple, et qui considérait tout l'héritage plastique du monde sans frontière et sans chronologie.

L'art a toujours été primordial non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa création. Il avait une bibliothèque immense, comme un vaste musée imaginaire dans lequel il puisait parfois des sources d'inspiration, et qui a beaucoup compté dans sa créativité.

Yves Saint Laurent considérait-il la couture comme un art mineur ?

C'est ma propre lecture personnelle : il était entouré d'œuvres d'art chez lui, dans son univers personnel, et donc de l'absolu. Cette question de l'absolu lui permettait peut-être d'échapper à la question du temps. Quand vous créez dans la mode, vous créez deux fois par an des collections, donc vous êtes constamment rattrapé par le temps, par les saisons, et par une notion d'éphémère et d'évanescence. Il devait probablement puiser son inspiration autant dans la peinture baroque, française que dans les civilisations gréco-romaines et bien d'autres pour retrouver une certaine assise vers quelque chose qui relève de l'absolu, et pour échapper à cette question du temps.

Yves Saint Laurent a toujours voulu échapper à la mode, mais créer un style, un style qui lui serait propre, un style qui lui serait intemporel.

Pierre Bergé disait souvent que la couture n'était pas un art, mais qu'il fallait un artiste pour la créer. Quand on lit les citations d'Yves Saint Laurent, il dit qu'il a toujours cherché, tout au long de sa carrière, à tendre vers un certain absolu et à faire de la couture une forme d'art.

• Crédits : Sandrine Marty / Hans Lucas - AFP

Chaque musée présente une thématique

L'exposition prend place dans 6 musées différents à Paris. Chaque musée présente-t-il l’œuvre du couturier avec un prisme différent ?

Oui, le projet permet de montrer combien Yves Saint Laurent s'intéressait à tous les arts, et à des arts de périodes totalement différentes. Nous avons essayé de ne pas être trop exhaustif, nous voulions créer une thématique précise dans chaque musée pour éviter que le public ne se perde, ou que le discours soit confus.

Au Centre Pompidou, l'intention est de montrer combien Saint Laurent appartient à son siècle, et comment il annonce le XXIe siècle. Au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, grâce aux célèbres installations qu'ils possèdent autour de Dufy, Matisse et bien d'autres, nous mettons l'accent sur la couleur chez Yves Saint Laurent, et son rapport à la forme et au mouvement. Au musée d’Orsay, nous avons choisi la thématique de Marcel Proust, un auteur qui a énormément compté pour le couturier. Avec la fameuse horloge qui s'inscrit au 5e étage du musée, et qui annonce les collections post impressionnistes et impressionnistes, on montre plusieurs robes et des smokings qui traduisent l'univers.

Au musée du Louvre, nous avons fait le choix de montrer l'importance du décor et des objets d'art dans la création de Saint Laurent. Avec la chance et l'honneur d'être dans la galerie d'Apollon, galerie créée sous Louis XIV et qui annonçait la galerie des glaces. On y présente 4 vestes d'Yves Saint Laurent qui viennent dialoguer avec l'architecture et avec les objets présentés dans cette galerie, à savoir les bijoux de la couronne, mais aussi la collection de Louis XIV autour du Cristal de Roche. On comprend ce que Saint Laurent voulait vraiment créer, en transformant grâce à la broderie chacune des vestes en véritable parure.

Au musée Picasso, la démarche est très simple : nous voulons montrer comment Picasso a influencé l'œuvre d'Yves Saint-Laurent à différents moments de sa carrière. Le visiteur peut terminer (ou commencer) le parcours par le musée Yves Saint Laurent à Paris, dans lequel nous montrons le processus créatif, la manière dont Yves Saint Laurent crée ses œuvres en partant du dessin jusqu'au patron, en passant par la toile. C’est une démarche très didactique qui permet au public de comprendre comment le couturier travaille avec ses ateliers, et avec toutes les personnes qui collaborent avec lui.

Vous avez dit “Yves Saint Laurent voulait échapper à la mode, mais créer un style”. Est-ce que vous pensez que le couturier aurait été inspiré par l'époque que nous sommes en train de traverser ?

J'essaie de me souvenir d'une phrase de Saint Laurent sur la question du regard. Une citation dans laquelle il disait que la force de son œuvre, la force de sa création, est en fait le regard porté sur son temps. J’aurais tant aimé qu'il soit avec nous aujourd'hui pour nous montrer comment il aurait regardé l'époque qu'on traverse. Ce que nous essayons d’ailleurs d'évoquer avec ce projet, que l'œuvre d’Yves Saint Laurent échappe à son temps, et qu’elle appartient aussi à notre temps d’aujourd'hui.

Il était extrêmement en avance sur son temps, c'était un visionnaire ?

Je pense qu'il était conscient qu'une œuvre appartient à son temps, mais aussi au temps qui la regarde. Quand on regarde un tableau de Vermeer, il appartient bien sûr au XVIIe siècle, mais il appartient aussi à notre temps présent, puisqu'on le regarde "dans notre présent". Je pense qu'Yves Saint Laurent était conscient de ce double regard qu'on pouvait porter sur une œuvre, et qu'il cherchait à ce que sa propre création soit perçue ainsi.

• Crédits : Sandrine Marty / Hans Lucas - AFP

Avec la collaboration de Caroline Bennetot