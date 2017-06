Durkheim : "La pensée est un produit de l'histoire"

Pierre Thuillier, philosophe et historien des sciences, dans ce quatrième épisode des "Perspectives scientifiques" diffusé en 1984 présente la pensée d’Émile Durkheim à travers son ouvrage Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912) dans lequel il analysait la religion de sociétés primitives notamment australiennes. Pour Durkheim, "la science a des origines religieuses" et la religion est une façon "d'expliquer l'ensemble des phénomènes de la nature ou des phénomènes sociaux". Il tenait à aborder la religion d'un point de vue strictement sociologique.

Durkheim demeure un auteur très neuf. Périodiquement il y a des gens qui réhabilitent Durkheim et puis ensuite d'autres qui l'oublient, moi je crois qu'il faut toujours considérer le vieux Durkheim comme quelqu'un de très important. Et relire l'introduction et la conclusion, et certains développements précis de son livre sur "Les formes élémentaires de la vie religieuse", je crois que c'est une démarche utile pour vraiment faire de la bonne sociologie de la connaissance aujourd'hui encore. (Pierre Thuillier)