"Va ramasser les gens dans la rue tout seul, va !" : pompier, métier sur le fil

En Belgique, des images déjà anciennes montrent des pompiers arrosant à coups de mousse dans les lances à incendie des policiers en rang, stoïques. En France, des vidéos frappantes montrent des pompiers canardés à coups de canons à eau, de gaz lacrymogène et de LBD, mardi 15 octobre à Paris, où ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé pour dénoncer manque d'effectifs et de reconnaissance. Voir des pompiers et des CRS s’affronter a quelque chose d’inouï, parce que les deux appartiennent aux forces de l’ordre. Mais aussi pour ce que ça révèle soudain, à ras de bitume, de désarroi et d’exaspération dans les rangs d’une profession où la notion de sens du devoir et de respect de l’ordre apparaissent chevillés au corps de toute éternité.

Les pompiers (plus de 50 000 pompiers de terrain sans compter les administratifs, et un peu moins de 200 000 volontaires) sont méconnus du grand public comme des médias. Un sociologue, Romain Pudal, a pourtant écrit une sociologie des pompiers qu’il faut lire pour comprendre non seulement ce qui se fait jour dans cette exaspération tout à un coup à la Une des journaux, mais aussi pour ce que cela dit d’un service public qui se vit sur le fil.

Le formidable livre de Romain Pudal, Retour de flammes, date du printemps 2016 (La Découverte). Sous-titre, voilà déjà trois ans et demi : “Les pompiers, des héros fatigués ?”. Mais avant cette publication et son immersion lumineuse dans ce monde aussi opaque (méconnu) que transparent (invisible), d’autres articles du même sociologue, par exemple en 2010 dans la revue Socio Logos ou en 2011 dans la Revue française de science politique, sont facilement accessibles pour découvrir et comprendre, depuis les sciences sociales, ce qui se fait jour dans l’actualité.

De sociologue-pompier à sociologue des pompiers

Longtemps pourtant, Romain Pudal ne s’est pas vécu en “sociologue des pompiers” et sa thèse, soutenue en 2007, avait un tout autre objet. Mais il se trouve que le chercheur CNRS s’est engagé comme pompier volontaire en région parisienne, côté grande couronne, au début des années 2000. Il le raconte dans l’introduction de son livre, Retour de flammes : après avoir découvert cet univers durant son service militaire en 1999-2000 auprès des pompiers de Paris, il avait décidé en 2002 de s’engager et suivi dès lors toutes les étapes :

Je suis passé, dans la langue indigène, du statut de “pioupiou” à celui de “vieux sarce”, du petit jeune à qui il faut tout apprendre au “vieux” pompier assez expérimenté, et parfois aussi rapidement dépassé.

Le chercheur a rehaussé son ethnographie d'une citation de Germaine Tillion qui prône l’expérience plutôt que l’observation distanciée. De fait, son immersion sera décisive : c'est depuis l’intérieur, et en nous ouvrant à ses propres interactions, qu’il nous plonge dans ce monde dont on découvre l’origine sociale, les valeurs, les classements, les préférences au gré de nombreux verbatims entre guillemets. Autant qui nous donne accès à une parole d’un monde souvent présumé muet.

Une des hypothèses de départ de Romain Pudal, tandis qu’il s’engageait, novice, était de rencontrer un monde profondément dépolitisé. Et c’est sans doute quelque chose de l’ordre de cette idée reçue qui explique pourquoi les images de la manifestation du 15 octobre frappent tant. Car au lieu de cette espèce de variante de “la Grande Muette” qui partage notamment avec l’armée des grades et le respect des ordres et de la hiérarchie, sans oublier une forme de virilité en lien avec les risques physiques qu’ils prennent, Romain Pudal nous raconte qu’on parle politique à la caserne jusque sous la douche. Et que l’expérience des pompiers est pétrie de frictions profondément politiques qui tiennent aussi à la grande variété de leurs missions.

Main droite ET main gauche de l'Etat

Leur mission est en effet loin de se borner à mater des incendies : à côté du feu et des accidents qui ne représentent que 20% des sorties, les pompiers incarnent par ailleurs tout un flanc de l’action publique qui consiste à porter aide et assistance aux victimes, avec tout ce que cela suppose de psychologie et d’écoute. C’est-à-dire, toute une pratique de la société dans son épaisseur, ses strates et ses hiérarchies, qui développe chez les pompiers non seulement une forme d’agilité tout-terrain, mais aussi un sentiment “d’entre-deux” travaillé par le manque de reconnaissance et un certain pessimisme.

Sauf à Paris et à Marseille (où ils sont militaires), les pompiers relèvent de la fonction publique territoriale et jouissent donc d’une certaine stabilité dans l’emploi. Pourtant, il y a huit ans, Romain Pudal écrivait déjà :

Les positions d’entre-deux social et professionnel des pompiers de terrain ont tendance à générer des formes d’inquiétude diffuse, un rapport tendu à l’avenir et nostalgique au passé, une sorte de lucidité parfois désabusée, parfois combative.

