Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'open space ?

Faites-vous partie des 20% des employés français qui ont retrouvé le chemin de l'open space après l'été ? Cette typologie d'agencement de l'espace de travail a été inventée au moment du développement du secteur tertiaire, à partir du début du XXe siècle. Aujourd'hui controversé, l'open space est obligé de s'adapter pour survivre.

Une invention liée à l'apparition du secteur tertiaire

A partir du XXe siècle, le travail tertiaire émerge, et explose. Et avec lui, apparaissent de premières formes d'open space. C'est ce qu'explique Marc Bertier, auteur de l'ouvrage Open space : entre mythes et réalités (2016), qui travaille dans une entreprise de conseil en immobilier d'entreprise :

Avant on avait des compagnies avec des artisans, des ouvriers... et le travail de traitement de l’information était très faible. Avec l’industrialisation, on va avoir de plus en plus de services dits 'supports', qui vont créer le travail tertiaire. Au début, il se faisait chez les gens. Vers 1700-1800, alors qu'apparaissent les premières administrations en France, les ministères étaient installés dans les hôtels particuliers des ministres, c’était assez spécial.

Un des premiers grands exemples de l’histoire de l’architecture est le Larkin Building de Frank Lloyd Wright, construit à Buffalo (New York) en 1903, et détruit en 1950. "C'est l’une des premières formes à poser une réflexion sur ce qu’est un espace de travail, à quoi ça sert, comment ça devrait fonctionner", analyse Marc Bertier.

Marc Bertier souligne le fait que l'open space est plus l'invention d'une typologie, une réflexion sur ce qu'est un espace de travail... et donc nécessairement un mot un peu fourre-tout :

En même temps que le Larkin Building, on va avoir à New York un immeuble emblématique qui est le Flatiron Building, un immeuble en forme de pointe qui date de 1902, où là on retrouve le plan bourgeois classique en enfilade : les pièces sont toutes les unes après les autres, et on va voir le couloir. Et ce qui est intéressant c’est que dans le Larkin, vous avez une grande pièce centrale, un espèce d’atrium qu’on a qualifié d’open space, et dans le Flatiron, un peu comme dans les châteaux, on va avoir un couloir et des pièces, sans forcément de séparation. Les deux sont des espaces tertiaires, ce qui montre qu’il y a tout de suite un débat sur la définition de l’open space.

Dans les années 1950, deux frères prolongent la réflexion autour de la conception de l'espace : les frères Schnelle, désireux de mettre l'humain au cœur des processus de travail, et qui imaginent les "bureaux paysagers", des espaces ouverts, agrémentés de plantes vertes :

Là, l’idée, c’était vraiment de travailler sur la circulation de l’information. Comment on se la transmet de bureau en bureau. Au-dessus des plans d’aménagement, on dessine des flux d’information, l’un des principaux enjeux de l’open space depuis le début. Beaucoup ont cru que l’open space était une manière de gagner de l’espace. Mais c’est faux. C’est simplement un changement dans la manière de travailler.

Vingt ans plus tard en 1968, aux Etats-Unis, l'architecte Robert Propst invente une nouvelle manière d'agencer l’espace pour l'entreprise Herman Miller, imaginant une vingtaine de mètres carrés alloués à chaque employé grâce à des cloisons modulables. C'est la première version de l’Action Office... que personne n'achète, car elle nécessite trop d’espace, qu'elle est bien au dessus des standards. En revanche, la deuxième version de l'Action Office, bien moins spacieuse (4 mètres carrés par employé), est toujours très en vogue outre-Atlantique aujourd'hui.

En France, les exemples de grands open space sont plus rares. Marc Bertier cite le grand plateau d'un seul tenant du géant de l'informatique Hewlett-Packard, capable d'accueillir 1200 personnes, près de Grenoble.

C’est un peu ce qu’on voit dans "Playtime", de Tati, des grands "cubicules", ce qui finalement existe assez peu en France pour une raison très simple : les bâtiments sont très peu épais parce que dans les normes de l’AFNOR. On doit avoir du premier jour pour les zones de travail, ce qui veut dire qu’on ne peut pas avoir des plateaux très très importants, parce qu’on a une profondeur maximum de bâtiment. Tandis que si on regarde les bâtiments aux Etats-Unis et au Japon, il n’y a pas ces réglementations, et c’est là où on va trouver ces grands espaces. Donc cette idée de l’open space comme une grande étendue est peut être aussi un fantasme.

Un open space aujourd'hui controversé... et en perte de vitesse ?

Aujourd'hui, cette l'open space est remis en question : on se demande s'il s'agit d'un atout, ou au contraire d'un frein pour les salariés, à l'instar du magazine Entreprendre, en février 2015 :

Les détracteurs de l’open-space lui reprochent le fait d’être bruyant (en particulier en l’absence de cloisons insonorisées entre les bureaux), le manque d’intimité, le fait d’être sous la surveillance des collègues, de faire baisser la productivité, le risque assez présent des voisins d’étaler leurs affaires sur le bureau et le risque de vol du fait de l’absence de porte.

D'ailleurs, chez Apple, dès 1993, devant l'absentéisme des employés, l'open space a été aboli. “Dans certaines conditions, travailler dans un open space, c’est l’enfer. Ça devient un panoptique où tout le monde se contrôle, et c’est la guerre”, reconnaît Marc Bertier. Car pour lui, un open space ne fonctionne que si à côté, il existe des espaces fermés : "des petites bulles pour se concentrer, s'isoler", des espaces dédiés au brainstorming, à la créativité :

C’est une tendance assez lourde qu’on remarque aujourd’hui, c’est qu’on a de plus en plus d’espaces fermés dans les open space. On réfléchit à des espaces qui répondent à de nouveaux modes de travail, qui sont liés à l’agilité, où la grande question qui se pose est la question du “chez”, comment je suis chez moi, comment je vais me retrouver en équipe etc.

Aujourd’hui, moins de 20% des personnes en France travaillent dans un bureau ouvert de plus de quatre personnes. Un chiffre est bien inférieur à celui d’autres pays, comme les Etats-Unis, mais surtout les pays du Nord :

Les Etats-Unis aujourd’hui ne sont pas considérés comme étant en avance sur les espaces de travail. Quand on fait un benchmark dans le monde, les pays qu’on regarde sont les pays du Nord, ce sont eux qui ont les réflexions les plus approfondies. Les Etats-Unis, il faut aussi replacer ça dans un contexte : il n’y a pas la même pression foncière là-bas, qu’en Europe. Si on oublie la question foncière, il manque une partie de l’équation.

Enfin, avec les nouvelles technologies qui ne cessent de se développer, le télétravail n'aura-t-il pas la peau de l'open space ? Pas pour Marc Bertier, qui rappelle que certaines grandes entreprises sont revenues sur le télétravail, comme Yahoo, et IBM :

Le télétravail ne va pas supprimer les locaux de l’entreprise. On ne peut pas travailler avec des gens qu’on ne connaît pas, on a besoin de se voir physiquement, pour se faire confiance, sinon ça ne sert à rien de travailler en équipe. Ils sont aussi une vitrine de l’entreprise, qui sert à diffuser sa culture.

Marc Bertier gage que les bureaux vont plutôt redevenir ce qu’ils étaient à leur création : des endroits où se concentrent la technique :