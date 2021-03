Violences entre adolescents : comment la revendication d'honneur mène-t-elle au meurtre ?

Des rixes entre bandes rivales se sont produites à Paris, dans le Val-de-Marne, dans l'Essonne ces dernières semaines, faisant au moins trois victimes. Si les faits ont ému jusqu’au sommet de l’Etat, le phénomène n’est pas nouveau. En 2020, le ministère de l'Intérieur a recensé 357 affrontements entre bandes, contre 288 en 2019, ce qui représente une hausse de près de 25%. Comment qualifier cette violence ? Quels sont ses enjeux sociaux ?

David Le Breton est professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg. Il est notamment l'auteur de Disparaitre de soi. Une tentation contemporaine (Métailié), En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie (Métailié), Conduites à risque. Des jeux de mort au jeu de vivre (PUF, Quadrige), Une brève histoire de l’adolescence (Béhar).

Interrogé par Louise Tourret pour son émission Etre et savoir sur France Culture, le sociologue revient sur différents faits divers qui ont marqué par leur violence l’actualité récente : les rixes entre bandes qui ont provoqué la mort de deux collégiens dans l'Essonne, Lilibelle et Toumani, poignardés à Saint-Chéron et à Boussy-Saint-Antoine, le passage à tabac de Yurih, 15 ans, à Paris, le meurtre d’Aymen, 15 ans, tué par balles à Bondy en Seine-Saint-Denis et celui d'Alisha, 14 ans, par deux élèves de sa classe à Argenteuil dans le Val-d'Oise.

Louise Tourret : Qu’est-ce qui caractérise les adolescents violents d’aujourd’hui ?

David Le Breton : "La dislocation des anciennes cultures ouvrières, celle de la société salariale, la disparition des oppositions politiques qui fédéraient la colère et les revendications en donnant un sens à la volonté de transformer les choses, et une dignité à ses acteurs. Tous ces retraits laissent un univers social meurtri et à nu, sans alternative. La fragmentation culturelle des populations dans les quartiers de grands ensembles, l’inadéquation des codes sociaux de la rue en dehors des zones de précarité, le contexte de pauvreté des populations réunies dans un même lieu ajoutent encore à la difficulté d’être soi et de grandir pour de nombreux garçons. Certains réussissent à s’extraire de leur condition et de leur quartier, soutenus presque toujours par des parents soucieux de leur réussite scolaire. Ils investissent l’école à l’image d’ailleurs de nombre de filles de ces quartiers, lucides sur le fait qu’elle est leur seule chance d’échapper à la pauvreté, et de décider de leur vie à venir. Mais pour nombre de garçons qui ne se projettent pas dans les années à venir, qui restent rivés au seul instant présent, la culture de rue reste plus attractive. D'autre part, le repliement sur soi des quartiers de précarité, ou même de certains quartiers populaires, engendre une exacerbation des rôles de genre. Cette surenchère dans les stéréotypes devient une manière d’échapper à ce qu’ils ressentent comme un manque, et qui est lié à ce qui est attendu traditionnellement d’un homme : un emploi, de l'argent, etc.

Louise Tourret : La question de la virilité revient de manière permanente quand on évoque ces faits des violences. Mais de quelle virilité s'agit-il ?

