Presse // Forum France Culture : L’année vue par les savoirs "2020 : La société face aux conflits"

Des gilets jaunes au mouvement contre la réforme des retraites, les derniers mois ont été marqués par une très forte actualité sociale. Des rues des villes de France à l’hémicycle de l’Assemblée nationale, des réseaux sociaux aux hôpitaux et aux gares, de nouveaux conflits sont apparus, d’anciens ont semblé renaître.

« 2020 : la société face aux conflits », c’est le titre de ce Forum qui propose 4 tables-rondes et un dialogue de clôture en public dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Pour la huitième année, France Culture et Sorbonne Université vous proposent un Forum placé sous le signe des savoirs, 4 tables-rondes et un entretien de clôture enregistrés en public depuis le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, avec le soutien de la Chancellerie des universités de Paris, le samedi 29 février de 10h à 17h30.

AU PROGRAMME

| 10h-11h : 1789, années 30, mai 68 : revivons-nous les conflits du passé ?

Par Xavier Mauduit

Avec Ludivine Bantigny, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen, auteur de "L’Œuvre du temps" (Editions de la Sorbonne, janvier 2019) et de "Révolution "(Anamosa, 2019) ; Gérard Noiriel, directeur d’études à l’EHESS, auteur d"’Une histoire populaire de la France : de la guerre de Cent Ans à nos jours" (Editions Agone, novembre 2019) ; et Emmanuel de Waresquiel, professeur à l'école pratique des hautes études, auteur de "Penser la restauration" (Tallandier, janvier 2020) et de "J’ai tant vu le soleil" (biographie de Stendhal à paraître chez Gallimard le 12 mars).

| 11h30-12h30 : Philosophie : a-t-on besoin des conflits ?

Par Adèle Van Reeth

Avec Hélène L'Heuillet, psychanalyste, philosophe, maîtresse de conférences en philosophie politique et éthique à Sorbonne Université, Pierre Judet de La Combe, directeur d’études à l’Ehess et directeur de rechercache émérite au Cnrs, Alain Renaut, professeur émérite de philosophie politique et d’éthique à Sorbonne Université, et Frédéric Worms, philosophe, professeur à l'ENS et directeur du Centre international d’étude de la philosophie française contemporain.

| 14h30-15h30 :La lutte des classes : une question d’actualité ?

Par Tiphaine de Rocquigny

Avec notamment Dominique Meda, philosophe et sociologue, professeure à l’Université Paris Dauphine, Olivier Dard, historien, professeur à Sorbonne-Université qui a publié le Dictionnaire des populismes, éditions du Cerf, 2019, Nicolas Baverez, historien, économiste, essayiste, éditorialiste au Point et au Figaro., et Philippe Askenazy : économiste, directeur de recherche au CNRS.

| 16h-16h45 :Le goût du clash a-t-il remplacé le débat public ?

Par Emmanuel Laurentin

Avec Christian Salmon, écrivain, essayiste, auteur notamment de Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits ( La découverte, 2007) et de L’ère du clash (Fayard, 2019), Marylin Maeso, Professeure de philosophie, essayiste, auteure de Les conspirateurs du silence (l'Observatoire, 2018), et Pauline Escande-Gauquié, sémiologue, maître de conférences à Sorbonne université Celsa, co-auteure de Monstres 2.0, l’autre visage des réseaux sociaux (François Bourin, 2018)

| 17h-17h30 : Avocat ou le conflit permanent : Entretien avec Richard Malka

Par Olivia Gesbert

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne | 47, rue des Ecoles 75005 Paris