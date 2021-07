Zrinka Stahuljak : "On ne choisit pas sa catastrophe"

Dès le début du confinement, l’équipe du Temps du débat a commandé pour le site de France Culture des textes inédits sur la crise du coronavirus. Intellectuels, écrivains, artistes du monde entier ont ainsi contribué à nous faire mieux comprendre les effets d’une crise mondiale. La liste de ces contributions à cette Conversation mondiale, entamée le 30 mars 2020, continue de s'étoffer et dépasse à présent les 110 contributions. En outre, chaque vendredi, Le Temps du débat propose une rencontre inédite entre deux intellectuels sur les bouleversements actuels. Ce texte vient est la dernière publication de ce projet.

Zrinka Stahuljak est professeure de littérature et de civilisation médiévale, directrice du Centre des études médiévales à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Pour cette dernière Conversation Mondiale, nous publions son texte dont la puissance évoque la tension de l'évènement : une ligne de crête entre l'intérieur et l'extérieur, en miroir du monde.

On a toute une vie derrière soi pour puiser dans l’expérience et pourtant aucun récit du présent. Les vérités personnelles et universelles s’effacent. Seule la capacité d’observation persiste, une description du monde accompagnée d’imagination et de mémoire.

La façon dont on s’installe dans un lieu dit-elle quelque chose sur notre avenir ? Le récit qu’on trame dans l’après-coup détermine-t-il une réponse future à l’inattendu ? Depuis que j’ai traversé l’océan atlantique pour m’établir aux États-Unis, et à chaque déménagement qui m’a fait traverser ce pays à la taille d’un continent, j’ai toujours été frappé par les débuts.

Sans doute que ces expériences de début sont d’autant plus marquantes qu’on a la conscience, ou l’illusion, que les débuts donnent le ton. Il n’est peut–être pas surprenant d’avoir eu ce sentiment après avoir vécu une guerre. Au début des années 1990, j’ai vu naître la guerre d’un conflit toujours plus tendu, montant en crescendo, on entendait les discours intérieurs de haine et extérieurs de pacification. L’ex-Yougoslavie, ce pays construit sur la crête de l’ancienne ligne de partage entre les empires ottomans et austro-hongrois, a éclaté en juin 1991. Je passai la première moitié de 1992 en tant que fixeuse des journalistes et de la Communauté européenne, souvent sur les lignes de front, en mission.

L’expérience de la guerre prédispose à la pensée de catastrophe. Mais quand la pensée devient le sentiment, une quasi-conviction, d’être élue pour la catastrophe ? Comment m’expliquer sinon que j’ai pu, par un concours de circonstances encore, passer une semaine à Prague en novembre 1989 au moment de la révolution de Velours ? Se trouver à répétition dans l’épicentre d’un événement, pourtant sans être dans l’œil de la tempête. Éviter le centre mort pour en être le témoin vivant. Être là mais pas dedans. Le vivre sans en mourir.

Mon arrivée en Californie était donc à la fois le comble de la catastrophe possible – imminente car sans prévision, une secousse se déclenche en à peine quelques secondes d’avertissement audible, à la différence d’une intempérie, d’une guerre, d’une révolution – et de par là même c’était la sécurité. Ne pas voir la chose venir, ne pas suivre la montée des tensions, être en revanche dans la contingence de la catastrophe, c’est un soulagement. Peut-être aussi le sentiment, entre deux postes de travail, d’avoir fait son choix de catastrophe à venir : plutôt que de devoir ramasser des mètres de neige à la pelle chaque hiver, ou d’être sûre de vivre au moins un ouragan par saison, faire le pari d’un grand tremblement de terre qui peut-être n’arrivera pas tant que j’habite et travaille ici. Les intempéries sont des phénomènes de saison ; même une guerre dépend des saisons, car les températures douces sont préférables au froid. Mais un séisme est à la fois à tout moment et jamais, un événement sans saisons, avec un avenir certain et, à chaque jour qui passe, non-advenu.

