Qu'est-ce que la laïcité ?

Apparue en France dès 1871 dans le journal La Patrie à l'occasion d'une polémique sur l'instruction religieuse, la notion de laïcité est le fruit d'une longue histoire : de l'abandon du crime de blasphème en 1789 aux débats sur les "signes ostentatoires religieux" dans l'espace public, en passant par la célèbre loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905. Idéal républicain, l'adoption du "principe de laïcité" repose sur trois idées fondamentales : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans le respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Enfin, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou convictions.

Dans cette sélection d'émissions de France Culture, nous vous proposons d'explorer l'histoire de la laïcité, ses fondements juridiques, ses présupposés philosophiques ainsi que certains événements d'actualité qui ont contribué à remettre la question de l'application du principe de la laïcité au centre du débat public.

De la Révolution à aujourd'hui, histoire de la laïcité

Histoire de la laïcité (4 x 55 min)

D'où vient la notion de "laïcité" ? Comment s'est-elle fait une place dans notre histoire et nos textes juridiques ? A l'occasion du centenaire de la Loi de séparation des Églises et de l'État (1905), La Fabrique de l'histoire consacrait, en 2005, une série de quatre émissions à l'histoire de la laïcité :

- Un état des lieux de la laïcité en France. Entretien avec Alain Seksig, ancien instituteur dans les années 1970 à Belleville. Progressant au sein de l'Education Nationale jusqu'à devenir inspecteur général, il a été le témoin de l'évolution de la notion de laïcité depuis plus de trente ans.

- Retour sur la controversée séparation des Eglises et de l'Etat. Face à l'expansion des congrégations au milieu du XIXe siècle, l'Etat cherche à réduire leur influence dès 1880. En 1904, le nouveau président du Conseil, Emile Combes, signe une loi qui leur interdit d'enseigner. Expulsion des religieux, liquidation de leurs biens, la guerre des deux France se rejoue âprement. Les congréganistes, pour pouvoir continuer à enseigner, doivent alors s'exiler ou se séculariser.

- Visite du siège de la Ligue de l'enseignement, organisation fondée en 1866, véritable fer de lance de l'éducation populaire et laïque. Emmanuel Laurentin et ses invités passent en revue les temps forts de l'histoire de la Ligue : l'aspect anticlérical et militant des débuts de la IIIe République et de la Belle époque ; le développement fédéral de l'entre-deux-guerres et l'expansion des actions sociales et éducatives ; l'après-guerre enfin, avec les activités théâtrales sous la direction du tandem Renault-Barrault. Une balade qui fait, à sa façon, le lien entre la laïcité véhémente de la IIIe République et une laïcité plus "ouverte", telle qu'elle peut s'exprimer aujourd'hui.

- Un débat historiographique sur la trajectoire mouvementée du concept de laïcité. L'historienne Jacqueline Lalouette, spécialiste de la libre-pensée et la laïcité, rappelle que la loi de 1905 n'est pas en soi un tournant, mais résulte d'un long processus historique, tandis que le philosophe Guy Coq, spécialiste de la philosophie de l'éducation, souligne le poids symbolique de cette séparation des Eglises et de l'Etat.

Les sources philosophiques de la laïcité

Aux côtés des valeurs cardinales de la République française résumées par la devise "Liberté, égalité, fraternité", il faut ajouter la laïcité. La philosophe Cécile Laborde, spécialiste de théorie politique, explore cette notion, en s'interrogeant sur la façon dont un principe qui se veut universel peut se réaliser dans un contexte social et culturel donné. Entre le fait et la norme, entre la réalité et l'idéal, comment penser une laïcité qui ne soit pas qu'une valeur dite "catho-laïque" ? Comment envisager les valeurs républicaines tout en reconnaissant partiellement l'échec de leur application ?

Auteur d'un Traité sur la tolérance (1763), Voltaire a fait de la connaissance une arme contre toutes les formes de fanatisme. Le philosophe André Magnan présente, dans l'œuvre de Voltaire, les écrits qui font du philosophe des Lumières l'un des inspirateurs du concept de laïcité, bien que celui n'employait pas encore ce terme.

La laïcité en pratique

La République et les croyants (4x 55 min)

L'histoire du principe de laïcité, c'est aussi celle de ses applications. "La Série documentaire" donne la parole aux croyants. Comment font-ils cohabiter leur foi avec les principes républicains, à l'école ou au travail ? Règles, liberté, stigmatisation… Témoignages et réflexions sur le respect des principes de laïcité, en pratique.

- Dans le premier épisode, "Dieu, mon patron et moi", rencontre avec des salariés, managers et consultants spécialisés qui évoquent leurs expériences liées à l'expression de l'appartenance religieuse au sein des entreprises privées.

- Dans le deuxième épisode, on s'interroge sur l'enseignement du fait religieux. Quelles problématiques sont apparues depuis la vague d’attentats qui a touché notre pays ? Quels sont les grands questionnements circulant dans la sphère éducative et quels outils de transmission l'Etat met-il à disposition des enseignants, des élèves et des familles ?

- Dans le troisième épisode, c'est sur le divan du psychologue que la question de la laïcité se pose. Longtemps, psychologie et religion se sont vouées une défiance mutuelle. Pourtant, psychologues et ministres du culte se trouvent souvent confrontés aux mêmes questions contemporaines : recherches existentielles pour les uns, quêtes spirituelles pour les autres. Des psychologues de divers courants, des ministres du culte et un analysé expliquent comment leurs parcours spirituels et psychologiques se sont croisés.

- Dans le quatrième épisode enfin, c'est au cœur de l'hôpital public que s'exerce le respect des croyances individuelles. Au centre hospitalier de Meulan-Les Mureaux et à l’hôpital Cochin à Paris, rencontre avec des usagers, des soignants et des aumôniers de cultes différents. Ils expliquent pourquoi, selon eux, les aumôneries d’hôpitaux publics jouent un rôle essentiel pour les patients et pour la collectivité.

La laïcité vue d'ailleurs

A l'été 2016, l'affaire du "burkini", ou plutôt le buzz médiatique autour de cet habit de bain portée par certaines femmes musulmanes, relançait le débat sur la laïcité en France, et faisait le tour des médias étrangers. L'historienne américaine Joan Scott, autrice de La Religion de la laïcité (Climat, 2018), porte un regard attentif à ces problématiques telles qu'elles sont abordées en France.

Il n’y a pas qu’en France qu’on s’échauffe sur la laïcité. En 2019, au Québec, l’adoption d’une loi sur "la laïcité de l'Etat", interdisant à plusieurs catégories de fonctionnaires le port de symboles religieux, provoquait de vifs débats dans un pays connu pour son approche multi-culturaliste. Principe essentiel du modèle républicain français, la laïcité est-elle aujourd’hui transposable dans d’autres pays ?