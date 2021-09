Programmation spéciale sur France Culture // Afghanistan : urgences pour les réfugiés

France Culture s’installe au Théâtre de la Ville - Espace Cardin le lundi 6 septembre pour un 18/20 dédié à la situation des réfugiés suite à la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan. Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin et Affaires culturelles d’Arnaud Laporte seront en direct et en public et accueilleront des responsables officiels, des artistes, des chercheurs et des associations pour débattre de la situation et des mesures à prendre. Une programmation conçue en collaboration avec Atiq Rahimi, romancier et réalisateur.

Les invités :

Atiq Rahimi,romancier et réalisateur

Siddiq Barmak,réalisateur

Kubra Khademi, plasticienne et performeuse

Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Offi)

Ayyam Sureau, écrivaine, philosophe, fondatrice de l’Association Pierre Claver, pour les demandeurs d’asile et les réfugiés politiques en France

Nassim Majidi,codirectrice du centre de recherche sur les migrations Samuel-Hall

Yaël Naim, auteure, compositrice, interprète

Emmanuel Demarcy-Motta, metteur en scène, directeur du Théâtre de la Ville

Tofan Dulat-zay, directeur général du restaurant Cavalier

Et en podcast :

> Le Cours de l’histoire / Xavier Mauduit

La longue histoire de l’Afghanistan

Série en 4 épisodes diffusée du 30 août au 2 septembre 2021

« Le patrimoine afghan, aussi riche que menacé… Nous avons besoin de coller des qualificatifs aux mots que nous utilisons, pour indiquer la nationalité par exemple : le patrimoine afghan est celui qui se trouve sur le territoire aujourd’hui couvert par l’Afghanistan. Bien sûr, ce n’était pas le cas au cours des siècles passés. Les bâtisseurs des murailles de Balkh au XVe siècle n’avaient pas conscience d’être afghans, tout comme les sculpteurs des bouddhas de Bâmiyân, les constructeurs de la mosquée d’Hérat ou du minaret de Djam. Un adjectif que nous pouvons associer au mot patrimoine est sans conteste universel car ces richesses sont le bien commun de l’humanité. » Xavier Mauduit



> Cultures Monde/ Florian Delorme

Retour des talibans : l’onde de choc

Série en 4 épisodes diffusée du 30 août au 2 septembre 2021

Le 15 août, les talibans reprennent le contrôle de Kaboul, tandis que les forces américaines et de l'OTAN quittent le territoire dans la précipitation. Pour les plus proches voisins jusqu'à l'Europe, quelles sont les conséquences de cet événement ?

Et aussi dans Les Matins de France Culture (7h/9h) du Lundi 6 septembre

Afghanistan : les nouveaux risques terroristes

avec notamment Anne-Clémentine Larroque, spécialiste de l’idéologie islamiste.