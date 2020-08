Sao Paulo ou Rio, quelle est la capitale du football brésilien ?

Il était un foot | C'est bien connu, les Brésiliens sont fous de foot. Mais entre les habitants de Sao Paulo et ceux de Rio, lesquels aiment le plus le ballon rond, lesquels sont les meilleurs ? Une question cruciale et peut-être même une question à ne pas poser. Trop dangereux !

Qui est le meilleur en football : un Carioca ou un Paulista ? Pour le savoir, les Brésiliens ont tout simplement décidé d'organiser le "Torneio Rio-Sao Paulo", une compétition entre les meilleurs clubs de Sao Paulo et de Rio de Janeiro. Ce championnat eut lieu de 1933 à 1966. Et puisque la question continuait de les obséder, ils ont remis cela entre 1990 et 2002. Mais puisqu'il fallait également jouer le championnat de l'État, le championnat national, plus les Coupes d'Amérique du Sud, un tournoi de Rio et Sao Paulo finissait par être vraiment de trop.

"Dommage" diront les uns, mais les autres se consoleront en étudiant de près les résultats des "Torneio" joués ! Ce qui nous donne un total de 18 victoires pour les Paulista (cinq pour les Corinthians, cinq pour Palmeiras, cinq pour Santos, deux pour Portuguesa et une victoire pour le FC Sao Paulo) et 10 pour les Carioca (quatre pour Botafogo, trois pour Vasco de Gama, deux pour Fluminense et une pour Flamengo). Une conclusion évidente s'impose donc : les Paulista sont meilleurs que les Carioca ! Les clubs de Sao Paulo en sont évidemment persuadés et accordent une grande importance à ce "Torneio Rio-Sao" qu'il trouvent (le contraire aurait été étonnant) très prestigieux. D'autant plus, sans doute, que Pelé a remporté quatre fois ce tournoi sous les couleurs de Santos. Les Carioca, eux, préfèrent expliquer que Sao Paulo est une ville beaucoup plus grande que Rio (12 millions d'habitants à Sao Paulo et six à Rio). Et qui dit plus d'habitants, dit plus de moyens. Ils ajoutent, non sans malice, que le Torneio n'est pas une compétition officielle. Ce qui n'est pas faux... mais ils ne l'auraient sans doute pas précisé s'ils s'étaient retrouvés en tête au classement des victoires.

Quatre grands clubs à Sao Paulo

Il y a quatre grands clubs dans le centre financier du pays et chacun de ces quatre clubs (comme à Rio d'ailleurs) ne rate pas une occasion d'affirmer le prestige de ses couleurs. Chaque jour, dans toutes les discussions, c'est toujours à qui "est le plus" ou à qui "a le plus" ! Le club qui a le plus de supporteurs, le plus beau palmarès, le plus de titres ronflants, ou encore celui qui a formé le plus de joueurs devenus par la suite des stars en Europe. Mais même si la prétention le dispute parfois à l'arrogance, force est de constater que le Sport Club Corinthians Paulista, la Sociedad Esportiva Palmeiras, le Santos Futebol Clube et le Sao Paulo Futebol Clube sont d'immenses institutions.

Le Sport Club Corinthians Paulista a été créé en 1910 et il est le plus titré de Sao Paulo. Il est surtout le club qui possède le plus de supporteurs puisqu'on parle de 35 millions de fans des Corinthians au Brésil. Ce chiffre est évidemment assez difficile à vérifier, mais il est avéré que le SCCP est un club véritablement populaire. Tellement que dans les années 1980, en pleine dictature militaire (de 1964 à 1985), le Corinthians a fait l'expérience de l'autogestion. C'est Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, plus connu sous le simple nom de Sócrates, milieu de terrain des Corinthians et de l'équipe du Brésil (il a disputé les Coupes du monde 82 et 86), qui mis en place ce système démocratique pour contrer le régime dictatorial des militaires alors au pouvoir. Mais ce n'est pas son poing levé qui a été fatal à Sócrates. Plutôt sa passion pour la fête ! Surnommé "le docteur" car il avait obtenu un diplôme de médecine, Socrates est mort en 2011, à seulement 57 ans, d'une hémorragie digestive provoquée par l’abus de l'alcool.

