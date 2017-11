« Quand des mineurs africains sont abandonnés dans la montagne »

Depuis le début de l’année, près de 1500 réfugiés, exilés ou migrants sont arrivés à Briançon en provenance de l’Italie en passant par les cols alentour. Près de 60% d’entre eux sont des mineurs non accompagnés (MNA).

Dans le cadre de ce reportage, Raphaël Krafft a pu constater qu'en l'espace de 24h, au moins six de ces enfants avaient été notifiés d’un refus d’entrée sur le territoire français et abandonnés de nuit à la borne frontière dans la montagne par des températures négatives. Ils ont eu pour unique injonction des forces de l'ordre françaises de marcher seuls vers l’Italie.

Cet épisode est-il anecdotique ? Tous les témoignages recueillis et observations faites durant ce reportage semblent prouver le contraire.

L'hiver n'arrête pas les candidats au passage clandestin en France rendu de plus en plus dangereux avec le froid et les premières neiges déjà tombées sur les cols qui séparent la France de l'Italie autour de Briançon.

Le Magazine de la rédaction par Aurélie Kieffer

Reportage Raphaël Krafft

Réalisation Annie Brault