David Le Breton : Il est malaisé de construire une identité masculine dans un contexte de marginalisation sociale, de chômage, de manque d’argent, d’absence de perspectives d’avenir. Les cultures ouvrières qui donnaient un statut au "fort en gueule" ont disparu et ces attitudes sont aujourd’hui plutôt stigmatisées. Pour des garçons issus de milieux populaires, en échec scolaire, l’affirmation d’une "virilité" liée à la violence, au mépris des femmes et des "efféminés", au refus de l’école et de sa civilité, est une forme de reconnaissance mutuelle, la certitude au moins d’avoir une valeur personnelle aux yeux des pairs en dépit des circonstances. Le sentiment de déliaison, de n’être rien ou peu de chose, les amène à se regrouper autour de signes a minima mais surinvestis, comme par exemple l’appartenance à un même immeuble, une même rue, un même quartier, une même couleur de peau, une même origine, une même religion, etc. même si les liens établis sont loin d’être idylliques. Se construit alors une identité territoriale et non plus dans l’universel. Ces garçons ne se sentent pas appartenir au monde, mais à un coin de rue à défendre de toute intrusion. Paradoxe de la "virilité", les conditions à remplir pour "être un homme" n’ont nullement pour enjeu les filles, sinon comme repoussoir, mais ceux de leur sexe : les arbitres sont les autres garçons. Les parades masculines sont homo-sociales, elles visent à la reconnaissance par les pairs. Il s’agit d’être un homme aux yeux des hommes. Elles reposent sur la confrontation aux autres, avec la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas "avoir la plus longue". La virilité est difficile à soutenir car elle implique un travail culturel assez âpre, des épreuves à accomplir sous les yeux des autres garçons. Ces affrontements entre bandes sont justement des modalités de virilisation, une manière d’exister dans la défense de la "réputation" au nom du "respect". Et pour chacun des garçons, de "tenir son rang". Mais il ne s’agit nullement de bandes organisées, plutôt des garçons qui se voient régulièrement en bas de leurs immeubles ou se croisent dans leur quartier, mais qui vont se réunir pour une action quelconque à travers le bouche à oreille et les réseaux sociaux.

Quand on n’a rien, il reste toujours à se faire "respecter", à défaut d’autre chose, même sur un territoire modeste, en recourant à la force. L’honneur, quand il est revendiqué en permanence, est ici un privilège de pauvre.

Ce refuge "viriliste" touche en priorité les garçons socialement disqualifiés hors de leur quartier, mais qui prennent sur leur territoire une revanche symbolique. Ces comportements agressifs de garçons en situation précaire se rencontrent par ailleurs dans maints endroits du monde.

Louise Tourret : Quels mécanismes entrent en jeu au moment du passage à l'acte ? Sont-ils proches de ceux qui s'enclenchent lors des conduites à risques où des jeunes se mettent eux-mêmes en danger ?

David Le Breton : La sociabilité adolescente nourrie par les codes de la culture de rue est traversée d’embrouilles, de conflits, de réconciliations, et d’une vision du monde sommaire où l’on est soit "entubé" soit "entubeur", à travers d’innombrables rapports de force. La vision de la société est celle d’une jungle où il est normal que les faibles soient exploités ou harcelés, ou que l’on se "venge" avec brutalité d’un affront. Nous sommes loin des anciens codes de l’honneur. A l’époque, la virilité impliquait de savoir perdre avec élégance plutôt que d’employer des procédés déloyaux. J’ai grandi au Mans, dans un quartier populaire, et je suis allé à l’école publique avec d’autres enfants de même condition – les autres allaient plutôt dans les écoles privées. Je n’ai pas de souvenir, dans mes années de scolarité, de l’école primaire au lycée, de situations de harcèlement. J’ai des souvenirs précis de rares moments de conflit dans la cour de récréation où deux d’entre nous en venaient aux mains. Bien entendu, nous convergions tous vers le lieu de la bagarre. Mais nul n’intervenait pour donner l’avantage à l’un d’entre eux. Je me souviens de cette phrase que nous avions souvent sur les lèvres : "Un contre un". La loyauté était une valeur fondamentale. Aujourd’hui à dix contre un, on continue à frapper celui qui est à terre. Je me souviens aussi que "le premier sang" signait automatiquement l’arrêt de la bagarre. Aujourd’hui, on continue à s’acharner sur la victime. Cette âpreté, cette montée du mépris, je le situe dans le courant des années 1980, sur fond du retrait du mouvement ouvrier et de l’effritement des cultures populaires. D'autre part, si les affrontements entre bandes de villages ont une longue tradition, ils étaient ritualisés et fondés aussi sur des valeurs de loyauté. En témoigne le beau livre de Louis Pergaud, La Guerre des boutons (1912) ou le film d’Yves Robert qui prolonge au début des années 1960 un même univers de reconnaissance mutuelle, jusque dans la conflictualité. Quand l’un des jeunes se blesse et saigne, dans le roman et le film, les deux bandes se réconcilient pour venir en aide au blessé.

