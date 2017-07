Réchauffement climatique : la vie bouleversée des éleveurs nomades de Mongolie

Reportage Les éleveurs nomades de Mongolie sont de plus en plus victimes de phénomènes climatiques extrêmes, en particulier le "dzud". Guettés par la pauvreté dans un pays en pleine crise économique, ils partent en ville et changent de vie. Le gouvernement a saisi l’ONU et des ONG internationales.

En Mongolie, on l'appelle le dzud ("dzeude"). Cet hiver rigoureux qui succède à la sécheresse d’un été caniculaire avait lieu une fois tous les 10 ans selon les anciens. Avec des températures pouvant aller jusqu'à - 50 degrés. Mais depuis 2 ans, il se répète, traduction concrète du réchauffement climatique de la planète. La vie des éleveurs nomades de Mongolie, qui représentent un tiers des 3 millions d’habitants de cet immense pays, en est bouleversée. Leur seule solution : l’exode rural. Reportage à 300 kilomètres de la capitale Oulan Bator, dans le sud-est de ce pays qui a bien du mal à gérer la situation.

Écouter Écouter A la rencontre de Lkhagvajav, ancien éleveur nomade qui a perdu une partie de son troupeau à cause du dzud A la rencontre de Lkhagvajav, ancien éleveur nomade qui a perdu une partie de son troupeau à cause du dzud

Choyr est un lieu étonnant. Imaginez une ville au beau milieu d’une interminable steppe déserte aux brins d’herbe aussi rarissimes que la pluie en été. Une ville faite de barres d’immeubles délabrées, avec autour des cabanes de tôle et de bois.

• Crédits : Solenne Le Hen - Radio France

Boursouflure de 13 000 habitants au milieu de nulle part, cette ancienne garnison de soldats soviétiques grandit chaque jour un peu plus.

Lkhagvajav a fait partie du flot des migrants qui ne voient même plus leur salut dans l’élection d’un nouveau président, il y a quelques jours. Avec une aide financière, cet ancien éleveur nomade a monté son entreprise de charpenterie.

• Crédits : Solenne Le Hen - Radio France

Comme beaucoup, moi je suis venu ici car j’ai perdu une grande partie de mon troupeau à cause du dzud. En ville, nous les anciens éleveurs nomades, on a peu de chances de trouver du travail. Après beaucoup d’efforts, j’ai fini par trouver un emploi de charpentier pour la compagnie de chemins de fer. Mon ancienne vie d’éleveur, le grand air et les animaux me manquent. Alors j’espère que bientôt, je pourrai redevenir nomade, avec un troupeau, tout en étant charpentier. Comme ça, je pourrai doubler mon revenu.

• Crédits : Solenne Le Hen - Radio France

"Une catastrophe silencieuse"

Les anciens attendaient le dzud une fois tous les 10 ans. Le "dzud noir", caractérisé par un froid extrême, ou le "dzud blanc", qui désigne ce même froid aggravé par des chutes de neige massives. Le pire dzud de l'histoire du pays a eu lieu en 2009-2010, quand près de 8,5 millions de bêtes – 18% du cheptel – ont péri pendant l’hiver. Déjà en 2013, la Croix Rouge évoquait "une catastrophe silencieuse". Et avec le réchauffement climatique, le phénomène vient de se reproduire une deuxième année d’affilée, avant peut-être même bientôt une troisième. Toujours d'après la Croix Rouge et des chiffres publiés le 1er juillet dernier, le dzud qui a débuté en novembre 2015 a touché 965 000 personnes sur 90% du territoire.

Les troupeaux des nomades n'y survivent pas. Les carcasses jonchent le sol : 40 000 têtes de bétail encore l'an dernier et 11 millions d’animaux d’élevage morts entre 1999 et 2002. Plus de 9 000 familles ont perdu tout leur bétail pendant la même période. Alors, comme seul recours, il y a la ville, explique Oyentol Dugarjav, responsable locale de l’ONG internationale Vision du Monde :

La ville grossit jour après jour. Pour les anciens éleveurs nomades, trouver un travail est quasiment impossible, il n’y a que des emplois de fonctionnaires. II faut avoir fait des études. La vie pour eux est dure : la pauvreté, l’alcool, la violence, la perte de l’estime de soi. C’est pour cela qu’on les encourage à rester éleveurs. Notre ONG leur donne du bétail, leur prête des tracteurs pour faire du fourrage, et les aide à se diversifier, en commercialisant des produits laitiers par exemple.

Bien sûr, maintenant il faudrait y mettre les moyens financiers, mais les ONG, le gouvernement et l’ONU en sont déjà convaincus : la diversification des revenus pour les nomades est la clé face au réchauffement climatique. La clé pour qu’en Mongolie, d’autres villes comme Choyr ne deviennent pas à leur tour des fabriques à pauvreté.

(Mise en ligne avec le concours d'Eric Chaverou)