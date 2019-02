Sécurité alimentaire : quels contrôles depuis la crise de la viande de cheval ?

La France participe à la première conférence internationale sur la sécurité sanitaire des aliments organisée en Éthiopie. Et après un scandale de viande avariée polonaise, le procès Spanghero se poursuit. Mais comment a évolué la fiabilité de nos assiettes depuis le scandale de la viande de cheval ?

A l'heure d'une nouvelle crise alimentaire en Europe venue de Pologne, une première conférence internationale sur la sécurité sanitaire des aliments se tient ce mardi et ce mercredi en Ethiopie. Parmi les objectifs affichés, "déterminer les mesures et stratégies essentielles permettant d’affronter et de relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité sanitaire des aliments à l’échelle mondiale". En parallèle, le procès Spanghero se poursuit en France. L'entreprise est impliquée dans la crise de la viande de cheval qui a éclaté en 2013. Une crise qui a révélé de nombreuses failles sur les contrôles réalisés le long de la chaîne alimentaire.

En France, comme dans les autres pays de l'UE, les textes fondateurs concernant la sécurité sanitaire et alimentaire sont européens. Ils fixent les règles aussi bien pour les professionnels de la filière alimentaire que pour les professionnels des services de contrôles de l'Etat. Les entreprises comme Lactalis ou Spanghero sont donc responsables de ce qu'elles mettent sur le marché, réalisent des auto-contrôles, prennent des mesures pour empêcher le développement de bactéries et les services de l'Etat sont chargés de contrôler la fiabilité du processus et le respect des règles européennes.

Sur le territoire français, deux organismes sont ainsi chargés de contrôler les acteurs de la chaîne alimentaire, de l'abattoir au restaurant. La direction générale de l'alimentation (DGAL0), qui dépend du ministère de l'Agriculture, procède à la vérification des normes sanitaires. Au total, 2 000 inspecteurs vétérinaires sont déployés dans les abattoirs, 500 autres contrôles le reste de la chaîne alimentaire (usine de transformation, boucher, cantine, épicerie). La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui dépend du ministère des Finances lutte notamment contre la falsification des étiquetages alimentaires, comme cela a été le cas dans l'affaire de la viande de cheval. Le service rassemble 2 400 enquêteurs tous secteurs confondus.

Depuis la crise de la viande de cheval qui a éclaté en France et dans d'autres pays de l'UE en 2013, d'autres scandales alimentaires ont touché l'Europe. Comment les organismes français se sont-ils adaptés ? Que fait l'Union européenne ? Qui contrôle et comment ? Retour sur l'évolution de ces contrôles sanitaires et alimentaires au fil des crises.

Février 2013 : la crise de la viande de cheval

Le contexte :

Après la crise de la vache folle, le scandale de la viande de cheval. Le 8 février 2013, les consommateurs français apprennent qu'ils ont peut-être consommé sans le savoir de la viande de cheval. L'entreprise Comigel, qui produit notamment pour Findus des plats surgelés distribués en Europe, annonce le retrait de certains produits suspects. De la viande de cheval est également retrouvée dans des lasagnes surgelées Picard en France. Au total, la viande déguisée se retrouve dans 4,5 millions de plats cuisinés vendus dans 13 pays en Europe.

Ce scandale permet de mettre en lumière l'extrême complexité de l’approvisionnement des industries agroalimentaires."Le grand public a découvert que des marques connues pouvaient recourir à des fournisseurs en cascade et qu'il y avait une grande variabilité au niveau des sources d'approvisionnement", explique Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l'UFC Que Choisir. Selon lui, la guerre des prix entre fabricants est largement responsable de la situation : "Il y a eu cette volonté chez les fabricants de diminuer leur prix pour rester compétitif tout en préservant leurs marges."

Pour trouver les produits moins chers tout au long de l'année, la "fonction acheteur", qui au départ était censée s'assurer de la stabilité d'une fourniture, s'est transformée en véritable "trader". Si à un moment la viande est moins cher à tel endroit du globe, ils l'achèteront là mais si par la suite elle est moins cher ailleurs, ils se fourniront ailleurs. On est passé d'un nombre de fournisseurs limité à un nombre potentiellement infini dont on ne peut pas connaitre la fiabilité.

