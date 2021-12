Succès pour "Et maintenant ?" le festival international des idées de demain créé par France Culture et ARTE

Lundi 29 novembre, France Culture et ARTE organisaient Et maintenant ? le premier Festival international des idées de demain. Une journée de rencontres, de grands débats, de documentaires-conférences, d’ateliers participatifs et de spectacles, en public dans plusieurs lieux de la Maison de la Radio et de la Musique et en livestream sur le site etmaintenant-lefestival.fr. Un grand questionnaire adressé à la jeunesse et ayant collecté près de 6 millions de réponses pour 60 000 participants, via etmaintenant-lequestionnaire.fr, a précédé ce festival et inspiré sa programmation.

ET MAINTENANT, LE FESTIVAL

UNE AMBITION INÉDITE

Et maintenant ? Face aux enjeux nouveaux ouverts par la pandémie de Covid 19, l’inquiétude pour la planète et l’entrée dans l’année électorale, France Culture et ARTE deux grands médias culturels de l’audiovisuel public, ouvrent ensemble une nouvelle page de la vie des idées. Et maintenant la science et la médecine ? Et maintenant le débat et l’élan démocratique ? Et maintenant l’éducation et l’enseignement ? Et maintenant quelle société ? Et maintenant quels liens entre nous ?

Face aux réalités complexes que nos sociétés doivent démêler et au sentiment très tangible d’une perte de repères sur le terrain de la pensée, d’une incapacité collective à discerner et comprendre ce qui arrive, ARTE et France Culture, développent une démarche éditoriale commune. Et maintenant ? c’est un questionnaire, un festival, un prix de l’essai pour regarder et débattre collectivement des idées pour demain. La tribune de fondation de l’événement à lire ici.

UN EXCELLENT NIVEAU DE PARTICIPATION

Sur l’ensemble de la journée, 1200 personnes ont assisté et participé à cette première édition du Festival international des idées de demain. Un chiffre très encourageant dans un contexte de dégradation rapide de la situation sanitaire.

L’événement, filmé et diffusé en live sur le site du festival, a généré près de 100 000 vues sur l’ensemble de la journée.

Le festival est disponible dans son intégralité en vidéo ici et bientôt en audio, Et maintenant, le podcast des idées de demain.

UNE PROGRAMMATION D’UNE GRANDE RICHESSE, DES INTERVENANTS D’EXCEPTION ENTENDUS DANS DES FORMATS CRÉATIFS

• Climat, économie, société, science, santé, travail et vie sociale ont inspiré quatre grands débats avec la participation de François Taddei, Justine Barbier, Bruno David, Jean D’Amérique, Hugo Mercier, Etienne Klein, Catherine Hill, Lionel Naccache, Aïda N’Diaye, Maëlle Le Corre, Alain Guiraudie, Xavier Vigna, Manon Mella, Philippe Rio, Dominique Méda, Marin Fouqué et Thierry Pech. À revoir ici.

• Le philosophe, anthropologue et sociologue Bruno Latour, considéré comme "le plus célèbre et le plus incompris des philosophes français" selon le New York Times était présent au studio 104 avec Bruno Patino, président d’ARTE pour une heure de discussion et de projection de séquences inédites du grand entretien mené par Nicolas Truong et prochainement diffusé sur ARTE.

• Autour de cinq mots clés de l’époque - mérite, algorythme, développement, éducation, récit, cinq grands chercheurs et intellectuels au spectre international en masterclasses : Michael Sandel, Aurélie Jean, Esther Duflo, François Taddei et Amitav Ghosh. À revoir ici.

• Les documentaires étaient au coeur de la programmation de Et maintenant ? avec des docu-conférences : Climat, tous biaisés par Albert Moukheiber et Journal d’un femme nwar par Mathieu Bareyre ou encore Celles et ceux qui qui changent le monde par Inès Léraud. Ainsi qu’un spectacle : Auréliens avec Aurélien Patouillard mis en scène par François Grémaud. Réalisation Blandine Masson.

