Quand Piganiol anticipait le vélib' en 1970

En 1958, sous De Gaulle, Pierre Piganiol (1915-2007) fonde une ambitieuse politique de recherche scientifique, à l’origine notamment du centre d’études spatiales (CNES) et du développement de la biologie moléculaire. Convaincu que la science est un facteur de progrès, il imagine en 1970 le futur des transports, et anticipe même le velib'…

Pierre Piganiol : "Peut-on dès aujourd’hui imaginer d’autres solutions que la voiture individuelle ? Nous brûlons en gros en un jour ce que la nature a accumulé en 1 000 ans. Bon ça ne pourra pas durer c’est évident. Donc nous allons nous trouver devant l’obligation de choisir d’autres moyens de transport qui, si possible, n’utilisent plus les formes fossiles de l’énergie. On peut imaginer un jour, une généralisation de la solution que vous rencontrez aux halles de Rungis. Vous louez une clé, moyennant quoi, vous enfourchez un vélo que vous laisserez où vous aurez envie de le laisser et vous trouverez tout le long du trajet les moyens de locomotion dont vous aurez besoin, tout en empruntant quand le besoin en est les moyens collectifs.

On peut dire que les transports aéronautiques de masse vont se développer considérablement, que dans une phase intermédiaire les transports aéronautiques, de détail j’allais dire, l’avion remplaçant la voiture individuelle, vont probablement également se développer. On peut se demander dans quelle mesure les moyens du type aéro-train, urba ou autre l’emporteront. Mais on peut se demander surtout si la formule de moyens de déplacement individuel ne subira pas quelques modifications, si elle ne se combinera pas, de plus en plus, avec des moyens de communication de caractère collectif. C’est un peu ce que cherche à faire la région parisienne quand elle nous place des parkings de dissuasion. Parkings de dissuasion, pour l’instant, c’est peut-être la forme préhistorique des solutions futures. C’est évident, dès maintenant on commence à y penser. Ce que l’on voit mal c’est comment se fera la transformation, quelle contrainte nous ressentirons ou au contraire quelle liberté nouvelle nous éprouverons.

Et au fond nous avons peur du futur et nous en avons d’autant plus peur que nous savons que nos décisions d’aujourd’hui ont un impact sur le futur. Alors nous voudrions bien savoir si nous prenons les bonnes décisions ou les mauvaises. Au fond nous n’avons pas trouvé la méthodologie qui permette aux hommes d’aujourd’hui de se mettre dans la peau des hommes de demain et là il subsiste un problème grave.

Nous savons très mal prévoir le développement de la connaissance et l’histoire abonde en surprises. Après coup, on s’aperçoit que ce ne sont pas tellement des surprises, que c’était inclut dans ce qui précédait, et si c’est si vrai qu’une découverte importante apparaît souvent sous des formes variées, à la même époque en différents points du globe. Mais au fond l’angoisse du monde moderne repose sur le fait que nous voudrions bien avoir des installations pilotes qui nous permettent de voir comment ça fonctionnera."