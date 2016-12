Voile : "on ne fera pas le tour du monde en une semaine, mais en un mois, qui sait ?"

Pour la première fois, un homme, Thomas Coville, vient de réaliser un tour du monde à la voile en solitaire en moins de 50 jours ! Jusqu'où peut aller cette course ? Les hautes technologies ne biaisent-elles pas ce défi ? Entretien avec le journaliste spécialisé et ancien navigateur Loïc Le Bras.

• Crédits : Jean-Sébastien Evrard - AFP

49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes pour boucler un tour du monde à la voile en solitaire ! Le jour de Noël, Thomas Coville a pulvérisé un record qui datait d'il y a huit ans. "Le rêve de dix ans de travail arrive. Une joie dense, profonde, c'est presque lourd", a notamment confié sur France Info le marin français de 48 ans, encore à bord de son maxi trimaran Sodebo Ultim'

Loïc Le Bras a suivi de près cet incroyable exploit. Journaliste spécialisé depuis 20 ans, longtemps sur Canal Plus, et désormais présentateur des émissions du Vendée Globe, il a lui-même participé à plusieurs compétitions en solitaire au début des années 2000. Voici son point de vue, à écouter et à lire.

Jusqu'où peut-on aller ?

C'est une question métaphysique de savoir si l'on peut toujours aller plus loin ! Tant que personne n'essaie, difficile de le savoir. En tout cas, cela devient de plus en plus difficile, et pourtant, on y arrive ! Bon, là, il a quand même fallu attendre huit ans pour pouvoir améliorer le chrono précédent de Francis Joyon. Et en huit ans, ils ne sont pas nombreux à avoir essayé, Thomas Coville s'y reprenant à cinq reprises. Maintenant, la barre est très haute et cela va être très dur car il ne suffit pas d'avoir un bateau neuf plus performant que les anciens. Il ne suffit pas d'être un très bon marin. Il faut aussi et surtout une météo exceptionnelle, comme pour 90% du parcours de Thomas Coville. Ce n'était pas une croisière non plus. Il a dû prendre beaucoup de risques pour y arriver, mais cette météo exceptionnelle n'est pas près de se reproduire tous les ans !

• Crédits : AFP

"Une météo exceptionnelle", cela veut dire un facteur chance indéniable ?

C'est évident. Parce qu'à son départ, il a des prévisions sur les quinze premiers jours, ce qui lui permet d'aller jusqu'au premier Cap, de Bonne Espérance, mais après, il faut espérer un bon timing et un bon enchaînement de météo. Donc le facteur chance va devenir de plus en plus prédominant, puisqu'ils ont réussi à améliorer tous les autres facteurs, notamment architecturaux, avec des bateaux qui commencent à voler au-dessus de l'eau. On continuera à progresser de ce point de vue, mais moins rapidement que ces 20-30 dernières années où l'on est passé un peu de l'âge de pierre à la haute technologie ! Il y a quatre ans déjà, François Gabard mettait 78 jours sur un monocoque de 18 mètres, donc moins performant qu'un multicoque.

#ThomasCoville, nouveau recordman du tour du monde à la voile : "la référence c'est Francis Joyon" pic.twitter.com/UdW0OT4up2 — franceinfo (@franceinfo) December 26, 2016

Mais du coup, les grands marins ont-ils encore des limites en tête ?

C'est une vraie question. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'on réfléchisse à ces limites. On ne fera pas le tour du monde en une semaine, ça c'est sûr ! Mais le fera-t-on en deux semaines, en trois, en un mois ? Où se situe cette barre là ? Personne, je pense, n'a vraiment fait les calculs, puisque à chaque fois on arrive à repousser ces limites. Quand Bruno Peyron était parti pour son premier trophée Jules Verne (en équipage), il s'était fixé cette barre symbolique des 80 jours, par rapport à Jules Verne, en se disant " si on y arrive, c'est un exploit !". Et c'est devenu une banalité 25 ans après. Comment alors trouver la limite ? Il faudrait calculer en fonction de la vitesse des bateaux : on ne peut pas espérer faire du 50 noeuds de moyenne sur un tour du monde. A cette vitesse là, cela ferait 25 jours, donc un tour du monde en 25 jours est impossible. Mais peut-on tenir 40 noeuds, 30 ? Là, il a déjà tenu du 25 noeuds de moyenne.

