Chercheurs sous surveillance : le retour du bâillon ?

Le saviez-vous ? Il existe de longue date au CNRS un poste “habilité secret défense”. Il est rattaché au président de l’institution prestigieuse. L’agent en question n’est pas le premier venu et sa fiche de poste, consultable sur le Net, stipule qu’il doit “identifier et évaluer les risques, proposer les parades et s'assurer de leur mise en œuvre effective“... mais aussi qu’il doit témoigner d’une “curiosité intellectuelle en matière de sciences, de technologies et de géopolitique”. Étonnante palette de compétences ? Pour un certain nombre de chercheurs, ce mélange des genres raconte aussi une emprise du sécuritaire sur l’académique.

Il y a dix ans, ce fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) qui n’a pas seulement pour fonction de faire appliquer Vigipirate dans les bâtiments du CNRS mais aussi de “rédiger notes et courriers administratifs” s’était retrouvé en pleine lumière. Un chercheur affirmait être surveillé par Joseph Illand, l’inspecteur général qui occupait ce poste à l'époque. Le sociologue en question, Vincent Geisser, se trouve être fils de lieutenant-colonel et petit-fils d'un général, mais surtout spécialiste de la Tunisie, l’islam ou encore ce qu’on a pu appeler “la question migratoire”. Il figure par exemple parmi les premiers à avoir porté le terme “islamophobie” dans le débat public. L’"affaire Geisser" avait donné lieu à une vaste mobilisation d’une partie de la communauté académique, mais elle avait aussi permis d’entendre un certain nombre d’autres chercheurs raconter leurs relations avec Joseph Illand, cet officier de défense de sécurité alors âgé d’une soixantaine d’années. Car Joseph Illand se révélait susceptible d’interagir avec des chercheurs, ici pour s’étonner d’un biais ou là pour reprocher, par exemple à Olivier Roy, qui travaille sur l’islam et le radicalisme musulman, un parti-pris ou une grille de lecture.

Dix ans plus tard, un colloque s’est tenu ce mois de juin à Aix-en-Provence, qui laisse apparaître l’inquiétude du monde de la recherche face à ce que certains universitaires dénoncent comme un dangereux mélange des genres, voire une surveillance. Le colloque s’intitulait “Terrains et chercheurs sous surveillance. (Auto)contrôle, (auto)censure et mise en administration des sciences sociales”. Exemple de surveillance visée par les organisateurs du colloque : des enquêtes qui se déploieraient autour de terrains transgressifs, par exemple dans le cas d’occupations, voire carrément de révolutions. La profession de foi du colloque indiquait que “dans ce type de situation, tant le chercheur que l’enquêté sont exposés à des modes de surveillance et à des rétorsions juridiques dès lors qu’ils rompent avec la représentation que les institutions veulent donner d’elles-mêmes. Échapper à la dimension conflictuelle de ses recherches surveillées se révèle parfois difficile, surtout sur des terrains d’enquête aux forts enjeux électoraux pour les pouvoirs publics, tels que ceux où se jouent des phénomènes de déviance et de délinquance.”

“Surveillance” apparaît un cran en dessous de “l’obsession sécuritaire” dénoncée par une autre initiative, qui a vu le jour au même moment à travers une pétition d’une soixantaine de chercheurs CNRS. Les signataires dénoncent les pressions et les menaces sur le financement de certaines recherches et s’opposent au partenariat que le CNRS vient de conclure le 30 mai 2018 avec la direction du renseignement militaire (DRM). Ce partenariat permettrait au ministère de la Défense de financer certains projets de recherche, voire de mettre à profit les enquêtes des chercheurs en train de se faire sur le terrain.

L’enjeu de cette mobilisation est l’indépendance de la recherche et, plus généralement, la question des rapports entre chercheurs et pouvoirs publics. Il est d’autant plus sensible que la recherche est financée sur les deniers publics… et qu’ils sont rares. Les chercheurs pétitionnaires craignent un assèchement des financements au profit d’enquêtes plus raccord avec l’agenda gouvernemental, voire qui procéderaient directement d’une commande.

Sujets triés sur le volet : un agenda caché ?

Depuis 2015 et les attentats en France, à plusieurs reprises déjà des voix se sont élevées dans le monde académique pour dénoncer la priorisation des recherches. Un “appel à propositions” pour travailler sur le terrorisme avait ainsi fait controverse très vite après son lancement. En novembre 2015, le président du CNRS avait lancé un appel à toutes les patrouilles pour travailler "sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles – sociales, techniques, numériques".

“L’appel Attentats-recherche” s’était soldé par une soixantaine de projets de recherche retenus, mais il racontait surtout une évolution du positionnement de l'institution. Sur le site du Journal du CNRS, la philosophe Sandra Laugier se réjouissait en ces termes de la forte affluence de projets :

L’appel s’intègre à une réflexion plus large au sein du CNRS sur sa place et son action dans la société, ainsi qu’à l’ambition nouvelle d’une implication de plus en plus forte et pertinente, des chercheur.e.s dans la société, et réciproquement.

