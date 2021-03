Une nouvelle revue sur le "bouillonnement mondial de luttes culturelles, éditoriales, artistiques" des femmes

160 pages d’enquêtes, de portraits, de témoignages, de reportages en longueur accompagnés de belles illustrations, photos, dessins, BD, pour donner plus de visibilité aux femmes. C'est La Déferlante née cette semaine comme "première revue trimestrielle post-#metoo consacrée aux féminismes et au genre". La vague féministe, la quatrième vague de cette révolution de toutes celles qui luttent contre le machisme et le patriarcat et pour l’égalité des sexes pour toutes et partout, n’épargne aucun pays.

Pour son premier numéro, cette publication consacre un grand reportage au Chili. Actuellement, le pays examine une loi pour légaliser l’avortement. Autre chamboulement en cours, la révision de la Constitution, ces évolutions ont été amenées par la ténacité des Chiliennes. Un exemple, quatre d’entre elles ont lancé un collectif, Las Tesis, les thèses contre les violences faites aux femmes. Interview avec Marie Barbier, l'une des quatre cofondatrices de la revue La Déferlante.

Pourquoi avoir choisi ce grand reportage au Chili pour lancer votre nouvelle revue ?

Cela nous est apparu très intéressant parce qu'il s'agit à la fois une lutte sociale et fondamentale. C'est la lutte contre les violences sexuelles qui est aujourd’hui partagée partout. Elle brasse des tas d’autres questions sociales, politiques, culturelles. Et c’est ce qui se passe au Chili.

Un collectif de femmes, Las Tesis, les thèses, en espagnol, a décidé de chanter et de danser pour illustrer des thèses universitaires féministes, fondamentales en l’occurrence les violences sexuelles. Et leur chanson Un violeur sur ton chemin a été chantée et chorégraphiée à Paris, à New York, aux quatre coins de la planète. Elle permet de montrer qu’il y a un problème global mondial concernant les violences faites aux femmes.

L'idée est donc de donner le plus de visibilité au sujet, sur dix pages, des photos et du reportage et dans les marges des papiers, de mettre de petites notes, de petites explications, des documentaires, des idées qu'on peut consulter si l'on veut aller plus loin. Là, en l'occurrence on a traduit l'intégrale de la chanson d'Un violeur sur ton chemin. Je précise que cet article a été écrit par Adeline Raynal, une journaliste-pigiste qui a vécu au Chili au moment de cette révolte sociale, cet article s'inscrit dans une révolte plus large dont les conséquences sont en cours.

Cette révolte a mené aujourd'hui à une nouvelle Constitution qui va naître au Chili. Ce qui n’est pas anecdotique de le dire : elle sera écrite, pour la première fois au monde, entièrement en parité entre hommes et femmes.

C’est ce que vous voulez faire passer dans votre revue, ce que les Chiliennes font en chantant et en dansant, vous le faites à travers l'écrit et tous les formats journalistiques ?

L’idée est de raconter le bouillonnement qu’on observe actuellement en France et ailleurs, de luttes culturelles, éditoriales, militantes artistiques, autour des questions féministes. Et il manquait une revue, pour raconter ces débats, pour décrypter toutes ces questions qui en découlent notamment autour du genre, et des luttes féministes. Nous avons créé La Déferlante pour raconter toute cette pluralité, tout ce qui se passe dans cette époque, tout ce qui se passe en ce moment mais qui s’inscrit dans une longue histoire du mouvement féministe, et donc nous regardons aussi ce qui s’est passé avant.

Par l’exemple, dans ce N°1, nous brossons le portrait de Françoise d’Eaubonne, qui est considérée comme la mère de l’éco féminisme. Au milieu des années 1970, elle s’est engagée dans la lutte contre l'antinucléaire et pour la fin de l’hétérosexualité. Toujours à propos de la lutte des femmes dans les années 70, nous publions une BD pour retracer l’histoire de ces femmes qui n’étaient pas des militantes mais qui se sont engagées à Plogoff contre la construction de centrales nucléaires. Nous publions aussi des extraits de cette poétesse afro-américaine Audre Lorde sur les notions de sexisme. Les luttes féministes sont mondiales. Nous utilisons tous les champs journalistiques possibles, tous les formats pour en rendre compte.

