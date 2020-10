Que faisons-nous du débat public ? Réseaux sociaux, culture, médias - Journée spéciale le vendredi 16 octobre

AU PROGRAMME

6h05 Le réveil culturel / Tewfik Hakem

Comment faire entendre un débat d’idées à l’heure du buzz et des diatribes expéditives ?

Avec Frédéric Taddei, journaliste et Claire Blandin, historienne des médias

6h45 Les Enjeux internationaux / Julie Gacon

Le débat public est-il encore possible aux Etats-Unis ?

7h- 9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

GRAND INVITE : François Sureau, avocat et écrivain

8h50 Carnet Philo / Géraldine Mosna- Savoye

Chronique : L’opinion publique peut-elle se réguler d’elle-même ?

9h - 10h Le Cours de l’histoire / Xavier Mauduit

Pétitions, meetings, placets : une histoire de la prise de parole Avec Benoit Agnès, chercheur associé au Centre d’histoire du XIXe siècle (Université Paris 1 et Sorbonne Université). Ses travaux portent sur l’histoire socioculturelle et politique des mobilisations et des actions publiques en Europe au XIXe siècle.

Paula Cossart (SR), maitresse de conférences en sociologie à l’Université de Lille (CERAPS). Ses recherches portent sur la sociologie historique de la démocratie délibérative.

10h- 11h Les chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

Salons, polémiques, espace public : est-ce qu’on débattait mieux au 18ème siècle ?

avec Alain Sager philosophe, membre de la Société Voltaire et de la Société des études voltairiennes

11h -12h Culturesmonde / Florian Delorme

« Cancel culture », des campus américains aux campus européens ?

12h-12h30 La critique / Lucile Commeaux

La critique artistique au prisme des débats sociétaux. Le cas Philip Guston

14h-15h Entendez-vous l’éco ? / Tiphaine de Rocquigny

Médias, réseaux sociaux : le clash est-il un modèle économique ?

16h -17h La Méthode scientifique / Nicolas Martin

Peut-on débattre de la science ? Avec Etienne Klein, physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en philosophie des sciences, producteur de l'émission "La Conversation scientifique" sur France Culture.

Yves Agid , membre de l’Académie des sciences, fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière

Anne Goffard, médecin, virologue au CHU de Lille et enseignante à la faculté de Pharmacie de Lille

18h20 - 19h Conversation mondiale / Emmanuel Laurentin

Est-il si difficile de débattre aujourd'hui ?

Avec John MacArthur, Président et éditeur de Harper’s Magazine, il écrit aussi régulièrement pour le magazine britannique The Spectator et tient une chronique pour le journal québecois Le Devoir, il est l’auteur de « Deuxième combat : la censure et la propagande dans la guerre du Golfe » (1992, 2004) et de « L’illusion Obama » (2012),

Et William Marx, Professeur de littératures comparées au Collège de France, sa leçon inaugurale "Vivre dans la bibliothèque du monde" est parue en septembre aux éditions Collège de France / Fayard.

Conversation mondiale sur le site de France Culture : texte de John MacArthur sur l’état du débat public aux Etats-Unis

19h20 Affaires en cours dans Affaires culturelles d’Arnaud Laporte / Marie Sorbier

21h - 22h A présent / Frédéric Worms

Qu’est-ce qu’un vrai problème ? Avec Dominique Méda, philosophe et sociologue et Loup Wolff, chef du Département des études, de la prospective et des statistiques au Ministère de la culture

22h15 – 23h Par les temps qui courent / Marie Richeux

Médine, rappeur

