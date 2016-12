Voile : ils ont marqué le tour du monde en solitaire

Le rêve de Jules Verne de réaliser le tour du monde en 80 jours semble bien loin suite à la performance du skipper français Thomas Coville, passé sous la barre des 50 jours. Un exploit d'autant plus retentissant au regard du premier record de 1942, par l'Argentin Vito Dumas, en neuf mois !

Du légendaire capitaine Némo à Sindbad le marin, en passant par le capitaine Achab, le milieu marin a suscité bien des fantasmes littéraires. Ces nouveaux explorateurs symbolisent l'envie de découverte et de liberté de l'époque. Au début du XXe siècle, le tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne semble utopique, quand aujourd'hui ce défi est une simple formalité pour les marins professionnels, explique Loic Le Bras, journaliste spécialisé depuis 20 ans, et désormais présentateur des émissions du Vendée Globe :

Quand Bruno Peyron était parti pour son premier trophée Jules Verne (en équipage), il s'était fixé cette barre symbolique des 80 jours, par rapport à Jules Verne, en se disant " si on y arrive, c'est un exploit !". Et c'est devenu une banalité 25 ans après.

Malgré cet accoutumance à la performance, le Breton Thomas Coville vient de réaliser un nouveau record pour la voile. Pour la première fois, un homme réalise un tour du monde à la voile en solitaire en moins de 50 jours. L'occasion de revenir sur les grandes figures de la voile en compétition depuis la seconde guerre mondiale.

1942 : l'aventurier Vito Dumas

Aventurier dans l'âme, l'Argentin Vito Dumas réalise une traversée de l'Atlantique, soit 11 600 km, en cinq étapes, entre 1931 et 1932, en 76 jours. Une traversée synonyme de banc d'essais pour le navigateur qui se lance de 1942 à 1943, en pleine seconde guerre mondiale, dans un tour du monde à bord d'un ketch marconi de 9,50 m de long baptisé le Legh II.

Pour la première fois dans l'histoire, 38 000 kilomètres sont parcourus en 274 jours par un navigateur en solitaire. Un périple de près d'un an que l'Argentin a dû anticiper pour sa survie, comme le raconte le quotidien espagnol ABC :

400 bouteilles de lait stérilisé, au chocolat et concentré. 20 kilos de farine, de lentilles, de riz, et de pois chiches. 10 kilos de matte, d'huile. 80 kilos de "corned beef", beurre salé, des barres de chocolat. 70 kilos les pommes de terre, cinq de sucre, de fruits confits, confitures, tabac à priser, pipe et cigares, allumettes, biscuits, trousse de premiers soins, diverses doses de vitamines A, B, C, D et K, 400 litres l'eau potable et 10 livres.

A l'époque, le matériel marin est assez sommaire. Outre son navire, le Lehg II, d'une longueur de 9,5 mètres, ce marin n'a accès qu'à des outils de navigation.

Le phénomène Tabarly

En France, la voile est un des parents pauvres du sport hexagonal. Il faut attendre 1947 et la création du Centre nautique "Les Glénans" par les résistants Hélène et Philippe Viannay. Depuis cette époque, la voile française forme chaque année des milliers de personnes. Parallèlement au regain de formations, de nouveaux matériaux apparaissent mais également de nouvelles techniques de navigation. Des avancées techniques qui permettent de battre de nouveaux records.

Malgré ces avancées spectaculaires, il faut attendre le début des années 60 avec la victoire d'Eric Tabarly lors de la Transat anglaise en solitaire, en 1964, à bord du célèbre Pen Duick II, pour voir l'arrivée de nouveaux grands noms. Cette performance donne également une nouvelle impulsion à toute une génération, car à l'époque : "c'était l'âge de pierre" souligne Loic Le Bras, journaliste spécialisé et ancien navigateur.