Il y a aussi un problème dans les médias, un vrai problème de représentation et d’inégalité hommes femmes. La place des femmes journalistes et des femmes expertes dans l’ensemble des média en période de crise sanitaire et confinement est aberrante. Selon le rapport de Céline Calvez sorti en septembre 2020, 84% des personnes qui apparaissent en Une des principaux grands titres de la presse sont des hommes. 74% des tribunes publiées sont signées par des hommes. Nous avions donc aussi envie de remettre sur le devant de la scène des femmes, les rendre davantage visibles. Et cela se voit d’ailleurs dans l’ours de la revue, l’organigramme de La Déferlante. C’est assez rare pour le souligner, une revue fondée par des femmes qui paie toutes les contributrices.

Nous voulions aussi créer une belle revue, car on trouve que nos luttes d'aujourd'hui sont belles et méritent un bel objet d’illustrations.

Et le choix du titre La Déferlante s'est fait en référence à la vague actuelle metoo ?

Je ne sais pas si on n’est pas déjà dans le post metoo, bien qu’on vive encore ce moment, mais oui la vague en référence aux vagues des luttes féministes. Il y a eu la première, la deuxième, la troisième, on se dit que peut être en ce moment, nous vivons la quatrième vague de cette histoire du féminisme qui s'écrit.

La Déferlante, c‘est aussi un clin d’œil. On dit beaucoup aux femmes "ne fais pas de vagues", tais toi, arrête de parler et c’est un petit contre pied à ça. L'idée générale est de montrer la pluralité des voix qui apparaissent dans la revue, à la fois des femmes racisées mais aussi des femmes de différents milieux sociaux, des militantes, des activistes, des chercheuses, des journalistes, des femmes, des personnes qui se définissent comme non binaires, comme transgenres. Ce que résume bien finalement la photo de couverture de la revue.

Créer un média à l'image des féministes d'aujourd'hui a demandé du temps, deux ans pour finaliser le projet éditorial. Le numéro 2 paraîtra dans trois mois, avec notamment un grand reportage sur le Brésil et ces femmes qui marchent sur les traces de Marielle Franco, assassinée en 2018.

Ailleurs dans le monde

Kyal Sin, jeune Birmane devenue le symbole de la répression dans son pays

• Crédits : STR - AFP

Celle qui était surnommée Ange est tombée mercredi sous les balles des forces de la junte à Mandalay lors d'un rassemblement contre le coup d'état militaire du 1er février. Le même jour, le pays comptait 38 morts soit le plus lourd bilan de la répression en une seule journée.

Kyal Sin avait voté, pour la première fois, le 8 novembre dernier aux législatives remportées largement par la ligue nationale pour la démocratie de Ang San Suu Kyi. Sur les réseaux sociaux, elle montrait fièrement son doigt taché d'encre violette pour signifier qu'elle avait accompli son devoir et "voter avec son coeur". A peine sortie de l'adolescence mais consciente du combat qu'elle menait et des risques qu'elle prenait, la jeune Birmane avait, quelques jours avant sa mort, communiqué sur le Net son groupe sanguin et donné son accord pour un don d'organe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sur des images prises quelques instants avant sa mort, on voit Kyal Sin qui cherche à se mettre à l'abri derrière une barricade de fortune. Sur le T-Shirt qu'elle portait ce jour-là était inscrit "tout ira bien" Un slogan devenu viral sur les réseaux sociaux dès que les birmans ont appris sa mort.

Afghanistan : 4 femmes ciblées par des attentats en moins d'une semaine

Shahnaz, Sadia et Mursal. Ces trois jeunes Afghanes de 17 à 20 ans avaient en commun le fait de travailler à la chaîne de télévision privée Enekaas TV de Jalalabad. Mardi 2 mars, elles quittaient, comme à l'accoutumée leur bureau et s'apprêtaient à rentrer à pied chez elle lorsqu'elles ont été tuées par balles. Deux jours plus tard et dans cette même ville de l'Est de l'Afghanistan, c'est une gynécologue qui a perdu la vie alors qu'elle se rendait à son travail. Une bombe a été placée dans son véhicule. Le groupe État Islamique a revendiqué cette série d'assassinats, mais Kaboul y voit la main des talibans qui ont multiplié ces derniers mois les attaques ciblées contre des journalistes, des médecins, et des défenseurs des droits humains et particulièrement des femmes. Des meurtres destinés à inciter les membres de la société civile à se cacher ou s'exiler.

En collaboration avec Caroline Bennetot