• Une rencontre exceptionnelle autour de H24, 24 heures dans la vie d’une femme, la série manifeste d’ARTE contre les violences faites aux femmes avec notamment Christiane Taubira, Chloé Delaume, Monica Sabolo et Souheila Yacoub. À revoir ici.

• Économie, culture, science, débat d’idées, éducation : les émissions de France Culture ont délocalisé leur plateau en Galerie Seine.

• Des nouveaux formats : De l’idée à l’action par Nora Hamadi, les mots de l’avenir en débat par Quentin Lafay et François Saltiel, les idées neuves à discuter par Chloë Cambreling et Emmanuel Laurentin.

• Le Tribunal pour les Générations Futures avec Usbek et Rica a mis en scène et en délibéré : Faut-il dissoudre le France ? À regarder ici

• Des ateliers participatifs : atelier bruitage, atelier du son, atelier vidéo, atelier du rien, atelier de la voix, atelier du débat, atelier de podcast sur le récit de l’intime, atelier géopolitique du Dessous des cartes, Atelier De l’écrit au film court ont été plébiscités par le public.

• franceinfo, Mouv’, France Inter, France Bleu, France Médias Monde, ARTE RADIO ont apporté leur contribution éditoriale à l’évènement.

ET MAINTENANT, UN GRAND QUESTIONNAIRE POUR MIEUX SAISIR LES ENJEUX CITOYENS

Le 12 octobre dernier, France Culture et ARTE mettaient en ligne un questionnaire de 130 questions rédigé sous la supervision de la sociologue Monique Dagnaud et organisé autour de cinq grands thèmes : l’éducation, le travail, la démocratie, l’intimité et la science. L’enquête, qui avait pour ambition de saisir les aspirations, les comportements et les inquiétudes de la jeunesse française, a déjà mobilisé près de 60 000 répondants pour près de 6 millions de réponses collectées.

Cliquez ici pour découvrir les résultats et l’analyse de la sociologue Monique Dagnaud, directrice de recherche émérite au CNRS, accompagnée pour le travail statistique de la démographe Justine Dupuis.

ET MAINTENANT ?, C’EST AUSSI ...

UN PREMIER LAURÉAT POUR LE PRIX DE L’ESSAI FRANCE CULTURE - ARTE

Remis à Charles Stépanoff pour L’animal et la mort aux éditions de La Découverte, le Prix de l’essai Et maintenant ? récompense un livre traitant d’un enjeu contemporain publié par un chercheur ou un penseur et appuyé sur une recherche. Paru dans l’année, il a vocation à s’adresser à tous les publics pour faire partager la connaissance au plus grand nombre. Le lauréat a été l’invité de la matinale de France Culture le 30 novembre et de 28 minutes sur Arte le 1er décembre.

Avec le soutien de l'Agence Nationale de la Recherche.

UN FESTIVAL CROQUÉ PAR L’ILLUSTRATRICE ALIX GARIN

L’autrice et dessinatrice belge, lauréate avec Ne m’oublie pas du Prix France Culture BD des étudiants, a illustré à sa façon, poétique et malicieuse, ce premier Festival international des idées de demain.

Douze illustrations partagées sur les réseaux sociaux du Festival, de France Culture et d’ARTE et de notre partenaire Melty. Retrouvez ces dessins dans cet article de la rédaction numérique de France Culture.

• Crédits : Alix Garin

UNE SUITE QUI S’ÉCRIT AU PRÉSENT

“Et maintenant” n’est pas qu’un festival, c’est une démarche éditoriale et de production qui vise à identifier les idées d’aujourd’hui pour comprendre les problèmes de demain. Nous vivons une intense période intellectuelle où les grilles de lecture du monde changent à grande vitesse. Nous voulons éclairer et expliquer ce qui se produit dans le monde entier et ferons vivre des programmes Et maintenant ? toute l’année sur nos antennes. Pour faire de ce festival un outil pour mieux penser et préparer demain.”

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Boris Razon, directeur éditorial d’Arte France