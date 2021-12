Une semaine en enfance

En cette fin d'année, France Culture déploie une programmation spéciale autour de l'enfance : des fictions jeunesse et des problématiques sociétales liées à l'enfant (économie, psychologie, géopolitique...)

Dès le 16 décembre, découvrez en podcast : Les Aventures du Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé**

SAMEDI 18 DECEMBRE

15h00 Toute Une Vie / Coordination Anaïs Kien

Rediffusion

René Goscinny (1926-1977), auteur majeur pour art mineur

Production : Romain Weber, Réalisation: Assia Khalid

Il n’était même pas envisageable de faire de la bande-dessinée. Ce n’était pas de la littérature, encore moins un art. Mais René Goscinny a tout de même essayé.

Septembre 1959, dans un HLM de Bobigny. L’été est caniculaire et il faut quelques verres de pastis à Albert Uderzo et René Goscinny pour trouver une idée : pour son premier numéro, le journal Pilote a besoin de nouveaux personnages. Goscinny avait déjà fait parler Lucky Luke et le Petit Nicolas, voilà qu’il crée Astérix. Le plus français de tous les Gaulois a pour co-créateur un homme de 33 ans... qui en a passé 23 à l’étranger.

Car si René Goscinny est né en France, il passe sa jeunesse en Amérique. Depuis l’Argentine d’abord et à New York ensuite, la France est exotique, fantasmée. Loin de l’Europe, ce petit Français juif expatrié échappe à la guerre. Ce n’est pas le cas de sa famille restée à Paris, pour partie assassinée dans les camps nazis. Pour surmonter ce malheur, peut-être, René Goscinny choisit de faire un “métier rigolo”. Le dessin d’abord. Mais ses rencontres avec Morris, Uderzo et Sempé le font devenir scénariste, l’un des plus grands de la bande-dessinée.

Et pourtant… Scénariste de bande-dessinée est un métier qui n’existe pas. La bande-dessinée elle-même est méprisée, “une sous-littérature pour diminués mentaux”, dit-il.

Le voilà, le fait d’arme de René Goscinny : avec Lucky Luke, Le Petit Nicolas, Iznogoud mais surtout avec Astérix et Pilote, lui, l’amuseur professionnel, le besogneux de la futilité, a mis les bandes-dessinées dans les mains des adultes. Non pas qu’ils n’en lisaient pas avant… Mais maintenant, ils l’avouent !

C’est Goscinny qui a mis sur les rails la bande-dessinée française. C’est lui qui a découvert et a laissé s’exprimer les Moebius, Druillet, Gotlib, Brétécher, Fred, Alexis, Reiser, Cabu, Mandryka, Patrice Leconte, Mézières, Christin et autres : il serait plus facile de dresser la courte liste des auteurs de BD qui ne sont pas passés par Pilote. Il fallait bien René Goscinny et son sourire en coin pour faire passer la bande-dessinée d’art mineur à neuvième art.

DIMANCHE 19 DECEMBRE

20h00 Fiction – Théâtre et Cie / Coordination Blandine Masson

** Les Aventures du Petit Nicolas de René Goscinny et Jean-Jacques SempéAvec la troupe de la Comédie-Française Réalisation Baptiste Guiton, Adaptation Pauline Thimonnier d’après l’œuvre Le Petit Nicolas / Droits d’édition et d’adaptation IMAV éditions, Avec l’aimable autorisation d’Anne Goscinny

Musique originale Olivier Longre

Enregistré en public le samedi 13 novembre au Studio 104 de la Maison de la radio et de la musique

SEMAINE DU 20 AU 24 DECEMBRE 2021

9h05 Le Cours de l’Histoire / Xavier Mauduit

Quand les enfants font l’histoire (série de 4 émissions du lundi au jeudi)

Lundi 20/12 : 1/ La croisade des enfants a-t-elle eu lieu ?

