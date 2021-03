Renzo Piano : "Vivre séparés, c’est comme vivre moins"

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. La liste de ces contributions à cette Conversation mondiale entamée le 30 mars, continue de s'étoffer puisqu'il s'agit, aujourd'hui, du centième texte reçu. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements actuels.

Renzo Piano est architecte. Nous lui devons, entre autres, la construction du Centre Pompidou à Paris en 1971, du Centre culturel Tjibaou en Nouvelle-Calédonie, en 1995, la tour The Shard, à Londres, inaugurée en 2012, deux bâtiments pour la Columbia University, achevés en 2017, et plus récemment, le Tribunal de Paris. Le Gênois a aussi remporté, le 5 mars dernier, le concours international pour la construction du nouvel Hôpital Grand Paris Nord.

"Mon métier consiste à bâtir des lieux publics. Je le dis parce que j’en suis fier : au fond, un architecte est quelqu’un qui construit des abris pour les gens. Ce qui, déjà, n’est pas facile. Mais cela devient encore plus complexe quand ces abris s’adressent à des communautés. Si vous construisez des écoles, des universités, des bibliothèques, des musées, des salles de concert, des cinémas, des hôpitaux, des palais de justice, vous créez des bâtiments qui renforcent ce pouvoir des villes d’être des lieux de civilisation. Dans la ville, il y a des éléments iconiques : les places, les ponts, les rues, les jardins. Mais aussi les bâtiments publics. C’est là que les gens se rencontrent et partagent des valeurs. C’est cela, mon métier. Mais depuis un an, je souffre beaucoup. Je regarde par la fenêtre et j’entrevois ces ponts de Seine si vides, surtout lors du premier confinement. On voit Beaubourg désert. C’est triste, puisque ces lieux-là sont faits pour créer des échanges. Le virus nous empêche. Vivre séparé, c’est comme vivre moins.

Je pense que la ville est une très bonne invention. Avec des défauts, bien sûr. En italien, città (la ville) et civiltà (la civilisation) sont presque les mêmes mots. Le contraire de la ville, ce n’est pas la campagne. Mais le désert. À côté de cet espace complexe, il y a aussi les périphéries des villes. J’ai moi-même grandi en périphérie. Ce sont des lieux presque toujours accompagnés d’un adjectif négatif. Les périphéries seraient tristes, dangereuses. Ce n’est pas vrai ! Il y a une beauté dans la périphérie : ce sont les usines des villes, c’est là où naît l’énergie, là où se trouve une très grande partie des habitants aussi. Je déteste cette définition de la périphérie comme un lieu désespéré. Pour moi, ce sont les lieux de demain. C’est pour cela que je suis si intéressé à l’idée de construire l’Hôpital Grand Paris Nord, dont je viens de gagner le concours, après avoir achevé le Tribunal judiciaire de Paris et l’École normale supérieure à Saclay. Ce sont des endroits dans lesquels il faut amener des fonctions nobles. C’est d’ailleurs l’une de mes préoccupations principales dans mon mandat de sénateur à vie, en Italie.

Les villes ont toujours survécu

La ville m’intrigue beaucoup. C’est une invention humaine fondamentale. Depuis toujours, j’ai une idée – et elle se renforce avec ce virus qui va nous accompagner longtemps : la ville est un concept ouvert. L’Europe est une grande ville et même si nous avons des villages, des montagnes, des lacs, des forêts et des champs, nous n’avons pas de désert. Pour moi, il est donc possible de coudre tous nos territoires.

De fait, les villes ont toujours gagné. Elles ont toujours survécu. Nous n’allons pas nous en sortir en abandonnant nos villes. La seule réponse doit être sociale et scientifique. Il n’y a pas de solution urbanistique à ce drame du Covid.

Le 11 septembre 2001, j’étais à New-York. Je travaillais sur le projet du New York Times Building sur la 40e rue. Tout de suite après le drame des Twin Towers, beaucoup de gens m’ont dit : "Mais que va devenir la ville ? Faudra-t-il vivre dans les sous-sols pour se protéger de prochaines attaques ?" Non ! D’ailleurs, le New York Times Building est devenu un bâtiment extrêmement transparent, car la transparence est plus sûre que l’opacité. On le voit très bien : face au terrorisme, il ne faut pas brandir une réponse technique. Autre exemple : pendant la Guerre Froide, en Suisse, une loi exigeait que chaque bâtiment ait un abri anti atomique. Pendant quinze ans, chaque maison avait son abri. C’est comme si le drame nucléaire de cette époque pouvait être résolu par cette seule solution architecturale. Ce n’est pas possible. À notre échelle, il faut simplement imaginer de nos villes qu’elles soient plus complètes, plus humanistes, qu’elles s’ouvrent vers la campagne, des villes ouvertes, et que leur centres historiques ne soient pas réduits à la seule fonction commerciale.

L’hôpital, lieu de beauté

Cet humanisme est caractéristique de l’hôpital. Je dessine en ce moment sept établissements hospitaliers, un peu partout dans le monde. Un hôpital, c’est un lieu qui a besoin d’être flexible car la médecine change à une vitesse incroyable. À Paris, l’idée était de construire une "machine à guérir", mais ce mot de "machine" fait peur car on imagine un objet sans âme. Dans la Grèce antique, les Anciens ne pensaient pas les hôpitaux comme des lieux de sciences, qui n’étaient pas à leur portée, mais comme des lieux de beauté. Avec le temps, les hôpitaux sont devenus des lieux de plus en plus efficaces – et heureusement ! – mais ils ont perdu un peu trop d’humanité. C’est notre plus grand défi, aujourd’hui : construire un hôpital flexible, efficace scientifiquement et beau. D’ailleurs, le Covid a renforcé cette nécessité de la flexibilité, où il doit être possible de transformer des zones entières en fonction d’une situation. Mais l’objectif n’est pas simple car l’hôpital est un lieu délicat et vulnérable, un moment d’apnée dans une vie.

Cette fragilité de la vie, mais aussi de la planète est une évidence, aujourd’hui. La prendre en compte est devenue une nécessité. Quand j’étais un gamin et jusqu’à mes premières années de travail, ce n’était pas cette question qui nous préoccupait. Je suis né dans la guerre. J’ai grandi dans un pays, l’Italie, dans lequel chaque jour, chaque semaine, chaque mois était meilleur puisqu’on s’éloignait de la guerre. Beaubourg, en 1971, est un geste de rébellion culturelle plus qu’une audace environnementale. Je me sens coupable de cela, car on aurait pu y réfléchir avant, comme le faisaient déjà de nombreuses personnes plus engagées. Mais ce n’est qu’à partir des années 1980 - 1990 que l’enjeu climatique est devenu évident dans mes projets. Depuis, j’essaie toujours de construire des bâtiments qui ne produisent pas de CO2. J’ai d’ailleurs terminé en hôpital en Afrique qui consomme zéro énergie. Mais j’insiste : ce n’est pas une mode. C’est une nécessité. Et quand vous devez bâtir des ponts, des musées, des bibliothèques ou des hôpitaux, vous érigez un geste de paix. Ces bâtiments doivent conforter l’art de vivre ensemble."

Renzo Piano