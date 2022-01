Programmation spéciale : Éducation, nouveaux enjeux

Dans le cadre de la Journée Internationale de l’éducation de l’UNESCO et en partenariat avec le festival #LearningPlanet. Lundi 24 janvier à l’antenne, sur le site de France Culture et l’appli Radio France

Tout au long de l’année, des Matins à l’offre puissante de programmes de connaissances, au travers des choix de ses thématiques et de ses invités, en privilégiant les idées aux opinions, France Culture se positionne comme média partenaire de l'éducation.

Ce 24 janvier, France Culture s’engage dans la Journée internationale de l’éducation avec une programmation spéciale d’antenne, sa contribution au festival #LearningPlanet et en révélant les lauréats de son appel à podcasts pédagogiques auprès des enseignants, le Podcast des profs.

Depuis la rentrée de septembre, les programmes de culture générale se sont affirmés comme axe de développement essentiel pour la chaîne, avec notamment la nouvelle émission quotidienne de Matthieu Garrigou Lagrange : Sans oser le demander. Aussi, de grands pédagogues répondent à la fin de chaque émission de savoir à toutes les questions que nous nous posons sans oser les formuler (en histoire, philosophie, économie, science...); composant en format numérique, un grand podcast de culture générale : Le pourquoi du comment (3,5 millions de téléchargements en décembre).

Programmation à l’antenne de France Culture :

7h00 Les Matins / Guillaume Erner

Avec Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l’UNESCO en charge de l’éducation.

9h05 Le Cours de l’Histoire / Xavier Mauduit

Transmettre les savoirs, une histoire de l’éducation

série de 4 émissions du lundi au jeudi

Lundi 24 janvier : Éclairer les jeunes esprits, enseigner au siècle des Lumières

Avec Stéphane Van Damme, professeur d’histoire moderne, chaire d’histoire transnationale de l’Europe moderne au département d’histoire de l’ENS,

Josiane Guitard-Morel, docteure en littérature et langue française, enseignante à l'Université Clermont Auvergne,

Et Jacques Cattelin, professeur agrégé de sciences physiques.

Mardi 25 janvier : Fessée et châtiments, punir pour éduquer ?

Avec Élisabeth Lusset, historienne médiéviste, chargée de recherche au CNRS (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Et Emmanuelle Chapron, professeure à Aix-Marseille Université, directrice d'études cumulante à l’École Pratique des Hautes Études.

Mercredi 26 janvier : Le temps des pédagogies innovantes, l’enfant au centre de l’école

Avec Laurence de Cock, docteure en sciences de l’éducation, chargée de cours en didactique de l’histoire et sociologie du curriculum à l’Université de Paris,

Et Mélanie Fabre, normalienne agrégée d'histoire, chargée d’enseignement à l’EHESS, rattachée au laboratoire du CESPRA.

Jeudi 27 janvier : Panthéon-Sorbonne, quelle université après mai 68 ?

Avec Marie-Caroline Luce, responsable du service des archives de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

Philippe Boutry, ancien président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l'Institut Universitaire de France,

Et Éric Pesme, post-doctorant, élève à l'ENS Ulm.

11h Cultures Monde / Florian Delorme

Les politiques internationales pour l’éducation

série de 4 émissions du lundi au jeudi

Lundi 24 janvier : Unesco : quelles politiques internationales pour l’école ?

Mardi 25 janvier : De la pandémie au retour des talibans : comment sauver l’éducation des filles ?

Mercredi 26 janvier : Des campus américains à la recherche européenne : les libertés académiques sont-elles menacées ?

Jeudi 27 janvier : De l’ordinateur en classe à la classe à distance : le numérique peut-il être inclusif ?

16h La Méthode scientifique / Nicolas Martin

Science et éducation

Avec Ange Ansour, enseignante, directrice du programme « Savanturiers »,

Et Elena Pasquinelli, philosophe, spécialiste des sciences de la cognition, chercheure associée à l'Institut Nicod (CNRS-EHESS-ENS), membre de la Fondation La Main à la Pâte.