Louise Tourret : Les adolescents impliqués minimisent les faits ou donnent des justifications qui paraissent très futiles au regard des conséquences. Comment l’interprétez-vous ?

David Le Breton : Le déni des conséquences de l’acte est un système de neutralisation morale. Ainsi un vol de voiture est reformulé en "emprunt", un tabassage en vengeance légitime, la fille violée ne demandait que ça au regard de ses vêtements, la personne âgée agressée est censée avoir assez d’argent pour ne pas souffrir du "prélèvement", le jeune racketté se fera payer un autre blouson par ses parents. Ou encore s’ils sont violents, c’est qu’on les a poussés à bout et qu’ils ont "pété un plomb", etc. La légitime défense justifie le passage à tabac. Si l’on est provoqué (ou si l’on se croit tel), relever le défi est une obligation. A travers une série de justifications, la prégnance morale de la loi ou de la civilité est neutralisée. L’agression relève finalement d’une haute conception de la justice.

Le sentiment d’avoir à rendre des comptes après ses agressions est souvent absent. Pour les participants à ces actions de représailles qui font l’actualité, le lien à l’autre est peu construit, souvent purement instrumental, unilatéral, articulé sur un Moi tout puissant où autrui n’a pas été vraiment intégré.

Après le passage à tabac d’un autre jeune, ou la participation à un viol collectif par exemple, les responsables escomptent poursuivre leur existence comme si de rien n’était, convaincus de leur bon droit. Pour les participants à ces actions de représailles qui font l’actualité, le lien à l’autre est peu construit, souvent purement instrumental, unilatéral, articulé sur un Moi tout puissant où autrui n’a pas été vraiment intégré. L’Autre est un obstacle, il est un ennemi s’il réagit, il n’est pas perçu dans son épaisseur d’autre. Si l’école, la famille, le quartier, la police, ou n’importe quel autrui marqué d’autorité, ne rappelle pas les impératifs symboliques du lien social, la surenchère conflictuelle est probable avec un sentiment d’impunité, et même de légitimité, rendant toujours plus difficile une intervention ultérieure. Le paradoxe du rappel à l’ordre, pour qu’il ne provoque pas la violence en retour, est qu’il doit savoir prendre en compte le jeune dans sa fierté et sa dignité, c’est-à-dire le reconnaître dans sa valeur personnelle d’individu, là où il a justement bafoué celle des autres.

Devenu l’artisan des significations avec lesquelles il vit, l’individu est le seul à réguler ses émotions, pour le meilleur tant qu’il éprouve le sentiment d’un contrôle de son existence, mais au risque du pire s’il sent que sa vie lui échappe. La dimension de la vengeance qui traduit la déliaison de l’individu et son détachement des médiations sociales au profit d’une toute puissance personnelle est presque toujours présente dans les justifications des tueries scolaires, des tueries de masse, dans le djihadisme, ou dans ces phénomènes de groupes plongés dans mille embrouilles.

