Week-end spécial sur France Culture - La réouverture, et après ?

Alors que les lieux de culture rouvrent leurs portes au public avec des jauges adaptées, France Culture propose un week-end spécial au cours duquel la chaîne donnera la parole à de nombreux acteurs du monde culturel et s’interrogera sur l’avenir d’un secteur fortement fragilisé par une année de pandémie. Plusieurs émissions seront diffusées depuis le Théâtre de la Ville - Espace Cardin, dans le cadre de la reprise des week-ends Combats.

Au programme sur France Culture :

VENDREDI 21 MAI

21h00-22h00 : À présent / Frédéric Worms

Qu’est-ce qui nous attend à la sortie du tunnel ?

Chacun espère mais redoute aussi la sortie du tunnel si sortie du tunnel de la pandémie il devait y avoir un jour, ce qui n’est pas sûr ! Qu’est-ce qui nous attend ? Explosions de joie, ou de colère ? Terrasses ouvertes ou société bloquée ?

Avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury et Jean Viard, sociologue, éditeur, homme politique et médiatique.



SAMEDI 22 MAI

7h05 – 9h00 Les Matins du samedi / Chloé Cambreling

L’invitée culture : Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo qui rouvre ses portes.

20h00-21h00 : Tous en scène / Aurélie Charon

En direct du Théâtre de la Ville - Espace Cardin

Stanislas Nordey, metteur en scène, comédien, directeur du TNS.

Pour cette première émission qui suit la réouverture des salles de spectacles, l’artiste nous parlera de Berlin mon garçon, une pièce de Marie NDiaye (Gallimard, coll. Blanche) qu’il met en scène. Le spectacle sera à l’affiche de L’Odéon - Théâtre de l’Europe du 16 au 27 juin. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur son travail au Théâtre National de Strasbourg, qu’il dirige depuis 2014.

Marie NDiaye, écrivaine. L’auteure nous racontera en particulier l’écriture de Berlin mon garçon, mais aussi la jeunesse dont parle la pièce, son écriture pour le théâtre, sa collaboration avec Stanislas Nordey... Pour l’émission, ils reviennent ensemble sur cette aventure. Romancière, Marie NDiaye écrit aussi du théâtre depuis vingt ans.

Océane Cairaty, comédienne, ancienne étudiante au TNS. Océane Cairaty est originaire de La Réunion. Elle se destinait à une carrière de footballeuse. Après trois ans de sport-études à l’Olympique Lyonnais et des sélections en équipe de France jeune, elle se tourne vers le théâtre d’abord comme amatrice. Formée notamment au TNS, c’est aux côtés de Stanislas Nordey qu’elle y étudie professionnellement le théâtre de 2016 à 2019. Aujourd’hui, Océane codirige collectivement le Théâtre 14 (Paris), joue dans La Cerisaie de Tchekhov mise en scène par Tiago Rodrigues pour le Festival d’Avignon cet été et dans la nouvelle création de Stanislas Nordey sur un texte de Léonora Miano, Ce qu’il faut dire.

LIVE : Matt Elliott. Son album paru l’an dernier, Farewell To All We Know est toujours disponible (Ici d’Ailleurs / L’Autre Distribution). En attendant la reprise prochaine de ses concerts, l’auteur-compositeur-interprète britannique nous livre deux morceaux sur la scène de l’Espace Cardin, tirés de son album The Broken Man (2012) qui vient d’être réédité : Dust Flesh & Bones et The Day After That.



21h00-22h00 : Fictions / Blandine Masson

En direct du Théâtre de la Ville - Espace Cardin

Scarlett et Novak d’Alain Damasio

Réalisation : Christophe Hocké

Lecture par Hector Manuel et Florence Mazot

Musique originale : Mathias Delplanque

Un thriller qui déjoue la fascination du smartphone.

Novak court. Il est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. Heureusement, il a avec lui Scarlett. L’intelligence artificielle de son brightphone. Celle qui connaît toute sa vie, qui répond autant à ses demandes qu’aux battements de son cœur. Un thriller qui déjoue la fascination du smartphone.

Alain Damasio est écrivain. Son domaine de prédilection est l'anticipation politique, qu’il marie volontiers à des éléments de science-fiction et/ou de fantasy.

DIMANCHE 23 MAI

11h00-12h00 : L’esprit Public / Émilie Aubry

En direct du Théâtre de la Ville - Espace Cardin

France : ce que nous ferons du déconfinement et ce qu’il nous fera

Avec Sylvie Kauffmann (éditorialiste au Monde), Dominique Reynié (politologue), Emmanuel Demarcy-Mota (directeur du Théâtre de la Ville) et Jean-Noël Jeanneney (historien et producteur de Concordances des temps).

12h00-12h30 : Les bonnes choses / Caroline Broué

En direct et en public du Théâtre de la Ville - Espace Cardin

Jérôme Pouly, un acteur au service de la gastronomie pour tous

À l’occasion de la tournée de La Cuisine des auteurs, one man show en caravane et en plein air, avec lectures de textes gastronomes de grands auteurs français, de Dumas à Molière, de Théophile Gautier à Colette, et préparation de repas à partager !

12h45-13h30 : Signes des temps / Marc Weitzmann

En direct du Théâtre de la Ville - Espace Cardin

La réouverture des lieux culturels, pour qui ?

Invités en cours.