21h Être et Savoir / Louise Tourret

Apprendre et enseigner dans les mondes numériques

Quelles pédagogies se développent en audio et en image ? Comment se repérer dans la multitude de l’offre actuelle ?

Avec Marie-Caroline Missir, directrice générale chez Réseau Canopé,

Estelle Kollar, professeure de mathématiques au lycée Louis Armand de Nancy

Et Wonderwomath sur Tik Tok

Le Podcast des profs

Le 24 janvier, France Culture rendra publique la sélection des lauréats gagnants du concours de podcasts à vocation pédagogique, initié après les premiers confinements auprès des professeurs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

Plus de 300 propositions ont été reçues par le jury présidé par Jacques Attali et Sandrine Treiner, directrice de France Culture, en croisant plusieurs critères : l’ambition pédagogique, la créativité en matière de son et de réalisation, l’attractivité pour les jeunes publics.

Le jury était composé des producteurs d’émissions de connaissances de France Culture : Adèle Van Reeth, Géraldine Mosna-Savoye, Louise Tourret, Xavier Mauduit, Quentin Lafay, Jean Beghin, Matthieu Garrigou-Lagrange, Nicolas Martin, Antoine Beauchamp, et de Marie-Caroline Missir directrice du réseau Canopée et de Michel Mazaudier, inspecteur d’académie de Besançon.

Ces podcasts bénéficieront de la puissance d’exposition et de diffusion de franceculture.fr et de l’appli Radio France. France Culture, média partenaire de l’éducation, souhaite mettre en valeur les productions de podcast des professeurs et soutenir ainsi leur diffusion et leur visibilité par la puissance de sa légitimité et de sa distribution.

> Rendez-vous sur cette page lundi 24/01 pour découvrir les podcasts lauréats.

#LearningPlanet

L’ouverture de la Journée Internationale de l’éducation au #LearningPlanet Festival sera accompagnée par Louise Tourret, productrice de l’émission Être et savoir sur France Culture. Elle animera une table-ronde autour de nouvelles perspectives pour l’éducation au 21e siècle, avec Stacy Algrain, Fondatrice de Penser l’Après, François Germinet, Président de CY Université, Marie Caroline Missir, Directrice générale du Réseau Canopé, Carine Seiler, Haut-Commissaire aux Compétences, François Taddei, Président du Learning Planet Institute, Flore Vasseur, écrivaine, entrepreneuse, journaliste, réalisatrice.

> Lundi 24 janvier, de 10h à 11h en ligne

Faites de beaux rêves avec #LearningPlanet et France Culture

À quoi rêvez-vous ? est la question qu’Arnaud Laporte, producteur d’Affaires Culturelles sur France Culture, pose chaque matin à 8h55 à ses invités.

L’une des questions également posées par #LearningPlanet aux professeurs et aux étudiants aux quatre coins de la planète pour l'initiative “Leçon de rêves”. Quelles connaissances ou savoir-faire rêvez-vous de partager avec le monde ?

Ce programme a comme objectif de réunir les leçons dans une “carte des rêves” pour les cartographier, mais aussi pour alimenter les ressources mises à disposition de la communauté de professeurs.

Dans ce cadre, France Culture a sélectionné quelques Rêves d’artistes à podcaster : Bertrand Belin, Hubert Blanc-Francard, Simonetta Greggio, Jean-Marie Larrieu, Nathacha Appanah, Marina Abramovic.

L’Open Panthéon de France Culture

En partenariat avec le Centre de recherches interdisciplinaires, France Culture a proposé à ses producteurs de réfléchir à la personnalité qu’ils aimeraient mettre dans un Panthéon idéal et d’expliquer pourquoi.

Ce lundi 24, nous en révélons la liste, en ligne. Et vous, qui mettriez-vous au Panthéon ?