Avec Didier Lett, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Paris et membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France, spécialiste de l'enfance, la famille, la parenté et le genre

Mardi 21/12 :_2/ Enfants de troupe, enfants en guerre_Avec Laurence Olivier-Messonnier, docteure en littérature française et comparée professeure agrégée de lettres modernes, chargée de cours en classes préparatoires du lycée Mme de Staël Montluçon et à l’UCA (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique), auteure de Enfants de troupe(s), Les descendants du Tambour d'Arcole : entre mythe et réalité (L’Harmattan, 2013)

Et Manon Pignot, maîtresse de conférences HDR en histoire contemporaine à l'Université de Picardie Jules Verne, auteure de L'appel de la guerre : des adolescents au combat, 1914-1918 (Anamosa, 2019)

Mercredi 22/12 : _3/ Je voudrais déjà être roi, l’éducation des petits princes_Avec Pascale Mormiche, agrégée d’histoire, docteure et enseignante à l’Inspé (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation) de Versailles (CY Cergy Paris Université), auteure de Naissance et petite enfance à la cour de France (Presses universitaires du Septentrion, 2016) et Le petit Louis XV : enfance d'un prince, genèse d'un roi (1704-1725) (Champ Vallon, 2018)

Et Sylvène Edouard, maîtresse de conférence HDR en histoire moderne à l’Université Jean Moulin - Lyon 3 ;

Jeudi 23/12 : _4/ Toujours prêt ! Une histoire du scoutisme_Avec Christophe Carichon, docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC), auteur de Grandes figures du scoutisme (Artège, 2021)

Et Julien Fuchs, maître de conférences à la Faculté des Sciences du Sport et de l'Éducation de Brest et membre du Centre de Recherche Bretonne et Celtique, auteur de Le temps des jolies colonies de vacances (Presses universitaires du Septentrion, 2020)

11h00 Cultures Mondes / Florian Delorme

Géopolitique de l’enfance

Lundi 20/12 : De Pékin à Varsovie, l’enjeu de la natalité

Mardi 21/12 : La géopolitique à hauteur d’enfant

Mercredi 22/12 : Rituels enfantins : entrer dans la communauté

Jeudi 23/12 : D’un continent à l’autre, géographie de la cour de récré

13h30 Les Pieds sur terre / Sonia Kronlund

Rediffusions

Lundi 20/12 : Les enfants gitans sur la place du Puig et à l’école de la Miranda Au cœur du quartier gitan de Perpignan, sur la place du Puig, telle une nuée d’oiseaux, une bande d’enfants jouent et fument des cigarettes. lls nous font partager une de leurs a près-midi.

A l’école de la Miranda, 150 inscrits, 30 présents. Toujours dans le quartier gitann de Perpignan, les enseignants et l’école primaire de la Miranda et les familles gitanes ne voient pas du tout l’éducation des enfants de la même façon.

Reportage : Inès Léraud - Réalisation : Alexandra Malka et Emily Vallat

Mardi 21/12 : Enfants des villes, enfants des champs Comment les enfants qui grandissent à la ville imaginent-ils la vie des enfants qui grandissent à la campagne, et inversement ? D’un décor à l’autre, et sans jamais se rencontrer, ils racontent ce qu’ils entrevoient de leurs différences…

Reportage : Elise Andrieu - Réalisation : Annabelle Brouard et Emily Vallat

Mercredi 22/12 : La sexualité enseignée aux enfants En Belgique, l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est obligatoire dans toutes les écoles de Wallonie-Bruxelles depuis la rentrée 2012. Reportage lors d’une séance avec des élèves de six à huit ans.

Reportage : Delphine Saltel - Réalisation : Alexandra Malka et Emily Vallat

Jeudi 23/12 : Bribes d’enfances dans les foyers d’urgence : _Enfants sans logis, Enfants sans toit, Enfances sans domicile fixe_Une nuit, une semaine, des mois, de nombreux enfants attendent avec leurs parents de trouver un toit en France. La Maison d’Eglantine et le Centre Arago, deux centres d’hébergement d’urgence situés à Paris, accueillent ces familles.

Reportage : Elise Andrieu - Réalisation : Emmanuel Geoffroy et Emily Vallat

Vendredi 24/12 : Enfances sauvages Installés récemment en Ariège dans des montagnes isolées, leurs parents vivent de leurs cultures et n’envoient pas leurs enfants à l’école. Portraits de Lou, Maël, Oléa et Asha qui, elle, a décidé de reprendre le chemin de l’école.

