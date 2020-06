Bien que ce ne soit pas sa fonction principale, TikTok est une plateforme où on écoute de la musique. Les discussions avec les acteurs de l’industrie musicale sont plus lentes que le développement de l’application et cela ne se fait pas toujours au profit des artistes.

TikTok, pharmakon de l’industrie musicale

Bien que ce ne soit pas sa fonction principale, TikTok est à la fois une plateforme d’écoute et de découverte musicale. Pour autant, les négociations avec les acteurs de l’industrie musicale sont bien plus lentes que le développement de l’application et cela ne se fait pas toujours au profit des artistes qui peuvent gagner en notoriété, plus rarement en rémunération.

I- La musique partout sur TikTok

Si vous n’avez pas encore compris ce qu’est TikTok ou si vous n’avez jamais entendu parler de cette application, il y a une explication à cela et elle risque de vous déplaire. Alors qu’il y aurait 800 millions d’utilisateurs actifs de la plateforme dans le monde dont 4 millions en France, 60% d’entre eux ont entre 16 et 24 ans[1]. En croissance en France, TikTok est particulièrement populaire en Chine — d’où vient la maison mère de l’application, ByteDance — aux États-Unis et en Inde.

Sur TikTok, chaque utilisateur publie des vidéos courtes (une minute maximum) regarde, like et commente celles des autres. Ces vidéos sont parfois à caractère humoristique, voire plus rarement informatif mais les formats les plus populaires ce sont les chorégraphies et les playbacks réalisés sous forme de challenges. Par exemple sur le titre Blinding Lights de The Weeknd, la chorégraphie est devenue virale pendant le confinement quasi mondial, elle impose d’être en groupe ou en famille et plus de 3 milliards de TikTokers ont vu des vidéos réalisées sur ce morceau. A titre de comparaison, le titre a été vu 194 millions de fois sur YouTube.

Insérer https://vm.TikTok.com/oadUs1/

Charli D’Amelio est aujourd’hui la plus suivie sur TikTok avec 63 millions de followers

TikTok est une plateforme qui laisse beaucoup de créativité à ses utilisateurs, on y trouve de nombreux outils et filtres pour créer des vidéos originales. Pour l’industrie musicale TikTok est à la fois une aubaine et une source potentielle de problèmes. D’une part TikTok offre une nouvelle plateforme pour écouter des extraits de morceaux. Les écoutes sur la plateforme ont un impact sur la notoriété et sur les streams d’un artiste. Par exemple Lil Nas X et son titre Old Town Road sont devenus un meme — élément ou phénomène repris et décliné en masse sur Internet — sur TikTok ayant donné lieu à près de 500 millions de vidéos vues. Par la suite Lil Nas X est devenu avec ce titre recordman du nombre de semaines (19) en tête du Billboard Hot 100. Pour les acteurs de l’industrie c’est un moyen supplémentaire de proposer les contenus produits par leurs artistes mais une question de droits subsiste, aujourd’hui TikTok a trouvé des terrains d’entente avec les majors et avec certains éditeurs mais ce n’est pas le cas de tous et certains envisagent d’entamer des actions en justice selon le Financial Times.

Insérer https://www.youtube.com/watch?v=N7yu-KMJ_iI

Plus de 500 millions de vues ont été enregistrées sur ce même réalisé sur le titre Old Town Road de Lil Nas X

II- Un remède à une industrie musicale balbutiante ?

L’évolution de l’industrie musicale est notamment marquée ces dernières années par la croissance effrénée des plateformes de streaming qui représentent désormais une part importante et croissante des écoutes et de la découverte musicale. Or avec TikTok on a une plateforme supplémentaire où écouter de la musique. En soi on n’y va pas tant pour écouter de la musique mais de facto, on passe son temps sur l’application à écouter des morceaux. De plus, le fonctionnement par challenges ou défis favorise la répétition des musiques écoutées. Ce phénomène favorise les morceaux qui ont réussi à s’imposer comme chalenges mondiaux et il vient aussi satisfaire le fait d’entendre une mélodie déjà entendue et donc reconnue, ce que les psychologues appellent le sentiment de familiarité est particulièrement vrai pour la musique.

Il y a deux façons principales pour un morceau de devenir un challenge sur TikTok, soit la chorégraphie qui accompagne la musique est réalisée et postée sur la plateforme par l’artiste lui-même, soit un TikToker (influenceur très suivi) réalise lui-même une chorégraphie à partir d’un morceau.

Tout utilisateur est susceptible de tomber sur n’importe quel morceau dans la mesure où chaque influenceur peut danser sur tout type de musique. Quand un TikToker crée une vidéo, il a accès à une bibliothèque musicale ou les morceaux sont déjà découpés en séquences (souvent de 15 secondes), le choix ne se limite pas aux musiques actuelles (le playback de Mozart existe) mais dans les faits elles sont surreprésentées.

Capture de l’écran d’accueil de la recherche de morceaux sur TikTok

TikTok s’impose comme un nouveau vecteur de circulation des contenus musicaux. Quand bien même on ne vient pas sur l’application pour découvrir des morceaux, on se retrouve inévitablement à écouter de la musique quand on circule sur la plateforme.

Bien souvent, les morceaux qui circulent le plus sur TikTok sont ceux qui circulent déjà sur d’autres plateformes. On retrouve dans les challenges les plus populaires, les artistes les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Récemment, les challenges sur les morceaux de Drake, Toosie Slide et Dua Lipa, Don’t Start Know ont connus sur TikTok un succès similaire à celui qu’ils ont connu sur les plateformes de streaming du monde entier. Cependant le succès de ces titres sur la plateforme pourrait être une des raisons de leur succès auprès d’un public qu’ils ne touchaient pas auparavant.