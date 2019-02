Superfail | C'est un Superfail spécial rugby car vous le savez probablement notre équipe de France enregistre de très mauvais résultats mais aussi et surtout, parce qu'au rugby il y a de plus en plus de drames... 4 décès de jeunes joueurs enregistrés en moins d'un an, comment expliquer cette catastrophe ?

Après le décès en décembre 2018 du jeune joueur du Stade Français Nicolas Chauvin et et la mort de Nathan Soyeux, un joueur universitaire en janvier dernier, le débat est relancé sur la violence des impacts au rugby, les plaquages. C'est le quatrième décès enregistré sur les terrains de rugby français en un an. Face à cette catastrophe, la Fédération Française de Rugby (FFR) et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) ont décidé de faire évoluer les règles, notamment l'abaissement de la ligne de plaquage sous la ceinture. Comment expliquer que le rugby soit devenu un sport dangereux ? Analyse de ce superfail avec Sébastien Dalgalarrondo, sociologue au CNRS .

Le rugby s'est professionnalisé à partir des années 90. Depuis on assiste à une véritable expérimentation physiologique sur les joueurs de rugby. On a changé la manière de jouer, on a sélectionné des corps, on a ajouté beaucoup de musculations, c’est devenu un sport de collisions qui est très traumatique. Sébastien Dalgalarrondo

Écouter Écouter Rugby : un sport qui tue ? 18 min Rugby : un sport qui tue ?

Avant on plaquait beaucoup aux jambes, avec le rugby moderne on plaque de plus en plus haut car lorsqu'on plaque haut on empêche en plus le porteur du ballon de faire une passe, donc on bloque le jeu. Les plaquages hauts avec les morphologies actuelles entraînent des collisions très spectaculaires. Lorsqu’on parle des commotions cérébrales justement, c'est la cinétique du cerveau dans le crâne, la vitesse à laquelle le cerveau bouge dans la boîte crânienne. Sébastien Dalgalarrondo

À LIRE AUSSI Les graves conséquences de la violence au rugby

Superfail, à découvrir chaque lundi

Superfail est un podcast "natif", né comme podcast et originaire du numérique, sans passer d’abord par l’antenne hertzienne.

C’est Guillaume Erner, producteur des Matins de France Culture, qui se lance sur cette nouvelle "antenne" numérique : chaque lundi matin, retrouvez une histoire d'échec, de fail, décryptée avec un invité. Un nouveau programme à part entière à écouter à votre rythme, quand vous le désirez, et qui a pour ambition d'explorer les possibilités offertes par le média, en termes de ton, d'écriture, de durée...

Retrouvez l'intégralité des épisodes de Superfail.

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous avec ce lien

L'équipe de Superfail

Production : Guillaume Erner

Réalisation : David Jacubowiez

Avec la collaboration de Daphné Abgrall