La figure emblématique de ce navigateur originaire de Nantes tient également au symbole politique, rappelle Benoît Heimernann, dans une interview au Point en 2008 :

"De Gaulle comprend très vite que Tabarly peut être un leader pour la jeunesse. En plus, il est militaire, puisqu'il appartient à la Marine nationale, qui, en l'aidant, fait de lui le premier sportif d’État français. Cerise sur le gâteau : il a battu les Anglais sur leur terrain, car la France, à cette époque, n'est pas un pays de marins. Elle tourne le dos à la mer."

Au fil de sa carrière, le navigateur a remporté les célèbres régates de la Transatlantique en solitaire en 1964 et en 1976, ainsi que la course du Fastnet en 1967. Sa dernière victoire sera la Transat Jacques-Vabre, avec Yves Parlier, en 1997. Le 12 juin 1998, partis du port de pêche de Newlyn, en Angleterre, à bord du mythique Pen-Duick, Eric Tabarly et son équipage font route vers l’Écosse. Dans la soirée, le navigateur disparaît en mer alors qu'il s’apprêtait à réduire la voilure du navire.

Suite à sa disparition, la Cité de la voile Éric Tabarly est créée à Lorient en 2008.

Michel Desjoyeaux fait le tour du monde en moins de 100 jours

A bord de son voilier de 18 mètres, le Breton boucle la quatrième course du Vendée Globe haut la main en février 2001. Recruté dans sa jeunesse par Eric Tabarly, ce spécialiste de la course en solitaire boucle pour la première fois ce tour du monde sans escale en moins de 100 jours. A l'époque, celui qui est surnommé "le professeur" déclare :

"80% du résultat d'un Vendée Globe est acquis avant le départ, dans la conception et la préparation du bateau... Le reste relève de la météo et de la gestion du matériel. Je n'ai fait que mon boulot. Et je suis loin d'avoir fait une course parfaite. J'ai fait plein d'erreurs. En voile, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui fait le moins d'erreurs".

Un sentiment que partage Loïc Le Bras, en y ajoutant la notion de sens marin indispensable pour la victoire :

"Il faut un sens marin au niveau de la mer, de la météo mais aussi du bateau. De savoir sentir quand il faut relâcher un peu la pression que l'on met sur son bateau. Cela a toujours existé et cela reste une valeur incontournable".

Ellen MacArthur devient la première femme à battre le record de moins de 100 jours

A bord de son trimaran de 22,9 m de long, la Britannique Ellen MacArthur boucle son tour du monde à seulement 28 ans. C'est la deuxième navigateur à passer sous les 80 jours en solitaire après Francis Joyon, en 2004, qui a terminé son périple en un peu plus de deux mois. Mais Francis Joyon parviendra à reprendre ce record en 2008, améliorant le temps de 14 jours.

En 2010, elle met fin à sa carrière professionnelle pour se consacrer à la défense de l'environnement, annonce-t-elle dans une interview à la BBC :

"Je navigue toujours, j'adore naviguer, je continue de le faire pour le plaisir, pour des œuvres humanitaires (...) mais aussi longtemps qu'il restera ce défi, est-ce que je vais consacrer quatre ans de ma vie à naviguer autour du monde ? Non. (...) Je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse passer avant la voile, mais (...) plus j'ai étudié le problème, plus cela m'a effrayée. A tel point que je ne peux plus retourner en mer et faire le tour du monde, parce que c'est ça qui compte."

Thomas Coville, le tour du monde en moins de 50 jours

Nouveau record pour la voile. Pour la première fois, Thomas Coville vient de réaliser un tour du monde à la voile en solitaire en moins de 50 jours. Cet autre Breton a mis 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes pour être précis. Le jour de Noël, Thomas Coville a pulvérisé un temps établi il y a huit ans. "Le rêve de dix ans de travail arrive. Une joie dense, presque lourde", a notamment confié sur France Info le marin de 48 ans, encore à bord de son maxi trimaran Sodebo Ultim'.

On ne fera pas le tour du monde en une semaine, ça c'est sûr ! Mais le fera-t-on en deux semaines, en trois, en un mois ? Où se situe cette barre là ? Personne, je pense, n'a vraiment fait les calculs, puisque à chaque fois on arrive à repousser ces limites.