Reportage : Inès Léraud - Réalisation : Charles Le Gargasson et Emily Vallat

14h00 Entendez-vous l’éco ? / Tiphaine de Rocquigny

Une économie de l’enfance (série de 3 épisodes du lundi au mercredi)

15h00 Sans oser le demander / Matthieu Garrigou-Lagrange

Lundi 20/12: Winnicott

Avec Denys Ribas, psychiatre, psychanalyste, auteur de Donald Woods Winnicott (PUF)

Mardi 21/12: _Les clowns_Avec Pascal Jacob, chargé de cours d'histoire du spectacle à l'université de Paris III - Sorbonne nouvelle, collectionneur, auteur notamment de Clowns ! (Seuil, 2021)

Mercredi 22/12: _ABBA_Avec Jean-Marie Potiez, chroniqueur et journaliste musical franco-belge, auteur notamment de _ABBA. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid (Editions du Layeur)

Jeudi 23/12 : L’enfant dans la peinture_ Avec Sébastien Allard, historien de l’art, Conservateur général du patrimoine au département des Peintures du musée du Louvre et Nadeije Laneyrie-Dagen, professeure d'histoire de l'art à l'École normale supérieure, et spécialiste de la Renaissance, co-auteurs de L’enfant dans la peinture (Citadelle et Mazenod, 2011)

17h00 LSD, La Série Documentaire / Perrine Kervran

Rediffusion

Le Génie des bébésNedjma Bouakra/Franck Lilin

Lundi 20/12 : Inconnu in utero

Mardi 21/12: La clinique du lien

Mercredi 22/12: Savant sans le savoir

Jeudi 23/12 : Et le langage vient

20h30 Le feuilleton / Coordination Blandine Masson

Les Enfantines Lundi 20/12 : Les Enfants du docteur Mistletoe de Stéphane Michaka

Mardi 21/12: Sherlock Holmes, La maison vide d’Arthur Conan Doyle

Mercredi 22/12: Ted Barrow de Michel Deutsch

Jeudi 23/12 : Inspecteur Gambas de Caryl Férey

Vendredi 24/12 : La mauvaise réputation du Père Léon de Caroline Leboucq

21h00 Lundi : Être et savoir / Louise Tourret

Enfance : Ecrire pour et sur la jeunesse Avec Caroline Eliacheff, psychanalyste, autrice de Ma vie avec la comtesse de Ségur (Gallimard, 2021) Nicolas Matthieu, écrivain et auteur notamment de Le secret des parents et La grande école (L’école des loisirs, 2021 et 2020), l’illustrateur Pierre-Henry Gomont et Antoine Dole alias Mr Tan, auteur de la série Mortelle Adèle chez Bayard jeune

21h00 Mardi : De Cause à effets / Aurélie Luneau

"A l'encre marine : enfances et parcours de vie de deux défenseurs de la planète Mer"

Isabelle Autissier et Jean-Michel Cousteau croisent la parole et les idées pour sauver l'océan.

SAMEDI 25 DECEMBRE

6h00 Affinités culturelles / Tewfik Hakem

L’enfance des super héros

13h30 Une Histoire particulière / Coordination Christine Bernard

Rediffusion

Marie-Angélique Memmie Leblanc

Par Olivier Chaumelle et Julie Beressi

En septembre 1731, les habitants de Songy capturent un être qu’ils considèrent d’abord comme diabolique, et qui s’avèrera être une toute jeune fille ayant vécu dix ans dans les bois alentours.

À la fin de l’été, très sec, de 1731, un étrange petit être, venu chercher de l’eau aux abords de Songy, est aperçu par quelques villageois, qui cherchent à l’attraper sans l’atteindre ; la créature s’enfuit.

1er épisode : Où l’on capture et étudie l’étonnante sauvagesse de Songy Quelques jours plus tard, nouvelle rencontre, on lance un gros chien à ses trousses. Elle assène calmement un coup de massue, fatal, au molosse, avant de disparaître dans les bois.

On la traque et on finit bientôt par l’attraper. Stupeur, c’est une jeune fille. Sa peau sombre devient blanche au premier bain qu’on lui donne. Elle articule des phonèmes sans suite, siffle et crie, elle frappe fort, mord, refuse toute nourriture élaborée, mais mange gloutonnement la viande crue et les fruits qu’on lui présente. Finalement, elle se laisse apprivoiser assez facilement.

14h00 Plan Large / Antoine Guillot

Qu’est-ce qu’un film pour enfants ?

Avec Carole Desbarats, écrivain de cinéma, ancienne directrice des études de la Fémis, membre fondateur de l’association “Les Enfants du cinéma”, et membre du Conseil de rédaction d’Esprit,

Et Hervé Joubert-Laurencin, historien du cinéma, professeur à l’Université de Nanterre, qui dirige le livre De Zéro de conduite, à Tomboy : des films pour l’enfant spectateur à paraître aux éditions Yellow Now en mars 2022.