Les anecdotes et les éclairages singuliers que le sociologue livre permettent de comprendre combien ces professionnels, qui sont massivement issus des classes populaires ou des petites classes moyennes et rarement diplômés au-delà du bac, sont traversés par la violence du monde social. Y compris une violence de classe à leur encontre - “Macron, va ramasser les gens dans la rue tout seule, connard va !”, hurlait mardi 15 octobre un pompier blessé, exaspéré après 11 ans de métier, dans les rues de Paris.

Romain Pudal montre que depuis vingt ans au moins, les pompiers racontent la dégradation de leurs conditions de travail, en même temps que celle des conditions de vie de ceux qu’ils aident. Développant ainsi, depuis leur métier, une compétence rare - et non reconnue : une connaissance fine, aiguë même, d’environnements sociaux extrêmement divers. Or cette expérience est profondément politique. Elle est politique parce qu’elle façonne leur parole quand les pompiers se vivent au contact d’une réalité qui leur semble terriblement orthogonale du discours officiel. C’est à cet endroit que le sociologue rapportera par exemple un discours très hostile aux “racailles” dans des quartiers où ils se font aussi insulter et agresser à l’occasion (“Nettoyer au karcher, que de la gueule...”). Ou encore le rejet d’une “société d’assistés” (plutôt du fait d’appels de confort que pour stigmatiser les plus démunis) alors que leur propre inquiétude pour des crédits à honorer ou l’âge de la retraite qui recule va crescendo.

Car les pompiers ne découvrent pas la détresse sociale en embauchant au service des autres. A la caserne, il est beaucoup question de “comment on va se faire manger”, “comment on va ramasser”... y compris en dépiautant statut de la fonction publique et législation européenne. “Pour comprendre de quelle façon ils se politisent, il faut donc avoir en tête les inquiétudes professionnelles et sociales qui les tenaillent, écrit Romain Pudal. Or, comme on le voit très bien au cours des gardes, la politique n’est jamais absente dès lors que ces sujets sont abordés et ils le sont fréquemment.”

Mépris de classe et agilité tout terrain

Ainsi cette expérience est aussi politique parce qu’elle les renvoie à leur propre place dans la société, et à la manière dont ils sont (dé)considérés. Or ces pompiers dont Pudal nous raconte combien ils sont profondément travaillés, par exemple, par la réussite scolaire de leurs enfants (majoritairement scolarisés dans le public) sont régulièrement confrontés au mépris de classe. Le sociologue-pompier raconte par exemple cette anecdote, qui l’avait concerné personnellement un jour qu’il encadrait une équipe en train de déposer un blessé aux urgences :

Au printemps 2006, à notre arrivée aux Urgences, nous confions la victime au médecin responsable du service, homme vif et autoritaire. Lors de ma transmission d’informations, j’écorche le nom d’un médicament et provoque alors l’hilarité du médecin.

"Super, ça ! Comment tu dis ? allez repeat after me, please… parce que si on lui donne ce que tu viens de dire, on la tue ! Et en plus c’est toi le chef, wouahou, attention les yeux ! On vous demande pas d’avoir fait médecine mais faites un petit effort pour vous intéresser, quoi ! Emmenez-la salle 4 et surtout pas touche aux médocs, tu veux bien ?”

Sur le coup, les autres pompiers avaient assisté, à moitié goguenards, à l’humiliation du docteur-en-sciences-sociales, furieux devant le dédain violent de ce médecin : c’était autant de déjà-vu. Car les enjeux de distance sociale irriguent massivement le quotidien que Romain Pudal décrit. C’est par exemple cette autre anecdote consignée, tandis qu’un collègue avait été appelé au domicile d’une vieille dame par un administré odieux. L’extrait est un peu long mais très parlant :

“Partis pour une femme de 75 ans blessée sur la commune de C., nous arrivons dans un quartier plutôt "chic". Premier commentaire de notre C/A : “Eh ben, y a de la tune ici : le jour où je pourrai me payer un pav’ comme ça, c’est pas demain”. Nous entrons dans un salon cossu, meubles de caractère, tentures, fauteuils en cuir ; une dame d’un certain âge est à terre et gémit. Un rapide examen nous indique qu’elle a dû se casser le col du fémur, ce qui est assez banal.

Un homme en costume sombre nous accueille froidement : “C’est ma mère, je ne sais pas comment c’est arrivé, mais elle est tombée par terre et impossible de se relever. Je ne sais pas si j’ai bien fait, mais je vous ai quand même appelés”.

Nous ne savons pas comment interpréter ces propos d’où une question directe du chef, D. : “Comment ça si vous avez bien fait ?”

“– Je ne sais pas, moi, vous avez un diplôme de médecine, au moins une formation ? Quelque chose ?”

D. : “Oui bien sûr, un diplôme de secourisme…”

“– Sinon, je préférerais que vous ne la touchiez pas…”

Le C/A de plus en plus agacé : "Si vous n’avez pas confiance, fallait pas nous appeler, Monsieur”.

Il nous rétorque : “Je ne dis pas ça… de toute façon, je paye mes impôts donc je paye vos services, donc c’est normal que vous soyez là !”

