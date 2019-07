Roland Barthes, précurseur LGBTQ+

Le tribunal de Tours reconnaissait en 2014 une personne de sexe neutre. Le sémiologue Roland Barthes, grand intellectuel des années 1960, a le plus anticipé et conceptualisé cette idée de neutre, comme "principe actif", d'une revendication existentielle et politique très actuelle.

"Je suis un monstre, au sens étymologique. Je suis un garçon dans un corps de femme." "Je ne peux pas me faire appeler "madame", c’est insupportable. Je suis intersexe avant tout." "J’ai eu mes règles à l’âge de 32 ans. J’étais un homme. La société n’est pas prête à nous accepter."

Voici quelques témoignages de personnes intersexes. Pour elles, pour eux, comment se définir ? Un genre neutre est-il possible ? Il faut se plonger dans les textes et cours de Roland Barthes, grand intellectuel des années 1960-1970, figure de l'analyse structurale de la littérature et star des hypokhâgnes, pour trouver les prémisses d'une conceptualisation du neutre.

Mathieu Messager, qui enseigne la littérature des XXe et XXIe siècles, et compte parmi les meilleurs spécialistes de Roland Barthes, éclaire ce concept sur l'ensemble du parcours de l'intellectuel homosexuel, qui n'a pas ailleurs jamais revendiqué pour sa part de jeu dans le genre masculin.

Mathieu Messager : "Le pouvoir femelle et le pouvoir mâle réunis en une même entité. Ça fascine Roland Barthes, il appelle ça l’ultra-sexe. C’est le sexe idéal. Il y a aujourd’hui dans notre société un véritable désir de neutre. Beaucoup de personnes refusent la bipartition homme / femme, masculin / féminin, et même le pronom "il" ou "elle". Ce sont des personnes qui se disent "agenres", "non-binaires, et qui se disent aussi "transgenres" parfois. Donc on est bien à la recherche, à travers tous ces privatifs, de quelque chose qui est de l’ordre du neutre, en latin, car "neutre" en latin vient de "neuter", qui veut dire "ni l’un, ni l’autre". Si cette question agite autant notre société, c’est qu’elle perturbe beaucoup plus en profondeur la structure-même de notre imaginaire symbolique, et elle dénonce par là que les désignations figées, binaires, ne sont justement que des représentations, et que des représentations culturelles et sociales.

Roland Barthes est peut-être, à l’échelle française du moins, un des penseurs qui a le plus anticipé cette question du neutre. Barthes va proposer un cours d’une année au Collège de France, qui s’intitule "Le neutre". Et ce qu’il propose alors, c’est de déjouer le binarisme fondamental qui participe à la structure-même du langage. Il part du constat suivant : le langage, du moins le langage occidental, et a fortiori la langue française, est fondé dans sa structure-même sur un binarisme fondamental. Il y a le masculin et le féminin, il y a "je" contre "tu", "il", "elle", "singulier", "pluriel", etc. Et tout en produisant des binarités, elle crée du conflit. Parce que quand je dis "il", je ne dis pas "elle". J’exclus "elle".

"La langue, comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire, ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire." Roland Barthes, Cours au Collège de France, 1977

"Ce qui va intéresser Barthes, c’est justement comment nous qui sommes tributaires de cette langue binaire, comment on peut se soustraire au binarisme fondamental. Il y a plusieurs personnages chez Racine, à travers la lecture de Barthes, qui ont justement du féminin dans du masculin, ou inversement. La mère de Néron, par exemple, Agrippine, Barthes nous dit qu’elle est la force-même, la force mâle. Tandis que son fils, empereur pourtant, est inféodé à ce pouvoir féminin masculinisé, tandis que lui est le masculin féminisé.

Mais il ne faut pas y voir, et ce sera mon dernier mot, une vue un peu naïve, apaisée du neutre, comme si le neutre, c’était échapper au conflit. En en faisant un principe actif, il en fait une posture éthique forte, et une posture de revendication forte, derrière laquelle peuvent se ranger une contestation idéologique, éthique et existentielle."

