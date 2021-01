Pourquoi y a-t-il si peu de diversité dans les orchestres classiques ?

C'est le talentueux Ibrahim Maalouf qui a relancé la polémique au début de l'année 2021, en regrettant dans un tweet le manque de diversité de l'orchestre de Vienne lors du traditionnel concert de nouvel an de cette formation.

Pour en savoir plus, nous avons questionné le sociologue et enseignant Bernard Lehmann.

De facto on voit qu’il n’y a pas de diversité ethnique ni à Vienne, ni en France. Mais ce n'est pas tant, pour moi, la question ethnique qui se pose que la question sociale. Les musiciens et a fortiori les musiciens de musiques classiques, dites "savantes" se recrutent principalement dans des milieux socialement favorisés. Bernard Lehmann, sociologue

"L'habitus" à l'origine d'un manque de diversité sociale

Bernard Lehmann étudie depuis 25 ans la sociologie de l’art et de la musique, il a mené des enquêtes sur l’homogénéité des orchestres classiques. Il estime que le problème ne vient pas du recrutement des orchestres nationaux, mais qu’il est bien plus profond.

Ça ne procède pas d’un rejet supposément raciste tel que le laissait plus ou moins sous-entendre Ibrahim Maalouf. Il suffit de voir les petits conservatoires municipaux, de régions pour voir que la diversité ethnique n’est pas là non plus. Autrement dit, c'est bien en amont que la question se pose. Bernard Lehmann, sociologue

En cause "l’habitus", cette disposition d’esprit favorisée par l’environnement de la classe sociale à laquelle on appartient car "une imprégnation familiale favorise grandement l’accès à la musique savante. Lorsque l’on a des parents qui écoutent de la musique savante, qui vont aux concerts, qui pratiquent eux-mêmes la musique, c’est une facilitation énorme pour accéder à cet univers", explique le sociologue.

• Crédits : Getty

Ces distinctions sociales sont tellement marquées qu’elles existent même au sein de l’orchestre où certains instruments sont jugés plus prestigieux que d’autres. Et plus les musiciens sont à gauche plus il y a de chances qu’ils viennent des classes les plus favorisées.

Les musiciens que l'on voit le plus médiatiquement et même aux concerts, ceux qui sont devant, les instrumentistes à cordes notamment se recrutent essentiellement dans des milieux favorisés alors que des musiciens d’origines populaires vont plutôt se retrouver au fond de l’orchestre à pratiquer les instruments à vent tels que les bois ou les cuivres. Bernard Lehmann, sociologue

Une reproduction sociale que l'école n'efface pas

Ce que j'ai pu faire ressortir lors de certaines de mes enquêtes, notamment liées au public, c’est que l’école a aussi un effet contre-productif puisque l’école laisse entendre que pour pouvoir apprécier cette musique, il faut en maîtriser les codes, savoir pratiquer d’un instrument. C’est l’idée qu’on ne peut pas entendre cette musique si on ne maîtrise pas l’analyse musicale, ce qu’est le tempo, l’harmonie, la mélodie, etc. Bernard Lehmann, sociologue

Le seul changement notoire en termes de diversité est celui de l’inclusion des femmes. Dans la première moitié du XXe siècle elles commencent à être admises dans les orchestres mais principalement à la radio où on ne les voit pas .

Par contre la question du genre se pose tout autrement, si les femmes sont minoritaires dans les orchestres c’est que pendant longtemps les hommes qui étaient majoritaires n’en ont pas voulues, il a fallu que l’on mette en place un paravent pour susciter un recrutement égalitaire du point de vue du genre. Bernard Lehmann, sociologue

Dans les années 1970, la pratique du paravent se généralise. Aujourd'hui dans les grands orchestres français, près d’un tiers des musiciens sont des femmes. Le recrutement à l’aveugle ne fait pas émerger des musiciens issus de la diversité tant les causes sont plus profondes. Ce n’est pourtant pas le cœur du problème pour le sociologue qui estime qu'il faudrait déjà revaloriser les musiques plus populaires.