Cette tromperie aurait en partie contribué à une baisse de la consommation de viande rouge en France. Selon une enquête du Credoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) réalisée en septembre 2018, les adultes français consommaient 135 grammes de produits carnés par jour en 2016, contre 153 grammes en 2010 avant le scandale, soit un recul de 12%, précise l'AFP.

Les changements :

Au niveau européen, la crise de la viande de cheval a déclenché la mise en place du réseau "Food Fraud Network" pour renforcer les échanges d’informations entre les experts et les organismes officiels dans les différents pays européens, en juillet 2013. Depuis août 2018, ce réseau s'est développé, insiste Anca Paduraru, porte parole de la Commission européenne : "Le réseau gère les cas de fraudes alimentaires signalés par le réseau d'alerte (RASFF) et permet aux Etats membres de confirmer rapidement tout soupçon de fraude. Grâce à cet outil, les autorités responsables peuvent prendre contact de manière multilatéral dans le but de partager les informations."

Les organismes nationaux de lutte contre la fraude alimentaire et la Commission européenne sont en contact permanent.

De son côté, la France s'est récemment engagée dans une expérimentation concernant l'étiquetage des viandes dans les plats préparés. Depuis le crise de la vache folle, l’étiquetage de l’origine de la viande bovine crue est obligatoire en Europe mais les professionnels de ne sont pas obligés d'indiquer son origine à partir du moment où elle a été transformée. Mais en janvier 2017, la France a choisi de tester, durant deux ans, l'étiquetage obligatoire de l’origine des viandes (bovine, ovine, caprine, porcine et de volaille) dans les plats préparés.

Malgré l'effort français, des associations pointent quelques fausses notes. Cette obligation ne concerne, en effet, que les plats qui contiennent au moins 8% de viande. Les industriels pourraient donc jouer avec les chiffres, comme l'explique Patricia Chairopoulos de 60 millions de consommateurs, sur France Inter : "De nombreux plats vont échapper à cette obligation d’étiquetage. Prenez des raviolis ou des lasagnes, certaines marques mettent moins de 8% de viande et d'autant plus avec cette nouvelle réglementation. J’ai vu une célèbre marque qui annonçait 7,5% de viande et dans ce cas-là il n’y aura pas de mention". Cette expérimentation a été prolongée jusqu'en mars 2020. Deux ans après le début de l'expérience, l'UFC Que Choisir confirme un changement positif :

L'étiquetage de l'origine fait progresser la transparence. Nous avons fait deux études. Une étude avant l'obligation réglementaire et une étude après. Elle montre qu'il y a beaucoup plus de fabricants qui indiquent le pays précis d'origine.

Olivier Andrault, UFC Que Choisir

A la suite de la crise de la viande de cheval, la DGCCRF a aussi réalisé des enquêtes supplémentaires, notamment en 2013 et 2014, pour vérifier si de la viande cheval avait été introduite dans les plats cuisinés : "Aucune anomalie n'a été mise en évidence". L'organisme a réalisé une autre enquête en 2016 pour vérifier l’étiquetage des plats préparés. Sur les 117 établissements contrôlés, 19 ont reçu un avertissement pour "des manquements aux règles d’étiquetage (règles d’énumération des éléments constitutifs de la denrée, provenance erronée des ingrédients) et des mesures de police administrative ont été prises à l’égard de cinq établissements", précise sur son site la DGCCRF.

Si il y a bien eu des avancées notables, des associations mais aussi des députés fustigent toujours le manque d'effectifs dans les services de contrôles officiels. La semaine dernière, l'association Foodwatch a ainsi réclamé des agents publics supplémentaires pour mener les contrôles sanitaires dans les entreprises : "Le nombre des inspections sur la sécurité sanitaire des aliments est passé de 86 239 en 2012 à 54 000 en 2017, soit 37% de contrôles en moins".

Août 2017 : le scandale des œufs contaminés

Le contexte :

Le scandale éclate durant l'été 2017 dans l'Union européenne. Des œufs ont été contaminés par du fipronil, un antiparasitaire interdit pour le traitement des animaux destinés à la consommation. Il est utilisé illégalement par deux sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles aux Pays-Bas et en Belgique. Ces œufs contaminés ont été exportés dans une vingtaine de pays européens, dont la France.

