Quand les vêtements façonnent nos corps

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les premières transformations du corps imposées par le vêtement s'appliquent... aux hommes. L'historienne Odile Blanc, spécialiste du Moyen Âge, revient sur les origines et l'évolution de ces vêtements qui façonnent nos corps.

Odile Blanc : "On voit apparaître autour des années 1340 un nouveau type de vêtement, une sorte de corset qui façonne le corps masculin, qui est très court, très ajusté, très bombé sur la poitrine et c’est un vêtement qui est aussi rembourré sur toute sa surface. Ce torse très bombé est obtenu par le port en dessous d’une cuirasse qu’on appelait un pourpoint. C’est un vêtement militaire et on le porte sous l’armure en métal, pour éviter d’être blessé par le fer.

• Crédits : Giovanni Antonio Lovino

Un vêtement qui inspire le corset féminin

"Le corset est vraiment une sorte d’architecture avec des baleines, qui contraint le corps pendant longtemps. Par exemple, pour la silhouette féminine valorisée jusqu’à la fin du XIXe siècle, c’est un buste très étroit et menu, quelque chose qui est coupé à la taille et puis dessous une sorte d’énorme meringue. On voit bien que c’était fait pour des personnes qui n’avaient pas d’activités physiques ou qui devaient très peu marcher. C’est l’époque de la femme ornée qui ornait aussi ces intérieurs du XIXe siècle qui étaient vus comme une sorte de paysage, de décor où chaque objet avait sa place et dont la femme finalement était un ornement comme un autre."

• Crédits : Getty

Des origines militaires

"Au XVIe siècle et durant toute l’époque moderne, on va voir des portraits princiers où les princes sont représentés en cuirasse donc on va retrouver un peu cette silhouette-là mais ce sera vraiment une armure. Curieusement, au début du XIXe siècle et pendant toute l’époque romantique, par exemple en 1830, on va voir ces silhouettes masculines qui vont rappeler étrangement ce vêtement du Moyen Âge avec des bustes très marqués, des épaules très accentuées, un torse rembourré et aussi des jambes très très fines. Il y avait vraiment un souci d’apparaître avec un corps mince, travaillé, militaire, une allure martiale, très hiératique.

Autre inspiration militaire : une sorte de coque, une braguette, qui a eu une durée de vie assez courte mais une présence très spectaculaire dans le vêtement masculin. On voit ça dans les portraits de princes au XVIe siècle et même un peu après. Ça montre une nature qui n’est jamais défaillante. Ça vient de l’armure pour protéger cette partie du corps et en civil c’est aussi un attribut qui pouvait servir de poche, on pouvait y dissimuler quelques menus objets. Ça montre véritablement comment le vêtement est un attribut du pouvoir et du pouvoir masculin. "

La transformation du corps aujourd'hui

"Avec l’évolution des matières, le vêtement est aujourd’hui élastique et épouse la forme du corps.Au fond, les pratiques sportives qui se développent à partir des années 1920, c’est aussi une sorte de façonnage du corps mais cette fois-ci pas de l’extérieur avec un vêtement qui exerce une pression sur lui, mais de l’intérieur par une pratique sportive et de la diète aussi, un régime associé. "