Or pour les chercheurs qui s’émeuvent de l’apparition d’un agenda politique dans la recherche, ces travaux contribuent à construire les représentations mentales. Parmi la soixantaine de projets de “l’appel attentats-recherche”, l’enquête d’Olivier Galland et Anne Muxel a par exemple fait l’objet d’une vive critique au début du printemps. Olivier Galland était venu dans les Matins de France Culture présenter les résultats de cette enquête le 10 avril 2018 :

Dans l’émission “Avis critique” du 7 avril 2018, Sonya Faure (Libération) et Joseph Confavreux (Médiapart) partageaient une même défiance tant vis à vis de la méthodologie que de l’utilisation des résultats de cette enquête. La pétition déposée cette semaine à la présidence du CNRS dénonce ainsi “des biais dans le choix et la construction des objets” : en finançant telle enquête plutôt que telle autre, c'est un certain monde qu'on choisit de documenter, décrire, analyser... d'une certaine manière. Ce sont ces risques d'instrumentalisation que dénoncent aujourd'hui les universitaires mobilisés, qui reposent au passage la question de la déontologie : quelle latitude dans les représentations, quelle garantie d'anonymat pour les enquêtés, et quelle éthique en général dans le cas où une enquête serait financée par l'armée par exemple - ou pas un commanditaire privé, comme il en existe de plus en plus ?

Déontologie ou mise au pas ?

En France, les chercheurs en sciences sociales ne se sont pas précipités pour accoucher d'une déontologie explicite dans les années 50 et 60. Alors qu'aux Etats-Unis, tout un pan de la recherche anthropologique médicale soulevait déjà ces questions, en France on pouvait à la même période "analyser des conversations téléphoniques enregistrées à l’insu d’un des interlocuteurs ou s’inventer un rôle et se faire passer pour ce qu’on n’est pas, sans que cela soulève d’objections particulières", expliquaient il y a déjà dix ans Mustapha El Miri et Philippe Masson. Alors qu'on débattait d'une charte déontologique à l'Association française de sociologie depuis 2006, ils écrivaient ceci dans La vie des idées :

Certains de nos actes d’investigations peuvent être délictueux si nous enquêtons sur des secrets protégés par la loi, ou si, pour les besoins de l’enquête, nous contournons des interdictions d’accès à l’information ou des interdictions de divulgation. Une charte de déontologie pourrait alors édicter que nous ne devons enquêter que dans le cadre de ce qui est autorisé par la législation. Par là, elle assurerait une protection aux sociologues et une respectabilité à la profession. Mais si nous ne devons utiliser que des moyens d’investigation autorisés par la loi, comment et pourquoi étudier les activités illégales? Il sera difficile à une organisation professionnelle, face à la diversité de ses membres, de définir les sujets de recherche qui méritent d’être étudiés et ceux qu’il vaut mieux écarter, même si en réalité les sociologues ne cessent d’émettre des avis sur cette question. Le problème ici est celui des barrières que des institutions, des professions ou des groupes sociaux peuvent opposer à l’investigation sociologique.

Après cinq ans de débats internes, l'AFS, association française de sociologie, avait finalement voté en 2011 contre l'adoption d'une charte destinée à encadrer l'enquête : une partie des sociologues était montée au créneau pour protéger notamment "l'enquête à couvert", résumera Romain Pudal :

Les opposants à la charte se concentrèrent notamment sur la défense de la "recherche à couvert" – enquêtes réalisées en dissimulant aux enquêtés tout ou partie des raisons de l’enquête et/ou du statut réel du sociologue dont certains exemples célèbres font partie des classiques de la sociologie ! Permettre aux sociologues de faire ce type d’enquêtes [...], garantir la liberté du sociologue en soumettant son travail – dans ses dimensions méthodologiques, théoriques et éthiques – au jugement de ses pairs exclusivement, tout ceci est apparu à beaucoup comme un impératif du travail en sociologie. Et de poser des questions dont les réponses ont semblé évidentes : pouvait-on sérieusement penser enquêter sur les pratiques discriminatoires de certaines institutions, des phénomènes de corruption (politique, économique, journalistique…), certains lieux de pouvoir discrets (cabinets ministériels, patronat…), des univers sociaux particulièrement rétifs à tout regard extérieur (la grande bourgeoisie par exemple), en se soumettant aux impératifs de recherche inscrits dans la charte ? Evidemment non. Malgré les débats, ces passages ont été maintenus suscitant une hostilité grandissante des sociologues français soucieux de défendre le principe de l’enquête à couvert. Que des questions éthiques, déontologiques et épistémologiques se posent à son sujet, chacun en a convenu, qu’une charte de l’AFS vienne entraver le travail d’enquête a été vu comme une soumission à des injonctions politico-administratives inadmissible et une absurdité pour le travail sociologique.

La charte fut donc rejetée et en réaffirmant la liberté dans le travail d’enquête sociologique, les sociologues français ont tenu à rappeler qu’une partie de leur travail consiste à dévoiler les multiples inégalités et phénomènes de dominations à l’œuvre dans le monde social. Car telle est bien l’une des ambitions de la sociologie.