Sourire estomaqué de D. : “Bon alors on s’occupe d’elle ou vous préférez faire appel à quelqu’un d’autre ? Parce qu’en attendant elle souffre, votre mère…”

“– Bon, allez-y, maintenant que vous êtes là…”

Après avoir installé la victime dans le VSAV, notre témoin nous indique qu’il n’a aucune confiance dans l’hôpital public (“On attend des heures, dans des conditions d’hygiène limites et on ne sait jamais sur qui on tombe”) et précise qu’il veut une clinique privée dans laquelle ils ont leurs habitudes.

Au moment de partir, le chef le salue froidement et lui explique : “Vous savez, nous avons une formation de secourisme complète et régulièrement mise à jour, on ne fait pas ça n’importe comment, ça n’est pas de l’amateurisme.”

“– Bien sûr, si vous le dites… mais vous ne me ferez pas croire au professionnalisme des services publics… au moins qu’elle n’ait pas mal pendant le transport !”, nous dit-il froidement.

D. presque en colère : “Franchement la prochaine fois, ce serait peut-être mieux pour tout le monde, sauf pour votre mère je veux dire, que vous ne nous appeliez pas si c’est ce que vous pensez !” “– Rassurez-vous je le fais le moins possible !”…

Conclusion de D. : “Quant aux services publics, chacun a le droit d’avoir son avis mais personnellement je ne trouve pas si mal que tout le monde puisse avoir accès gratuitement à des services de secours, des soins… enfin c’est mon avis mais si vous préférez que ça fonctionne au fric comme aux US, libre à vous !”

Le debriefing fut à la hauteur de l’exaspération de D. Celui-ci, pompier professionnel chevronné, moniteur de secourisme reconnu, ne décoléra pas jusqu’à la caserne, trouvant insultants les propos qui lui avaient été tenus, et scandalisé d’avoir été considéré comme un amateur ou un "je m’en foutiste", presque un idéal-type de fonctionnaire planqué et incompétent. “En attendant, il est bien content de pouvoir nous appeler quand il en a besoin, même si on est nuls soi-disant !” Je lui réponds alors en souriant : "Ben normal, il paie ses impôts, le Monsieur…” “Ouais, ça c’est l’argument qui tue : j’te paie alors fais le boulot gros naze, tout ça en te faisant à moitié insulter pendant l’inter… j’adore !”

"Un petit, un dominé, un homme du rang"

Autant d’expériences d’humiliation mâtinées de contrôle de soi et d’amertume rentrée, dont Romain Pudal écrit :

Après dix ans passés en caserne, on pense pouvoir affirmer que les expériences réitérées d’humiliation sociale – qu’elles relèvent de la “domination pure” liée à la hiérarchie, au statut social, ou qu’elles réactivent les mauvais souvenirs des bancs d’école – jouent un rôle tout à fait essentiel dans l’élaboration des opinions politiques de nos collègues. Parce que nous sommes sortis du laboratoire de sciences sociales, nous avons peu à peu pris la mesure de toutes ces situations personnelles mais aussi professionnelles qui laissent dans les corps et les consciences le souvenir cuisant et presque indélébile d’être un petit, un dominé, un homme du rang.

Or ces humiliations entrent non seulement en conflit avec le sens du devoir et de la dépense de soi-même - des vertus bel et bien ancrées dans l’échelle des valeurs pompier. Mais elle est aussi en friction avec une injonction, très répandue, qu’il faut “savoir se taire, ne rien laisser passer et n’en penser pas moins”. Ainsi qu'avec la quête de reconnaissance sociale que le sociologue a largement décrypté auprès de ses compagnons de caserne qui sont nombreux à avoir raconté des scolarités chaotiques, douloureuses - “un mauvais souvenir”, y compris parmi les pompiers volontaires, qui quant à eux sont souvent issus de métiers peu valorisés et peu rémunérateurs malgré des crédits immobiliers au long cours.

Les volontaires rencontrés par le sociologue, qui ne se vivent pas comme “bénévoles”, ont souvent connu le chômage ou des contrats précaires. Ils sont par exemple “brancardiers ou aides-soignants dans les hôpitaux publics, réparateurs de distributeur de billets, techniciens de précision sur les appareils de mesure médicaux, ouvriers à la chaîne dans l’automobile ou encore travaillent dans la sécurité incendie”. Quant à leurs épouses, elles sont “coiffeuse, vendeuse, employée de mairie, ou de banque, dans les assurances, infirmière, institutrice”.

C’est depuis cette réalité-là que s’exprime aujourd’hui la colère des pompiers. On les entend soudain dire largement leur sentiment de ne pas être pris en compte, et parfois de ne pas se voir “évoluer”. Alors que s’engager chez les pompiers avait justement pu représenter une possibilité de rehausser l’estime de soi parce que c'est un métier aimé des gens. Sans compter une réelle ascension sociale ourlée d’un sens du mérite omniprésent.

Au total, Romain Pudal servira quatorze ans comme pompier volontaire avant de raccrocher.