Quand Yves Saint-Laurent était encore "un talent naissant"

Ce mardi 3 octobre 2017, la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent devient le musée Yves Saint Laurent. Dans la maison historique du couturier, dans le XVIe arrondissement à Paris, c'est un vaste parcours de 450 m² qui ouvre ses portes. On y embrasse autant la carrière prolifique de Saint Laurent que son processus de création : le nouveau musée abrite une collection de pas moins de 5 000 vêtements et 15 000 accessoires. C'est dans cette maison que Saint Laurent créa ses collections de 1974 à 2002, lorsqu'il a décidé d'arrêter sa carrière de couturier pour se consacrer à leur fondation, jusqu'à sa mort en 2008. Pierre Bergé n'aura pas eu le temps de voir ce musée achevé puisqu'il est mort le 8 septembre dernier, neuf ans après le décès d'Yves Saint Laurent.

Grâce aux archives radiophoniques, souvenons-nous des débuts d'Yves Saint Laurent. Nous sommes en 1957, il est alors âgé de 21 ans. Christian Dior - qui l'appelait "le dauphin" et confiait avoir vu en lui un "talent naissant" - est décédé fin octobre. Le 15 novembre 1957, sur les ondes de la RTF, la journaliste Lise Elina évoque la succession de la maison Dior.

Parmi les successeurs qui viennent d'être nommés depuis à peine quelques heures,Yves Saint Laurent, qu'elle présente comme "le jeune modéliste, benjamin de la maison, timide et modeste, qui fuit les photographes depuis huit jours" .

Cette archive recèle la plus ancienne interview du couturier, qui se faisait encore appeler "Yves Mathieu Saint Laurent" et n'avait pas encore pris son nom de couturier. Yves Saint Laurent, avec la jeunesse de ses 21 ans, raconte comment il a choisi entre ses études de philosophie à Alger et la haute-couture à Paris. Après avoir été présenté au célèbre couturier par Michel de Brunhoff, le directeur du magazine Vogue, qui avait apprécié ses dessins, il a rejoint la maison Dior pour ce qui s'appelait "la ligne Y". Ecoutez la voix jeune et mal assurée de Saint Laurent au tout début de sa carrière :

Dans la même archive, Raymonde Zehnacker, proche collaboratrice de Christian Dior, décrivait le jeune couturier et son ascension dans la maison Dior en ces termes :

Yves Mathieu Saint Laurent est un garçon qui a la flamme, qui aimait ce métier. Il a été présenté à Monsieur Dior par le journal Vogue. Et Monsieur Dior ayant reconnu en lui un talent naissant, a désiré l'avoir avec lui au fur et à mesure des années qui se sont écoulées. Il lui a fait de plus en plus confiance. Il a participé de plus en plus aux collections avec lui. Dès ce moment-là, M. Dior avait reconnu toutes ses qualités.

C'est l'année suivante, en 1958, que Saint Laurent rencontre Pierre Bergé. Une rencontre décisive qui marque le début de cinquante années d'amour et de création dans la haute-couture. "Un amour absolu" que Pierre Bergé évoquait dans l'émission Tout arrive le 12 mars 2010 sur France Culture :

Pour aller plus loin, vous pouvez également profiter de l'ouverture de ce musée pour écouter encore le couturier à travers d'autres archives radiophoniques. Et notamment ce "Mardi des auteurs" de 2010, dans lequel Pascale Charpentier revenait sur le parcours d'Yves Saint Laurent jusqu'en 2002, année où il arrêta le stylisme :