La Societa Sportiva Palestra Italia, elle, est née en 1914. Mais en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, le club a changé de nom et le club de la communauté italienne passa de l'italien au portugais, pour devenir la Sociedade Esportiva Palmeiras. Sage décision en vérité, motivée par le fait que le Brésil n'était pas exactement dans le même camp que l'Italie de Mussolini durant le conflit. Il était donc plus sage d'adopter un nom portugais.

Autre club des années 1910, le Santos Futebol Clube. Fondé en 1912, c'est le club de la ville de Santos, dans l'Etat de Sao Paulo, qui possède l’éternelle particularité d'être la ville natale de Dieu. Du Dieu du football en tout cas : Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Du dieu brésilien du football plus précisément, puisque c'est à signaler, en Argentine, Dieu se ferait appeler Diego alors que certains Marseillais préféreraient prier Zizou. Mais puisque Pelé a évolué sous le maillot blanc de Santos la quasi totalité de sa carrière (entre 1956 et 1975, il y a remporté 11 championnats de Sao Paulo, deux Coupes intercontinentales et deux Copa Libertadores), Pelé égal Santos. Et comme Pelé égal football, Santos égal football pour tous les fans du club.

Petite particularité quand même, au Brésil, la popularité de ceux qui brillent également avec le maillot de l'équipe nationale parvient à abolir les clivages liés à l'appartenance à un club. Un exemple ? Pelé, encore lui, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970) était (presque) aussi populaire à Rio qu'à Sao Paulo.

Le quatrième et dernier grand club de Sao Paulo est également le plus jeune. Né en 1930, le Sao Paulo Futebol Clube n'est pas encore aussi populaire que le SC Corinthians, mais il s'en approche avec ses 28 millions de fans et il tient un rôle important dans les derbies de Sao Paulo aux noms aussi poétiques qu'évocateurs. Il y a d'abord "O Choque-rei" (le choc-roi) entre Sao Paulo et Palmeiras, LE match de gala, alors que "O Majestoso" (le majestueux) entre Sao Paulo et Corinthians, est sans doute le derby qui implique le plus grand nombre de fans. Comme son nom l'indique, "O Classico de Saudade" (le classique de la nostalgie) entre Palmeiras et Santos est un peu le classique des anciens. En France, on comparerait sans doute cette rencontre à un bon vieux Reims-Saint-Etienne. "O Classico Alvinegro" (le classique blanc et noir) n'est qu'un derby "coloré" entre Corinthians et Santos, tandis que "O Derby Paulista" (le derby de Sao Paulo) entre Corinthians et Palmeiras est certainement aujourd'hui le match qui suscite le plus de passion, tant la rivalité entre les deux clubs est grande. Cette fois, les similitudes avec un OM-OL (Marseille-Lyon) de notre championnat de Ligue 1 sont évidentes.

Flu, Fla et Fla-Flu

Evidemment, à Rio, dans l'ancienne capitale du Brésil, on considère aussi que l'on possède les plus beaux derbies et que les clubs de la "Cidade Maravilhosa" (Cité merveilleuse) sont les meilleurs.

Fluminense, d'abord. Le Fluminense Football Club, de son nom complet, a été fondé en 1902 dans les beaux quartiers de la ville par des Brésiliens très proches des Britanniques. Fluminense, c'est "Flu" pour les supporteurs et c'est aussi le meilleur ennemi de "Fla", le Clube de Regatas de Flamengo, qui a fait dissidence en 1911 pour créer sa propre structure. Très logiquement, le derby "Fla-Flu", également appelé "O Classico das Multidoes" (le classique des foules), est toujours le plus célèbre des derbies de Rio... même si "footballistiquement", il n'est plus le derby numéro un de la ville.

Mais quoiqu'il arrive, ce sommet restera dans les annales puisque c'est un Fla-Flu de 1963 qui détient toujours le record du nombre de spectateurs pour un match de clubs. Cette année-là, ils étaient 194 603 fans dans le mythique stade de Maracanã (la finale de la Coupe du monde 1950 entre le Brésil et l'Uruguay s'était jouée devant 199 854 spectateurs, record absolu pour un match de football). Un chiffre absolument inimaginable aujourd'hui. D'autant moins que la capacité de l'enceinte a été réduite à 103 000 spectateurs en 1999, puis à 79 000 en 2013. "Fla-Flu" restera donc comme le derby de la démesure entre deux "clubs de riches".

