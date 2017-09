Samsung Galaxy Note 7 ou le téléphone portable qui explosait

En 2016, Samsung lance en fanfare son nouveau Samsung Galaxy Note 7, un excellent téléphone voué à un avenir radieux... Les téléphones aux fonctions multiples, on connaît : servir de réveil, servir de lampe de poche ou même de carte bleue c’est devenu classique. Mais servir à allumer le barbecue c’était nouveau et c’est donc le Samsung Galaxy Note 7 qui a innové, engendrant des millards d'euros de perte pour l'entreprise sud-coréenne.

C’est le deuxième échec analysé dans Superfail, le nouveau rendez-vous en podcast proposé chaque vendredi par Guillaume Erner.

L'invité du jour est Dimitri Charitsis, rédacteur en chef de Tomsguide.fr, site d'informations high-tech.

Les ingénieurs de Samsung ont eu pour objectif de mettre la batterie la plus grosse possible dans un châssis le plus étroit possible. Finalement le téléphone était certes très beau mais posait un problème intrinsèque : la batterie rentrait à peine dans le châssis du téléphone et a fini par se déformer, le bord supérieur droit pouvant se replier, or c’est là que se trouvent les électrodes, et lorsqu’elles se touchent, ça produit de la combustion voire des explosions dans certains cas.

Une batterie c’est quelque chose de basique, si dans ce cas-là elle a explosé c’est bien une erreur de conception, de design, c’est une erreur humaine !

Dimitri Charitsis