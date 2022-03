Veillée pour l’Ukraine

En soutien aux artistes ukrainiens, France Culture mobilise sa grille de programme et s'associe avec Culturebox et Chaillot-Théâtre national de la Danse, dirigé par Rachid Ouramdane, pour répondre à l'appel à la solidarité lancé par Stanislas Nordey, directeur du Théâtre National de Strasbourg et Lucie Berelowitsch directrice du Préau - CDN de Vire. Vendredi 4 mars à 20h et pendant plus de 5 heures, France Culture et Culturebox proposent une veillée de soutien en direct de Chaillot – Théâtre national de la Danse à Paris.

Cette veillée, présentée par Arnaud Laporte et Claire Chazal, proposera des lectures extraites de Les soirées du hameau près de Dikanka de Nikolaï Gogol et en intégralité Les chevaux de feu, conte ukrainien de Mykhaïlo Kotsioubynsky par près d’une soixantaine d'artistes et de personnalités de la culture qui se relaieront.

Nombreux sont ceux qui ont déjà accepté de se joindre à cette soirée sur la scène de la salle Firmin Gémier : Christine Angot, Pierre Arditi, Ariane Ascaride, Roselyne Bachelot, Emmanuelle Béart, Emmanuelle Bercot, Charles Berling, Lucie Berelowitsch, Jane Birkin, Dominique Blanc, Sandrine Bonnaire, Valérie Bonneton, Cécile Brune, Valéria Bruni Tedeschi, Marilyne Canto, Isabelle Carré, Amira Casar, Loïc Corbery, Sylvain Creuzevault, Natalie Dessay, Arielle Dombasle, Éric Elmosnino, Guillaume Gallienne, Nicole Garcia, Louis Garrel, Laurent Gaudé, Sabine Haudepin, Judith Henry, Clément Hervieu-Léger, Irène Jacob, Camille Japy, Thomas Jolly, Jérôme Kircher, Lyna Khoudri, Thibault Lacroix, Laurent Lafitte, Jack Lang, Denis Lavant, Mathilda May, Murielle Mayette-Holtz, Clotilde Mollet, Anna Mouglalis, Rachid Ouramdane, Hervé Pierre, Frédéric Pierrot, Sephora Pondi, Caroline Proust, Raphael, Robin Renucci, Dominique Reymond, Didier Sandre, Niels Schneider, Laurent Stocker, Maryna Voznyuk au clavecin, Robinson Stévenin, Hélène Vincent, Jacques Weber ou en duplex comme Juliette Binoche, Julie Gayet, Fabrice Luchini.



En amont de cette veillée, France Culture propose une émission spéciale en direct de 18h à 20h, présentée par Emmanuel Laurentin et Marie Sorbier après le journal de la rédaction et avec le concours de nos envoyés spéciaux en Ukraine.

« Comment aider l’Ukraine »

Avec notamment Stanislas Nordey, comédien, metteur en scène et Directeur du Théâtre National de Strasbourg, Galia Ackerman, journaliste et historienne, vice-présidente de l’association et directrice de la rédaction de Desk Russie, Constantin Sigov, philosophe ukrainien, professeur à l’université nationale Kiev-Mohyla, Ioulia Shukan, maîtresse de conférences en études slaves à l’Université Paris Nanterre et Laura Lohéac, directrice du Programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil au Collège de France.