On parle d'exploits en solitaire, mais le sont-ils encore avec ces équipes techniques, météo, de préparation physique, mentale ?

C'est un peu comme un joueur de tennis avec son coach, son préparateur physique, mental. Pourtant, c'est lui qui est sur le court et qui gagne son match. Donc ils sont en solitaire sur leur bateau, tout seul face aux océans, seuls à faire leurs manoeuvres, mais c'est vrai qu'ils ont des équipes qui les aident. Mais ils sont aidés depuis la Terre, de loin. C'est totalement différent d'un tour du monde en équipage où l'on peut aller dormir sereinement parce qu'il y a quelqu'un d'autre à la barre. Thomas Coville n'a jamais pu dormir sereinement. Le pilote automatique n'est pas infaillible, donc on dort d'un oeil, parce qu'un trimaran n'est pas comme un monocoque : s'il se retourne, il reste sur le toit !

Mais vu l'apport des technologies, cela ne biaise pas la comparaison avec les précédents exploits ?

Non. Ceux d'avant avaient d'autres difficultés, et aujourd'hui, il a les siennes. Avant, ils allaient moins vite, donc c'était un peu plus rassurant finalement. Et puis il n'y avait pas le réchauffement climatique, donc il y avait beaucoup moins d'icebergs et de growlers (blocs de glace non détectables par satellite) qui se baladaient dans les océans et les navigateurs pouvaient descendre beaucoup plus bas. Thomas Coville a été obligé de rallonger la route donc d'aller plus vite et avec un niveau de stress différent.

On les qualifie davantage désormais d'ingénieurs de la mer, plus pris dans des calculs que dans un rapport humain aux éléments ?

Je ne suis pas du tout d'accord. Ils restent des marins avant tout. Il faut quand même un sens marin, au niveau de la mer et de la météo, mais aussi du bateau. Savoir sentir quand il faut relâcher un peu la pression que l'on met sur son bateau. Un peu comme un cavalier qui demande beaucoup à son cheval, au bout d'un moment il va se casser une patte. Un trimaran, c'est pareil.

Donc, qu'ils se soient renforcés dans leurs connaissances de l'informatique, de l'électronique et de biens d'autres choses, ne sont que des cartes supplémentaires dans leur savoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils perdent l'essence même de leur métier qui est quand même d'être un marin et de naviguer dans des endroits où personne n'a envie d'aller tellement c'est inhospitalier et dangereux. La mer où l'on croise des vagues de 7-8 mètres de haut avec des vents aussi forts, cela s'appelle les 40e rugissants. Les 50e hurlants, ce n'est pas pour rien.

Et le public garde la même admiration ?

Le public s'enthousiasme de plus en plus au fur et à mesure des années, si l'on remonte de Tabarly à aujourd'hui. Ils admirent des marins qui osent ce que peu font. Un philosophe grec disait : "il y a les vivants, les morts, et ceux qui vont sur les mers."

Et je pense que cette admiration augmente depuis une dizaine, une quinzaine d'années, grâce aux nouvelles technologies, à internet qui permet de relayer les images un peu partout grâce aux satellites et aux caméras qu'ils embarquent qui permettent de vivre avec eux, de partager leurs aventures, alors qu'avant il fallait attendre qu'ils reviennent au port pour qu'ils livrent leurs cassettes VHS.

En plus de cela, je pense que depuis quelques années notamment la situation que nous vivons, les crises, la menace terroriste, l'angoisse permanente, font que ces gens là nous offrent des bols d'air. Avec uniquement de bonnes valeurs, humaines, qui parlent à tout le monde : il n'y a pas de tricherie, pas d'argent à gagner, pas de dopage.

Mais il y a quand même de l'argent dans la voile !

La plupart des navigateurs sont smicards. Quelques uns gagnent à peine le salaire d'un joueur de foot de troisième division. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait de l'argent dans la voile. Une poignée d'entre eux, les plus connus, arrivent à vivre correctement. Mais 90% vivent leur passion sans aucun attrait pour l'argent. Ce n'est pas l'appât du gain qui les attire. C'est vraiment la passion de la mer, de leur métier et de la voile. Du coup, il n'y a pas de dopage parce qu'il n'y a pas des millions à gagner. Et c'est aussi cela que le public aime : ils font cela pour l'honneur, la gloire, le dépassement de soi, mais certainement pas pour s'offrir une Ferrari à la fin de l'année !