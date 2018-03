L’un des plus beaux fails de l’année est un footbal fail, des millions dépensés et rien à l’arrivée...

Retour sur l'échec du PSG avec Laurent Sabbah, spécialiste de la communication et de la stratégie des entreprises.

Écouter Écouter PSG : perdre à coup de millions PSG : perdre à coup de millions

Le projet des Qataris en 2011 en achetant le PSG était de gagner dans les 5 ans La Ligue des champions. Ça fait 7 ans. Ils ne sont jamais arrivés en finale et cette année ils ont été éliminés en 8ème de finale...

Le projet et sa formulation étaient peut-être déraisonnables, une sorte de déconnexion avec la réalité du footbal, du sport de haut niveau et du business, une approche plutôt arithmétique des choses.

La Ligue des champions c’est la compétition suprême européenne mais donc mondiale pour un club de football. Sur l’ensemble de ces clubs, il n’y en a pas un qui a moins d’un siècle d’histoire. Je rappelle que le PSG a été fondé en 1970, c’est un bébé dans le monde du football. On s’aperçoit que tous ceux qui ont gagné la Ligue des Champions, un siècle d’histoire, ça veut dire des institutions qui se sont inscrites dans des histoires, des valeurs, des projets... Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, ce qui peut expliquer cet échec du PSG c'est qu'il n’est pas une institution, ceux qui sont des institutions ce sont les grands joueurs payés extrêmement chers, on a renversé la hiérarchie des valeurs...

Le PSG n’est pas une équipe, c’est une collection d’individus, je pourrais même dire d’égos voire d’égoïsme. Le football est dans un sport collectif et ce qui fait sa puissance c’est le travail en commun.