Comme Flamengo, le Clube de Regatas Vasco da Gama était, à sa création en 1898, un club d'aviron. Mais à la différence de "Fla", Vasco a été fondé par et pour les Portugais d'origines plus modestes. Sans doute pour cette raison, il est toujours le club favori des descendants d'immigrés portugais au Brésil et l'équipe brésilienne préférée des Portugais du Portugal. Une sorte de pont entre deux continents. Vasco n'a, par ailleurs, jamais fait mystère de sa proximité avec l'église catholique : il est vraisemblablement l'un des seuls clubs au monde à posséder une chapelle dans ses locaux. Et puis le Clube de Regatas Vasco da Gama est aussi connu pour être devenu champion du Brésil en 1923 dès sa première participation alors que l'équipe évoluait jusque là dans des divisions inférieures. Un exploit éclatant et réalisé avec une formation composée de joueurs blancs, mais aussi de noirs et de métis, qui plus est de différentes classes sociales, ce qui n'était pas du tout à la mode à l'époque.

Cette particularité avait d'ailleurs valu à Vasco d'être un temps banni par l'aristocratie raciste du pays, représentée par les clubs de Flamengo, Fluminense et Botafogo. Dans le même ordre d'idées, Vasco da Gama peut se targuer d'avoir eu à sa tête le premier président non-blanc du Brésil. Cândido José de Araújo, élu dès 1904, dans un pays où sera publié en 1921 un décret dit "de blancheur" qui interdisait aux joueurs "de couleur" de porter le maillot de l’équipe nationale.

Botafogo de Futebol e Regatas est le dernier des grands clubs de Rio. Créé en 1904 dans le quartier de Botafogo, il est surnommé avec modestie "le Glorieux" pour ses 20 titres de l'État de Rio, ou bien "l'étoile solitaire" parce que son blason représente une étoile blanche sur un fond noir. Mais au delà de ces "détail" pratiques, il est impossible de parler de Botafogo sans évoquer Manoel Francisco dos Santos, (beaucoup) plus connu sous le surnom de Garrincha (du nom d'un petit oiseau local qui préfère mourir que de se laisser attraper).

Double champion du monde en 1958 et en 1962 avec le Brésil, cet ailier droit de génie, formidable dribbleur avait une jambe plus courte que l'autre de six centimètres (!). Il était surtout "la joie du peuple", un joueur incroyable qui n'aura perdu qu'un match en 50 apparitions sous le maillot de l'équipe du Brésil : le dernier qu'il a disputé, contre la Hongrie (1-3), lors de la Coupe du monde 1966. Garrincha a donc mis un terme à sa carrière internationale avec un bilan de 50 matches joués pour 43 victoires, 6 nuls et seulement une défaite. Ultime précision sur ce drôle d'oiseau qui n'aimait rien tant que le football, l'alcool (il est mort d'une cirrhose en 1983) et le sexe (il a eu au moins 14 enfants de cinq femmes différentes) : lorsque Garrincha et Pelé ont joué ensemble avec les "Auriverde", ils n'ont tout simplement jamais perdu un match.

Mané Garrincha fut également l'un des rois des derbies de Rio. Sous les couleurs de Botafogo, il a brillé contre Vasco dans "O Classico da Amizade" (le classique de l'amitié), ou contre Fluminense dans "O Classico Vovo" qu'on pourrait traduire par "le classique des papis" entre ces deux vieux clubs du championnats. Parce qu'en plus du fameux "Fla-Flu", à Rio comme à Sao Paulo, les derbies ne manquent pas. On pourrait citer "O Classico dos Gigantes", le classique des géants entre Fluminense et Vasco ou bien encore "O Classico dos Milhoes", le classique des millions entre Flamengo et Vasco, sans doute le plus chaud de tous les derbies aujourd'hui à Rio.

Rio contre Sao Paulo, en football, la thématique est inépuisable, les rivalités insurmontables et même en triturant les chiffres, les mots ou les faits dans tous les sens, aucune des deux villes n'avouera jamais quelle est la meilleure, la plus forte, la plus folle ou la plus foot. La seule vérité qui finit toujours par remonter à la surface au Brésil, c'est que le Roi s'appelle Pelé et qu'il jouait à Santos.