Pour autant, la sociologie française n'est pas restée complètement sourde aux questions déontologiques et méthodologiques en l'absence de charte. Notamment pour ce qui touche au lien aux enquêtés et à l'indépendance de l'enquête vis-à-vis des sources de financement. Dans un article paru en 2012 dans la revue Genèses (numéro 89), la sociologue ethnographe Florence Weber éclairait l’irruption de ces questions de déontologie dans le champ des sciences sociales (et plus particulièrement en sociologie et en anthropologie). Outre qu’elle a permis d’enchâsser les deux disciplines autour d’une même démarche ethnographique, Florence Weber racontait combien cette question de la déontologie avait tardé à s’imposer. Dans le Guide de l’enquête de terrain qu’elle avait publié en 1997 avec le sociologue Stéphane Beaud, Florence Weber se souvenait avoir appelé à “à une discussion déontologique restée sans écho pendant plus de dix ans”.

Anonymiser les enquêtés ?

Puis l’universitaire revenait sur “l’affaire Thérame” pour envisager la tension du lien qui se noue entre le chercheur et son terrain :

J’avais repris sur un mode plus polémique la question de la déontologie ethnographique en défendant le droit des enquêtés sur l’enquête et sa publication, mais leur nécessaire absence au moment de l’analyse scientifique, reprenant ainsi un débat initié dans Genèses à propos de "l’affaire Thérame".

Cette “affaire Thérame” remonte à 2006, lorsqu’une sociologue, Delphine Naudier, avait publié dans la même revue Genèses un article sur la trajectoire d’une romancière nommée Victoria Thérame, qui se trouvait avoir gravité auprès du groupe des éditions Des femmes, animées par Antoinette Fouque. L'article s'intitulait "Sociologie d’un miracle éditorial dans un contexte féministe" et Delphine Naudier décrivait notamment le parcours chargé de nuages de la jeune femme dans ce giron féministe dont elle écrira qu’il endossait en fait les mécanismes de domination qu’il entendait justement combattre - c’est le motif “dominants - dominés” appliqué sur la trame d’un engagement militant féministe.

Victoria Thérame trouvera à s’en émouvoir, s’estimant disqualifiée et, en quelques sortes, travestie par l’article de la sociologue. Une émotion supplémentaire naissant de l’impression d’être chosifiée en tant qu’enquêtée. Il reste une trace écrite du choc que cette enquêtée a ressenti : une lettre qu’elle a écrite et qui sera publiée par Genèses deux ans plus tard, lorsque Florence Weber reviendra sur cette histoire pour aborder la déontologie dans la recherche en sciences sociales. Dans "Publier des cas ethnographiques : analyse sociologique, réputation et image de soi des enquêtés" en 2012, Weber rappelle notamment que les enquêtés ont des droits :

À nos enquêtés de nous faire savoir, y compris par les voies juridiques qui leur sont offertes, que nous n’avons pas su respecter leurs droits.

Florence Weber revient sur la manière dont la relation entre le chercheur et son enquêté ou son enquêtée a pu s’installer dans l’histoire. Elle rappelle par exemple qu’”en France, la tradition de l’ethnographie coloniale, où les indigènes n’étaient pas considérés comme des lecteurs potentiels pour les travaux anthropologiques, était encore présente à l’esprit de certains universitaires dans les années 1970”. Autant dire qu'on n'a pas rivalisé d'efforts, alors, pour penser la place des enquêtés dans les enquêtes, qui ont pu apparaître quelque peu livrés en pâture une fois les travaux publiés.

Plus tard, des sociologues défendront l'anonymat pour préserver leurs enquêtés, parfois présentés sous pseudonyme. Mais certains regretteront par exemple l'absence des noms de famille, porteurs de tout un contexte implicite pour Jean-Claude Chambordeon par exemple.

Cette controverse sur le rapport aux enquêtés a dix ans, comme les débats sur la charte. L’époque n’était pas encore à la valorisation de partenariats avec le renseignement militaire, qui viennent renouveler ce débat sur la position du chercheur vis-à-vis de ceux qui lui parlent. Mais certains revendiquaient déjà de solidifier une approche réflexive, qui interroge la méthodologie du chercheur. Dans son article de 2012, la même Florence Weber soulignait que méthodologie et déontologie n’avaient même pas fait l’objet de cours dans les départements de sciences sociales en France pendant de longues années, alors que ces questions faisaient l’objet d’une vigoureuse introspection de longue date en Allemagne par exemple :

L’ethnologie de la France avait enfermé dans les combles son histoire sanglante, qui finit par émerger tardivement. En 1989, Christian Faure publie sa thèse mettant en lumière la collusion idéologique entre l’ethnologie de la France et le régime de Vichy, qu’il paya de sa carrière, et Marcel Maget publia en 1993 dans Genèses un article en réponse qui levait le voile sur les troubles de la période 1935-1944 au musée des Arts et Tradition populaires. Mais la vigoureuse purge effectuée par nos collègues allemands sur les liens entre Volkskunde [ethnologie NDLR] et nazisme n’eut pas son équivalent en France. [...] L’histoire de l’anthropologie française pendant la guerre n’en est encore, dans la décennie 2000, qu’à ses débuts.

C'est toujours vrai.