Au fil de tous mes débuts, il fallait donc reprendre le chemin d’une catastrophe. Pendant 15 ans, j’ai pu avoir la naïveté de faire mon choix, et mon pari, d’élire mon destin de catastrophée. Si je devais y passer, ce serait dans un tremblement de terre.

Mais comment continuer sa vie si personne ne peut venir nous aider puisque chacun essaie de survivre la catastrophe ? Comment renouer quand toute la planète partage la même catastrophe simultanément ? Il n’y aurait plus d’ailleurs à la mort. La pandémie du COVID-19 m’a guérie de ce sentiment d’élection pour la catastrophe. Aucune catastrophe n’a jamais tourné autour de moi, n’a été pour moi, n’a été « une expérience ». Je n’ai mené ni une vie d’exception ni une vie d’élection, je n’ai pas eu d’expériences hors mesure, je ne suis pas unique par mon vécu, et je n’ai pas de récit, pas plus que quelqu’un d’autre. Je suis dépossédée de récit car la catastrophe nous appartient à toutes et à tous. Quel récit nous appartiendrait en propre quand l’expérience nous est commune ?

C’est comme si la globalisation atteignait le comble de son évolution : le lieu et le temps, qu’on ne distinguait déjà qu’à peine, tellement on était interconnectés, ont abouti dans une invariabilité. On a fini dans ce paradoxe : dans le passé, on vivait dans la continuité sans rupture des temps, toujours avec la possibilité de s’installer ailleurs car la machine planétaire continuerait de tourner sans que rien ne change quelle que soit l’ampleur des catastrophes – des guerres, du terrorisme, de la crise économique. L’unité mécanique du temps niait jusqu’à très récemment la pluralité des temps planétaires, la différence simultanée des histoires et des pouvoirs. Cette uniformité mécanique, dictée principalement par les marchés, l’invariabilité, la non-différenciation – tellement d’aéroports se ressemblent et notre mobilité était facilitée par l’uniformité de choix de consommation et de services –, nous les recevons maintenant en pleine figure. Notre mobilité de l’invariation a propagé le virus.

Mais le paradoxe de ce monde du même, c’est de ne plus vivre ensemble. On est ensemble séparément. Physiquement, on a atteint le sommet de « global-local » : que chacun.e est ancré.e dans sa localité est un fait globalement répandu. On est figé dans un lieu, dans l’invariabilité de l’expérience simultanée de la catastrophe. Il n’y a pas d’ailleurs. Nous vivons tous à peu près le même présent, nous ne sommes pas dans la procuration. L’événement ne nous est que trop saisissable : il est dans notre corps.

Notre présent révèle ce qui était opérant déjà bien avant : dans un monde globalisé, on vivait dans l’invariable du temps. Dans un monde aplati. Nous l’avons poussé au bout de ses manifestations.

Dans la souffrance d’être à l’autre bout du monde, au bout des temps (des fuseaux horaires), si loin, trop loin et sans terme, une lueur perce : que cet événement commun au globe répare – parce qu’il détruit son caractère mécanique – notre rapport au temps. La conscience de la pluralité des temps, des expériences, est ce qui est réparé, d’une façon douloureuse ces jours-ci, on la saisit parce qu’on est dans un présent invariable. Le passé est devenu ceci : un passé différent, autre que notre présent. Nous sommes en rupture avec notre passé et incapable de le relier à un avenir. On vit une exception des temps, et on ne peut pas s’empêcher de comprendre la différence et la pluralité des temps qui sont notre condition.

Cette différence humaine des temps – sans concordance – est bien ce qui est troublant, car nous ne sommes pas dans un entre-temps, mais dans un temps qu’on ne maîtrise plus. On ne choisit pas sa catastrophe.

Ce texte propose une nouvelle édition du texte de Zrinka Stahuljak initialement publié dans "Comment Faire", Éditions du Seuil, 2020.