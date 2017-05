Transformer le métal des cadenas du Pont des Arts en argent pour les migrants

Ils ont failli faire s'écrouler un des plus célèbres ponts de Paris. Une petite partie des preuves d'amour métalliques enlevées du "Pont des Amoureux" en 2015 est vendue aux enchères ce samedi. Des créations au bénéfice de trois associations d'aide aux migrants et réfugiés.

• Crédits : Jacques Demarthon - AFP

S'aimer. Vouloir le graver au fer rouge. Le faire sur un cadenas puis l'accrocher sur le Pont des Arts, en plein cœur de la ville de l'amour : Paris. Beaucoup de Parisiens, mais aussi de touristes ont réalisé ce rêve d'amoureux de 2008 à 2015. Jusqu'à ce que ce pont emblématique du XIXe siècle, inscrit aux monuments historiques, ne menace de céder sous le poids de tant de passion : 300 000 cadenas quand ils ont été définitivement retirés ! Ces couples ne se doutaient pas qu'un jour leur gage d'amour permette de mieux accueillir les migrants et les réfugiés dans la capitale.

Des grappes et des murs

Lors de cette vente aux enchères organisée par la ville de Paris, les acheteurs pourront, s'ils misent assez, posséder un petit bout d'histoire des amoureux de la capitale. Avec en tout 165 lots : 150 grappes et quinze grilles. Chaque grappe a pour prix de départ 200 euros et chaque grille garnie de cadenas 7 000 euros.

• Crédits : Jacques Demarthon - AFP

"On les a trouvés dans des grands sacs en vrac, il y en avait des tonnes, des kilos", explique Mathilde Belcour-Cordelier, commissaire-priseur de la vente "Cadenas d'amour". Avant d'ajouter : "Seuls 7% de la totalité est mise en vente samedi".

Un travail minutieux a été réalisé par l'équipe de la mairie de Paris pour réhabiliter les cadenas. "Dans des entrepôts (...), on a fait un premier travail de sélection pour composer des grappes esthétiques, amusantes, insolites, variées, aussi, dans les formes et les couleurs", précise l'assesseur.

Pour convaincre les acheteurs de débourser de telles sommes pour quelques cadenas, il fallait aussi réaliser des compositions attrayantes sur des "socles en plexiglas, mais aussi en bois comme celui des ponts et des socles en pavés de Paris", ajoute Mathilde Belcour-Cordelier.

Une vente pour mieux accueillir les réfugiés et les migrants

Le Plan de Mobilisation de la communauté de Paris oeuvre pour offrir plus de dignité aux arrivants démunis. Logement, repas, éducation, santé. Des causes pour lesquelles se battent aussi et surtout de nombreuses associations dans la capitale. Trois d'entre elles vont profiter des dons récoltés pendant cette vente aux enchères :

Solipam - Solidarité Paris Maman - est une association qui coordonne l'action du monde médical pour prendre en charge les femmes enceintes migrantes et réfugiées en grande précarité. Elles peuvent bénéficier de soins pendant et après leur grossesse pour permettre de mettre au monde leur enfant dans de bonnes conditions. "A ce tel niveau de dénuement, l'accompagnement social est un soin", précise le docteur Paule Herschkorn-Barnu, directrice de Solipam et gynécologue-obstétricienne.

Écouter Écouter L'association Solipam décrite par sa présidente, la docteure Paule Herschkorn-Barnu. L'association Solipam décrite par sa présidente, la docteure Paule Herschkorn-Barnu.

Emmaüs Solidarité pilote deux centres d'accueil pour les primo-arrivants de 400 places chacun. L'un se trouve Porte de la Chapelle, pour les hommes isolés, l'autre à Ivry-sur-Seine, pour les familles et les femmes seules.

L'Armée du Salut, l'association historique de lutte contre l'exclusion, gère 150 établissements dans toute la France, notamment un à Paris, la Résidence Albin Peyron dans le 20ème arrondissement, réservé aux migrants et aux réfugiés. 144 y vivent actuellement.

"C'est ma pierre à l'édifice"

Depuis mercredi dernier, le Crédit Municipal de Paris ouvre ses portes pour permettre aux visiteurs de découvrir les lots en vente ce samedi après-midi.

Bernard est venu dès le début. Ce Parisien sexagénaire est amoureux du Pont des Arts et développe même une gamme de parfum de luxe avec, pour "égérie", ce pont de l'amour. "Je dois absolument acheter un petit bout de ce patrimoine pour décorer mon entreprise", s'enthousiasme-t-il, en frôlant d'une main les petits boucliers dorés qui garnissent l'une des quinze grilles mises en vente.

Le chef d'entreprise a des amis "qui se sont rencontrés sur le Pont des Arts, qui se sont déclarés sur le Pont des Arts et qui sont revenus pour leur anniversaire de mariage sur le Pont des Arts. C'est symbolique".

Écouter Écouter Bernard, un visiteur Parisien admiratif devant ces cadenas qu'il a vu s'installer sur son pont préféré. Bernard, un visiteur Parisien admiratif devant ces cadenas qu'il a vu s'installer sur son pont préféré.

"Paris a une valeur d'accueil, le pont, d'humanité (...) Pour moi, que les profits de cette vente reviennent à ces trois associations, c'est essentiel", ajoute Bernard, séduit par l'initiative. Avant d'affirmer : "C'est ma pierre à l'édifice, ma manière de participer".