Le réseau "Foodwork" n'aurait, semble-t-il, pas si bien marché. Pour l'UFC que choisir, ce scandale a révélé un sérieux manque de communication entre les différentes autorités chargées de la sécurité sanitaire et alimentaire au sein de l'UE : "Les autorités néerlandaises étaient au courant de la problématique du fipronil bien avant les autorités belges et françaises. Il y a des questions qui se posent : les autorités néerlandaises ont-elles voulu protéger un opérateur national ? Toujours est-il qu'il y a eu un manque de célérité impressionnant de leur part".

Les changements :

Le scandale des œufs contaminés n'a pas entraîné de changements particulier en France. Les effectifs des services de contrôle n'ont pas augmenté et la situation a été plutôt bien maîtrisée selon Fany Molin, sous-directrice de la sécurité sanitaire des aliments au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Une fois la France prévenue grâce au réseau d'alerte européen, les procédures habituelles se sont rapidement mises en place dans l'Hexagone : "Nous avons déroulé la traçabilité, nous avons eu l'information par les autres pays des vendeurs d’œufs concernés en France et nous sommes partis à la chasse œufs pour voir quels les produits étaient susceptibles d'être contaminés. Nous avons procédé à des opérations de retrait par mesure de précaution mais dans la très grande majorité des cas nous n'avons pas trouvé de trace de fipronil". Au 24 août, 32 produits contenant une dose de fipronil supérieure à la limite réglementaire, dont gaufres, des muffins ou encore des brownies ont été retirés du marché en France.

Les associations de consommateurs ont, elles, a nouveau dénoncé les « arnaques » des industriels sur étiquetage et réclament aujourd'hui encore des améliorations sur la traçabilité dans la législation alimentaire de l'UE. Foodwatch souhaite également davantage de transparence sur les contrôles alimentaires et sanitaires réalisés par les services de la direction générale de l'alimentation et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

De son côté, la Commission européenne, qui contrôle en cas de crise mais aussi de manière aléatoire ces organismes d'Etats, s'apprête à mettre en place un nouveau portail pour faciliter la communication entre les pays en cas d'alerte. L'Integrated Management System for Official Controls (IMSOC) devrait regrouper tous les différents systèmes d'alerte de l'UE comme "Food Fraud Network". "Les systèmes d'alerte sont en voie de renforcement. Celui-ci facilitera les échanges entre les Etats membres et les retraits si besoin", assure Anca Paduraru, porte parole de la Commission européenne.

Décembre 2017 : l'affaire Lactalis et le lait infantile contaminé

Le contexte :

Fin 2017, des nourrissons sont atteints de salmonellose. Tous ont bu du lait infantile des marques Picot et Milumel produit dans l'usine Lactalis de Craon, en Mayenne.

Les premières boîtes de lait ont été rappelées en décembre 2017 mais l'affaire Lactalis a révélé des failles dans le système des retrait de produits. "Malgré trois demandes de retrait successives de la DGCCRF, ayant concerné un total de plus de 1 300 lots de lait infantile, des lots de produits incriminés étaient toujours en vente dans plus de 90 établissements parmi ceux inspectés", rappelle la Cour des Comptes dans son dernier rapport.

Le scandale en a révélé un autre. Lactalis avait bien détecté la présence de salmonelle en 2017 dans ses bâtiments mais l'entreprise n'a pas alerté les services de l'Etat. La loi ne l'y obligeait pas. Comme l'explique Latitia Cherel dans son enquête pour la cellule investigation de Radio France, Lactalis s’est appuyé sur une subtilité réglementaire : "Lorsqu’un industriel trouve de la salmonelle dans ce qu’on appelle l’environnement de l’usine, c’est-à-dire dans les bâtiments de son usine (carrelage, salles de production, vestiaires, etc.), la loi ne l’oblige pas à prévenir les services de l’Etat." Les analyses réalisées sur le lait n'ont ensuite pas permis de relever la présence de la bactérie.

Les changements :

Depuis la loi Egalim, votée le 2 novembre 2018, il est obligatoire pour les industriels de faire connaître aux services de l'Etat les mesures mises en oeuvre lorsqu’ils ont des autocontrôles positifs dans l'environnement de production. Lactalis aurait ainsi eu l'obligation de déclarer la détection de cette salmonelle.

