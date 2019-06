“Usual suspects” dans la vraie vie : les inégalités qui hantent la figure du coupable idéal

Aux États-Unis, un homme noir avait en 2010 six fois plus de chance de se retrouver en prison qu’un homme blanc. En France, vous ne serez pas non plus jugé pareil selon que vous serez riche ou pauvre, blanc ou pas, chômeur ou pas. Dans les creux des erreurs judiciaires, le miroir cru des inégalités.

La série produite par Netflix Dans leur regard (When they see us, en version originale) serait le contenu le plus regardé depuis la création de la plateforme vidéo. Si vous n'avez pas vu ces quatre épisodes tirés d'une histoire vraie, foncez : vous découvrirez l'histoire de cinq adolescents d'Harlem. Ils ont quatorze ou quinze ans, seize ans depuis une poignée de semaines pour le plus âgé. Ce soir d'avril 1989, ils traînent du côté de Central Park.

La mauvaise personne au mauvais moment ? Justement, pas vraiment. Car si ces adolescents-là arrivent entre les mailles de la police judiciaire alors occupée à serrer la vis après xxxx agressions à New-York en xxx, c'est parce que justement ils ne sont pas n'importe qui. Quatre d'entre eux sont noirs, le cinquième hispanique, et tous vivent dans des quartiers populaires.

Le rapport avec le mépris de classe ? C'est parce que dans le regard des juges le prévenu est blanc ou pas, issu d'un quartier populaire ou pas, chômeur ou pas, et aussi parce qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre, que sa peine sera connotée.