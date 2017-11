Une rentrée marquée par de multiples progressions

Avec 2,2% d’audience cumulée en semaine, soit 1,187 000 million d’auditeurs quotidiens en semaine, France Culture séduit 71 000 nouveaux auditeurs de plus (+0,1 pt en un an).

La durée d’écoute est de 102 minutes, elle a progressé de 15 minutes en un an.

En week-end, la radio marque une progression de 0,2 point (vs sept-oct 2016) soit 2,0% d’AC.

(Médiamétrie, septembre –octobre 2017–LV 13 ans et + - 5h- 24h)

Ces chiffres d’audience sont confortés par deux records en octobre 2017 : record de podcasts avec près de 20 millions (+33 % par rapport à l’année dernière) et record de fréquentation du site de France Culture avec 7,4 millions de visites (site et application).

Il compte 41 % de visites de plus sur un an.

Facekook atteint plus de 1,350 million de fans et Twitter 521 200 followers.

« Cette rentrée 2017, portée par de nouvelles voix et de nouvelles émissions, a séduit plus de 71 000 nouveaux auditeurs. Nous avons renforcé notre offre éditoriale par des innovations numériques comme le premier podcast natif : Superfail. France Culture poursuit, avec son esprit d’ouverture et sa créativité, sa progression et sa conquête de nouveaux auditeurs.» Sandrine Treiner, directrice de France Culture