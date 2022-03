Santiago Bernabéu : le stade royal de Madrid en perpétuelle mutation

voir( 7 min )

Il est possible d’apprécier le stade Santiago Bernabéu pour ce qu’il est. On peut aussi l’aimer pour ce qu’il représente. Une chose est absolument certaine, l'antre des "Merengue" ne laisse personne indifférent. Une enceinte légendaire marquée par l'ambition démesurée de ses dirigeants.

Galactique et franquiste

Il y a le stade Diego Armando Maradona de Naples, il y a la Puskás Aréna de Budapest, Giuseppe Meazza à Milan, ou la Johan Cruyff Arena à Amsterdam. Mais de tous les stades qui portent le nom d’un ancien joueur, Santiago Bernabéu est sans doute le moins connu…

L’Espagnol a pourtant inscrit plus de 200 buts pour le Real entre 1913 et 1927, mais ce n’est pas en tant que joueur que Bernabéu aura laissé une trace dans l’histoire du football. Plutôt en tant que dirigeant, puisqu’il fut président du club entre le 15 septembre 1943 et sa mort, le 2 juin 1978. Pratiquement trente-cinq ans de règne pour un dirigeant novateur, préfigurateur du football moderne, amateur de transferts ronflants d’un côté, inventeur de ce que l’on appellera l’esprit "galactique" au début des années 2000, mais également nationaliste convaincu qui a participé à l’invasion de la Catalogne par les forces du général Franco pendant la guerre d’Espagne. Le caudillo qui respectait celui qui osait lui tenir tête.

Le symbole d’un club ambitieux

Jusqu’en 1947, le Real Madrid, fondé en 1902 par Julián Palacios et les frères Juan et Carlos Padrós sous le nom de Madrid Football Club, jouait ses matches à domicile au stade Chamartin. Mais dès son élection en 1943, le président Santiago Bernabéu avait expliqué que Chamartin n’était pas assez grand pour accueillir un club aussi ambitieux que le Real. Dès 1944 débute donc la construction du "nouveau Chamartin" : 75 000 places dont 27 000 assises.

Deux architectes espagnols sont chargés de dessiner le futur stade du Real : Luis Alemany Soler et Manuel Muñoz Monasterio, celui qui, dans les années 30, s’était chargé de la décoration à base de mosaïques, des arènes de Las Ventas, l’un des bâtiments les plus emblématiques de la capitale espagnole… Plus tard, dans les années 50, Manuel Muñoz Monasterio a imaginé le stade Sanchez Pizjuan, à Séville.

De plus en plus grand

Dès 1954, la capacité du nouveau stade Chamartin passe à 120 000 places, ce qui en fait à l’époque le deuxième plus grand stade européen derrière Wembley à Londres et ses 127 000 places. Le 4 janvier 1955, l'assemblée générale du club décide de rebaptiser le stade Chamartin en stade Santiago Bernabéu en l'honneur du président du club en poste depuis 1943. Santiago Bernabéu a donc l’honneur extrêmement rare d’aller voir les matches de son équipe, installé dans un stade qui porte son nom… Et ça marche !

Bernabéu se révèle être l’écrin idéal pour les premiers matches européens du Real. Grâce à son stade et à quelques-uns des meilleurs joueurs du monde : le Français Raymond Kopa, l’Argentin Alfredo Di Stefano, l’Espagnol Francisco Gento ou le Hongrois Ferenc Puskas, le Real remporte ainsi les 5 premières éditions de la Coupe des champions, l’ancêtre de la Ligue des champions, entre 1956 et 1960… Quand, au début de son histoire, le club avait dû attendre trente ans avant d'emporter la Liga, sous la République.

Et puis c’est à Santiago Bernabéu que l’Espagne remporte le championnat d’Europe des nations en 1964, 2 buts à 1 aux dépends de l’Union soviétique, tenante du titre.

Une Maison Blanche en perpétuelle mutation

Jusqu’au début des années 80, on ne touche pas à Santiago Bernabéu. Le stade ne bouge pas… jusqu’à la Coupe du monde 82. Le stade du Real va être modernisé pour accueillir la finale de la compétition qui voit l’Italie s’imposer 3 buts à 1 aux dépens de l’Allemagne de l’Ouest. Pour l’occasion, la capacité du Bernabeu est réduite à 98 000 places, puis à 75 000, toutes assises à la fin des années 90.

L’arrivée de Florentino Perez à la tête de la Maison blanche, marque le retour d’une grande politique expansionniste. Sur le terrain, d’abord : entre 2003 et 2005, le Real aligne les "Galactiques" : Zinédine Zidane, Ronaldo, Luis Figo et David Beckham. Mais si les stars recrutées par Santiago Bernabeu dans les années 50 avaient tout gagné, les galactiques de Florentino Perez n’offrent que du rêve aux spectateurs et ne remporte aucun trophée…

Le stade, lui, grandit quand même : avec notamment l’installation d’un système de chauffage dans les tribunes pour les 81 000 spectateurs… On a souvent reproché à Perez de s’intéresser plus au business qu’au football. Le grand bénéficiaire de cette politique aura été le stade Santiago Bernabeu.

800 millions d’euros de rénovation

La dernière phase de travaux du stade Santiago Bernabeu a débuté en 2019. L’objectif avoué : faire du stade du Real un centre événementiel ayant vocation a exister 365 jours par an. En gros : plus qu’un stade de foot, beaucoup plus ! Le président du Club, Florentino Perez veut tout simplement en faire "l’un des endroits les plus attractifs de Madrid… et d’Europe !". Un bijou susceptible de rapporter 350 millions d’euros de bénéfices par an.

Pour atteindre cet objectif, le Real a mis près de 900 millions d’euros sur la table. Un minimum pour un relooking complet avec toit rétractable et surtout une pelouse amovible qui pourra être stockée sur différentes plaques, dans une cave climatisée d'environ 30 mètres de profondeur.

Le Real Madrid aurait aimé dévoiler son nouvel écrin le 14 décembre 2022, jour du 75e anniversaire du stade, mais le nouveau Santiago Bernabéu ne devrait pas être totalement terminé avant le printemps 2023.

Avec la collaboration d'Éric Chaverou