Une commission d'enquête parlementaire a aussi été créée pour tirer les enseignements de cette affaire. En juillet 2018, la commission a fait 49 propositions, comme le rappelle son président, Christian Hutin : " Il faut impérativement qu'il y ait un vrai contrôle des autocontrôles et augmenter le nombre d'agents qui sont capables de contrôler. Il y a des départements où ils ne sont qu'une ou deux personnes capables de contrôler sur l'ensemble des usines, ce n'est pas possible".

Écouter Écouter "Rien n'a changé", pour le président de la commission d'enquête Christian Hutin 1 min "Rien n'a changé", pour le président de la commission d'enquête Christian Hutin

Concernant les retraits de produits, il est indispensable d'avoir un peu de coercition en disant 'vous avez un produit qui n'est pas vendable aujourd'hui, vous avez deux heures pour le retirer du marché'. Pour les retirer plus efficacement, on aurait pu mettre en place des QR codes pour bloquer les produits en caisse, par exemple.

Selon le député de Dunkerque, aucune de ces propositions n'a été prise en compte : "Le même scandale peut arriver demain matin sans aucun souci." Fany Molin, du ministère de l'Agriculture, précise cependant que l'affaire Lactalis a entraîné des modifications sur le terrain pour les inspecteurs vétérinaires de la DGAL : "Avant, nous contrôlions une fois tous les deux ans les usines de déshydratation de poudre de lait. Depuis l'affaire Lactalis, nous avons reconsidéré notre analyse de risque et nous sommes maintenant sur une fréquence plus rapprochée."

Par ailleurs, la sous-directrice de la sécurité sanitaire des aliments précise qu'en 2018 la DGAL a fait inspecter l'ensemble des établissements qui interviennent dans la fabrication poudre de lait infantile, "pour avoir une vision globale de la situation sur le territoire."

Janvier 2019 : de la viande polonaise "impropre à la consommation" vendue en France

Cette dernière affaire qui a éclaté fin janvier dernier n'a pas encore entraîné d'évolution dans le système des contrôles alimentaires en Europe et en France. Mais elle a une fois encore mis en lumière des failles et des points d'améliorations.

Le contexte :

De la viande polonaise issue d'animaux abattus illégalement dans un abattoir a été vendue dans 13 pays de l'Union européenne. Près de 800 kilos ont ainsi été expédiés en France, dont plus de 500 ont été retrouvés et détruits. Selon une enquête d'un journaliste polonais, les marchands proposaient par petites annonces d'acheter des vaches malades, pour un prix très inférieur à celui des animaux sains. "Il y avait une organisation qui était mise en place pour pouvoir abattre sans la présence des services vétérinaires. Les animaux n'étaient pas vu avant d'être tués et les carcasses n'ont pas été inspectées, comme c'est le cas en France", explique Fany Molin.

Comment cela est-il possible ? Lundi 7 février, la Commission européenne a envoyé une équipe d'inspecteurs durant quatre jours sur place pour mesurer l'efficacité des contrôles mis en place par la Pologne. Les premiers résultats seront présentés d'ici un mois.

Pour le député Jean Baptiste Moreau, rapporteur de la loi Egalim, les différentes fraudes alimentaires montrent qu'il manque un véritable organisme au sein de l'UE : "Il faut une DGCCRF au niveau européen capable de contrôler les produits en interne mais aussi en externe pour contrôler la qualité de ce qu'on importe. Aujourd'hui, nous n'avons pas une DGCCRF européenne capable d'aller dans les pays d’Amérique du Sud et d'Amérique du Nord par exemple pour contrôler les produits et ne pas importer de produits qui sont interdits en Europe."

De son côté, la Cour des comptes a lancé un nouveau rappel à l'ordre dans son dernier rapport publié la semaine dernière. L’institution dénonce des procédures de retrait-rappel encore "inefficaces". Elle se positionne d'ailleurs en faveur d'un blocage en caisse des produits concernés et de la publication des retraits-rappels sur un site internet unique. Point positif, la Cour souligne toutefois les progrès réalisés par la France, les contrôles sont notamment mieux ciblés qu'auparavant selon elle.