20h00 Tous en scène / Coordination Aurélie Charon

Petits guignols, une histoire de famille et de marionnettes Emission enregistrée au Théâtre de Marionnettes du Jardin du Luxembourg

Francis-Claude Desarthis, son fils et l’un des marionnettistes historiques du Théâtre de Marionnettes du Jardin du Luxembourg (Paris)

Son père, Robert Desarthis, a confié en 1971 à Francis-Claude la direction de son théâtre, qu’il avait fondé en 1933… le premier théâtre de marionnettes de France ! En effet, le théâtre du "Jardin du Luxembourg" à Paris est la seule salle consacrée uniquement aux marionnettes. Une histoire de famille, que Francis-Claude et son propre fils nous racontent in situ, avant une représentation…

21h00 Fiction / Coordination Blandine Masson

Billy et les Minuscules et Un amour de tortue de Roald Dahl

Réalisation Christophe Hocké, Choix des textes : Pauline Thimonnier, Conseillère littéraire Caroline Ouazana

Enregistré en public au Théâtre de la Ville - Espace Cardin le 18 décembre 2021



23h00 Atelier fiction / Coordination Blandine Masson

Rediffusion

Daurades et sanglier de Sophie Fillières et Yann Coridian

Réalisation : Cédric Aussir



DIMANCHE 26 DECEMBRE

13h30 Une Histoire particulière / Coordination Christine Bernard

Rediffusion

Marie-Angélique Memmie Leblanc Par Olivier Chaumelle et Julie Beressi

Marie-Angélique est à la fois l’humanité pure et crue et barbare qui semble surgir d’un monde archaïque, et la sauvage lointaine.

L’acte de baptême de Marie-Angélique, rédigé le 16 juin 1732 et conservé aux archives de Châlons-en-Champagne, est manifestement falsifié. On y lit clairement, concernant son âge à sa capture : « dix-neuf ans. », raturé en « onze ans. » On peut s’interroger sur les intentions du faussaire. Il s’agit sans doute de raccourcir le temps de sa vie sauvage, afin que son entrée en religion, ce qu’elle a pu souhaiter, soit plus admissible.

2nd épisode : Où l’on élucide les mystères de la fille sauvage La question était en tout cas : qu’avait été la vie de la fille sauvage avant sa capture en 1731 ?

Apprivoisée, Marie-Angélique apprend vite à parler, ce qui signifie qu’elle parlait avant : si un enfant n’acquiert pas le langage avant sept ans, c’est définitif.

15h00 La salle des machines / Mathias Enard

Lou Lubie, Scénariste, illustratrice. Et à la fin, ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées (Delcourt, 2021).

Eduardo Berti, Romancier. Un fils étranger (La Contre allée, 2021)



16h00 L'Esprit des lieux / Tewfik Hakem

Le musée du jouet à Poissy

17h00 La Série Musicale / Zoé Sfez

Une histoire des berceuses

20h00 Fiction – Théâtre et Cie / Coordination Blandine Masson

Contes des Frères Grimm : Blanche neige, Le cercueil de verre, De celui qui partit en quête de la peur, Cendrillon, Demoiselle Maleen, La clef d’or

Traduction Marthe Robert (éditions Gallimard), Réalisation Benjamin Abitan

Enregistré à Avignon le 15/07/2021

“Dans la septième édition de leurs Contes, Jacob et Wilhelm Grimm affirmaient les avoir recueillis sans enjolivement superflu, « dans un souci d’exactitude et de vérité. » Puis il y a eu Walt Disney et ses oiseaux gazouillants. Aujourd’hui, sur ce merveilleux théâtre de l’adresse qu’est la radio, on peut rendre à ces histoires leurs couleurs originelles, blanches comme la neige, rouges comme le sang, noires comme la nuit.” Benjamin Abitan

Avec les élèves comédiens du groupe 46 (2e année) de l’École du Théâtre national de Strasbourg : Carla Audebaud, Yann Del Puppo, Quentin Ehret, Kadir Ersoy, Gulliver Hecq, Simon Jacquard, Emilie Lehuraux, Aurore Levy, Joséphine Linel-Delmas, Pauline Vallé, Cindy Vincent, Sefa Yeboah

Assistante à la réalisation Manon Dubus

Equipe de réalisation : Benjamin Perru, Mathieu Touren, Jean- Benoit Têtu (sono)