Simone de Beauvoir, la féministe

Alors que l'illustre collection de la Pléiade ne compte que 14 auteures femmes, Simone de Beauvoir y pointe le bout de son nez, par ses "Mémoires", et sans son grand oeuvre théorique : "Le Deuxième Sexe". Depuis sa publication en 1949, elle incarne une liberté de femme et un engagement théorique et actif dans le combat pour l'égalité. A partir d'archives photo et vidéo, et notamment d'un entretien donné en 1975 et intitulé "Pourquoi je suis féministe", voici retracés quelques jalons essentiels de son parcours de féministe :

