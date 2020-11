Sarah Wilkins : "La confiance a été la clé du succès de la riposte néo-zélandaise au coronavirus"

Dès le début du confinement l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. En cette rentrée, nous étoffons la liste de ces contributions (plus de 70 à ce jour) en continuant la Conversation entamée le 30 mars. En outre, chaque semaine, le vendredi, Le Temps du débat proposera une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements qu'induit cette pandémie.

Sarah Wilkins est une illustratrice néo-zélandaise qui travaille pour de nombreuses publications et institutions, et dans la publicité et le design. Elle a vécu et travaillé à Melbourne, Londres, New York et Paris, où son travail est visible sous la forme d'une peinture murale au 108, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011. Pour la conversation mondiale, elle nous propose à la fois une illustration et un texte pour une lecture globale de la confiance comme enjeu premier de la pandémie. On y comprend comment la Nouvelle-Zélande, grâce à sa Première Ministre Jacinda Arden, a su trouver mobiliser cette valeur pour affronter la crise.

Illustrer m'aide à donner un sens à un monde dans lequel l'interaction humaine comporte désormais la menace de transmission et de contamination. La nature contagieuse de ce nouveau virus a perturbé notre vie sociale, culturelle et politique. Avec cette image, j'examine comment nous avons été transformés par la pandémie mondiale, comment chaque échange humain s'accompagne d'un sentiment d'anxiété.

Pouvons-nous faire confiance aux autres pour qu'ils se comportent de manière sûre afin d'empêcher la propagation du virus et, en fin de compte, de sauver des vies ?

La confiance a été la clé du succès de la riposte néo-zélandaise au coronavirus. À ce jour, la Nouvelle-Zélande a enregistré environ 1650 cas et 25 décès. Je suis reconnaissante de vivre dans un pays où la population coopère beaucoup et fait confiance à une politique transparente et intelligente. En mars dernier, alors que la pandémie faisant rage dans de nombreux autres pays, notre Première Ministre Jacinda Arden nous a demandé de "nous unir comme une équipe de 5 millions de membres" pour combattre la propagation du Covid-19. Son style de communication était inclusif, calme, rationnel et basé sur la science et l'expertise. Il n'y avait pas lieu de se méfier. Nous nous sommes unis en tant que pays contre le virus. Des niveaux d'alerte ont été instaurés et nous avons été avisés que "rester chez soi permet de sauver des vies". Nous avons fait confiance à ce message - il suivait les conseils et l'expertise des scientifiques, ce pourquoi nous sommes tous restés chez nous et cela a fonctionné.

Après l'un des verrouillages les plus stricts au monde, nous sommes maintenant revenus à une vie "normale" en Nouvelle-Zélande, bien que nos frontières soient fermées à tout le monde, sauf aux citoyens, résidents et aux travailleurs essentiels. Dans un pays où le tourisme représente 12,5 % de la main-d'œuvre et 6 % du PIB, d'énormes sacrifices financiers et sociaux ont été consentis. Mais la modélisation scientifique a montré que sans ces mesures strictes, des milliers de vies seraient perdues et notre système hospitalier rapidement dépassé - nous avons donc une nouvelle fois fait confiance à la science.

Tout au long de la pandémie, Jacinda Arden a constamment fait preuve de compassion, de bonté et d'empathie. Cette humanité face à la pandémie a contribué à renforcer la confiance nationale. Ce sentiment commun a été déterminant pour notre action collective.

Même si nous comptons encore un petit nombre de cas de Covid-19, notre gouvernement nous rappelle d'être vigilants. Selon les termes de notre directeur général de la santé, le Dr Ashley Bloomfield, "c'est le virus qui pose problème, pas les gens".

Les travaux de Sarah Wilkins sont à retrouver ici et ici. L'équipe du "Temps du débat" remercie également Stéphane Ré et l'ambassade de France en Nouvelle-Zélande pour leur aide.

Retrouvez ici toutes les chroniques de notre série Coronavirus, une conversation mondiale.