Louise Tourret : La question du manque de considération pour "l’Autre" ne touche pas que des adolescents, et pas tous les adolescents bien évidemment…

David Le Breton : Ces jeunes impliqués dans ces actions de tabassage caricaturent la volonté néolibérale de "réussir" par tous les moyens sans craindre d’écraser les autres. Ils sont dans l’impossibilité radicale d’éprouver la moindre compassion vis-à-vis de leurs victimes. Leur moi est sans autrui auquel rendre des comptes. Leurs victimes ne sont pas susceptibles de les toucher, elles sont sans épaisseur. Ils sont coupés des liens de sens susceptibles d’éveiller en eux une émotion à l’égard d’un autre qui ne leur est rien. Cette absence en eux d’un "autrui généralisé" pour reprendre l'expression du psychologue George Herbert Mead, alimente les exactions à son égard. Impossible de s’identifier à la victime puisqu’elle est d’un autre quartier, ou prétend sortir avec une fille qui est de leur territoire à eux. Certes, il est nécessaire de rappeler que tous les garçons de ces quartiers en détresse sociale ne participent pas nécessairement à ces joutes viriles. L’immense majorité ne se sent pas vraiment concernée. D’autres décrochent à l’inverse dans des comportements de dissolution de soi dans la drogue ou l’alcool, ou encore dans des formes radicales de délinquance, des "pétages de câble", le suicide, les accidents de la route, etc.

Louise Tourret : Dans le cas du meurtre d’Alisha, il ne s’agit pas de bandes, mais d'une situation de harcèlement. Est-ce que là aussi l’autre est nié en tant que personne ?

Les adolescents criminels sont rares en France. L’homicide est à leur âge un acte exceptionnel, à la différence par exemple des États-Unis où les armes sont faciles d’accès. Les homicides adolescents y sont nombreux, de même que les tueries scolaires. Dans le cas d'Alisha, il faut se garder de faire de l'"adultocentrisme". C’est un crime qui mobilise un couple d’adolescents. Cela n’ôte rien à l’horreur de leur acte, mais il s’agit de mieux comprendre. Dans les années trente, André Gide est juré d’un certain nombre de procès d’assises. Il assiste notamment au procès d’un garçon de 14 ans qui tue son patron, sa famille, ainsi que la servante en s’acharnant sur les corps. Il donne entre cinquante et soixante coups de couteaux à ses sept victimes. Pour se défendre, il revient sans cesse à la même explication : il était pris dans une violente colère envers son patron qui venait de l’admonester sur la qualité de son travail. Aujourd’hui on parlerait d’un "pétage de plomb". Il ne peut fournir aucune explication de son acharnement. Tous les experts convoqués, Gide lui-même, s’accordent sur le fait que le jeune tueur incarne certains mouvements passionnels de l’adolescent et qu'il faut se garder d’appliquer à leur interprétation des critères tirés de l’adulte.

Le meurtre d’Alisha traduit le vase clos d’un conflit entre adolescents. Il marque aussi, à ce moment, l’impossibilité de se projeter dans le temps pour envisager les conséquences de l’acte.

On le sait, les adolescents tendent à vivre dans l’immédiat. Souvent, ils n’ont pas de la mort une vision tragique et irréversible. Ils en ont une vision déréalisée. C’est l’un des éléments d’analyse pour comprendre l’ampleur de ce que la santé publique nomme les conduites à risque à cet âge de la vie. La mort, c’est pour les autres : "Je sais bien qu’on meurt mais sûrement pas moi". En ce sens, les tentatives de suicide à l’adolescence sont rarement une recherche de la mort, ce sont fondamentalement des tentatives de vivre. Pour en revenir à ce fait divers, ces jeunes tueurs tuent sans vouloir donner la mort. Au moment de leur acte, comme dans de nombreuses conduites à risque, il y a un sentiment de vertige. C’est, entre autre, ce qui m’amène à pointer l’importance de la "disparition de soi" au moment de ces actes. Un vertige, une sorte de transe plus ou moins brève, aboutit au passage à l’acte. Je pense que le meurtre d’Alisha relève de ce vertige. Je ne pense pas qu’elle était préméditée. Il y avait sans doute chez ces deux jeunes une volonté d’en découdre, et ensuite le vertige d’une surenchère émotionnelle qui a provoqué la tragédie."

