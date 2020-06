Relâche et relâchements, avec Fanny Parise, Jahlil Benabdillah, Olivier Véran…

Les images des danseurs agglutinés sur les rives du canal Saint-Martin le soir de la fête de la musique ont inquiété certains d’une remontée du virus. Gare au relâchement ! En Allemagne, au Portugal ou en Chine, de nouveaux foyers épidémiques sont apparus. En France, seuls 5% de la population est immunisée et il faut rester très prudent, rappelle Yazdan Yazdanpanah, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris : "ce qui s'est passé au moment de la Fête de la musique, je pense que c'est déplorable et il faut le dire. Ce virus, on ne le palpe pas, on ne le sent pas. Donc on peut se relâcher si on en a envie, mais il faut faire vraiment attention".

Olivier Véran, le ministre de la santé estime aussi, dans Le Monde, qu’il faut continuer à être vigilant : "de nombreuses familles ont été frappées par la maladie, parfois par des décès. Il y a un besoin de résilience collective. Les gens ont envie de tourner la page. J’entends cette envie mais cela doit être assorti de comportements individuels et collectifs qui ne prêtent pas le flanc au retour de l’épidémie".

Dans Libération, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, cherche aussi à éviter le retour d’un grand nombre de cas, scénario qui reste possible : "nous espérons nous tromper. Mais notre rôle est de mettre sur la table, auprès des décideurs politiques, ce qui pourrait éventuellement se passer […] Notre message, notre principal retour d'expérience, c'est la préparation pour lutter contre l'impréparation".

Trop laxistes ou trop sérieux ?

La relâche, c’est également celle qui conduit à oublier les bonnes résolutions du confinement. L’entrepreneur Jahlil Benabdillah s’en désole dans Les Echos : "je suis même à deux doigts de devenir carrément pessimiste quand je vois le comportement de nombreuses personnes post-confinement : masques jetés n’importe où, déchets dans des terrains vagues ou dans des cours d’eau, détritus sur les parkings, à cet ours tué par balles dans les Pyrénées... […] Certes ces comportements irresponsables existaient bien avant le confinement. Mais nous sommes très nombreux à avoir espéré que cette période soit utile pour changer de logiciel, pour changer de paradigmes, pour faire émerger ce qu’il y a de plus noble et plus beau chez l’humain".

L’inverse est aussi vrai également, et nombreux sont ceux qui n’ont pas su relâcher la pression sanitaire qu’ils s’étaient imposés à eux-mêmes, comme l’explique l’anthropologue Fanny Parise, dans Libération : "il y a un déconfinement à deux vitesses. Pour certains, il rime avec retour à une néonormalité, alors que d’autres vivent encore dans un confinement amélioré avec une vie d’avant qui n’a pas vraiment repris. Cela dépend de l’état psychosociologique des individus, et de la façon dont les consignes gouvernementales sont réinterprétées par chacun, ce qui était déjà le cas durant le confinement".

Education à la santé

Ne pas se relâcher pour éviter de faire remonter le nombre de cas, cela peut être aussi engager un travail de fond pour donner des clés de compréhension sanitaires aux publics les moins informés. C’est ce qu’expliquent trois auteurs en santé publique et sciences de l’éducation dans The Conversation. Pour Aurore Margat, Benoît Pétré et Rémi Gagnayre, "on a tendance à raisonner et réagir actuellement comme si la diffusion de l’information suffisait à enclencher un comportement de prévention. Comme si la simplicité des messages rendait ipso facto la vie réelle compatible avec le contenu des informations, sans passer par un débat sur ce qu’est un comportement de santé".

Pourtant, soulignent-ils, "le passage du traitement de l’information à la mise en œuvre d’un comportement de santé représente un véritable défi, notamment pour les publics dont les ressources ne sont pas suffisantes".

Les auteurs appellent donc à miser sur l’intelligence et l’éducation des personnes, plutôt que d’asséner des messages stéréotypés sur la prévention. Ils ont, pour ce faire, travaillé sur des interventions éducatives brèves à destination de publics ciblés : "dans l’urgence, cette proposition vise à pallier les insuffisances d’une politique de santé ayant sous-estimé l’importance de la littératie en santé". Et par "littératie", il faut entendre "les connaissances, la motivation et les compétences permettant d’accéder, comprendre, évaluer et appliquer l’information pour prendre une décision en termes de soins de santé".

Partir en vacances ?

Sur le plan économique, pas de relâchement à prévoir pour tous les salariés. Car l’activité, si elle repart en effet, n’a pas retrouvé son niveau habituel. Dominique Seux le souligne dans son éditorial des Echos : "une lecture trop rapide des données publiées en ce moment par les organismes publics et privés de statistiques invite en effet à s'émerveiller devant l'ampleur du rebond de la conjoncture. Après presque deux mois de confinement, l'activité et le moral des acteurs économiques repartent rapidement à la hausse partout et dans la plupart des secteurs. Bonne nouvelle. Sauf que hélas trois fois hélas, c'est confondre mouvement et niveau. Ce qui compte pour les revenus et l'emploi, c'est le point de départ".

Les Français ne vont donc pas tous se précipiter en vacances, tout simplement car ils ne le pourront pas, explique Anne Rodier dans sa chronique du Monde. "Les scénarios sont très différents d’une entreprise à l’autre, mais, concrètement, l’heure est à la réduction des congés d’été, pris de préférence par roulement. Dans les TPE, l’accord se fait de gré à gré".

La question du cadre légal encadrant la prise des congés se pose, cependant : "pour résoudre l’équation compliquée de la période estivale, les entreprises se réfèrent à l’ordonnance du 25 mars, qui les a autorisées à se pencher plus arbitrairement qu’à l’accoutumée sur la répartition des congés annuels, dans la limite de six jours, et aux accords de performance collective, qui permettent de modifier la durée du travail et son organisation, et donc les RTT. Des accords d’entreprise sont ainsi négociés voire signés pour tenter d’organiser la présence des salariés cet été, en limitant la casse sociale".

L’été radieux

Mais nous ne vous relâcherons pas dans la nature sans vous avoir souhaité un bel été, à travers les mots de l’historien de la littérature Alain Viala, citant Shakespeare dans Marianne:

"Le confinement de cet hiver, dicté par la peur du Corona et le déconfinement progressif qui suit, sous des flambées de soleil d’été en plein printemps (m’) ont fait songer aux mots qui ouvrent Richard III :

Now is the winter of our discontent

Made glorious summer by this sun…

C’est-à-dire — je traduis et adapte à ma manière, […] :

Voici que notre hiver de troubles et de fange

En été radieux sous le soleil se change…

(cela soit dit sans préjuger en rien si l’épidémie est ou non saisonnière)".

Bel été à tous !

Par Matthieu Garrigou-Lagrange, Pierre Cattaneo et l'équipe de la Compagnie des Œuvres