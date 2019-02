La connerie : l'échec de l'intelligence ?

Psychologie de la connerie est paru aux éditions Sciences Humaines.

Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy

Qu'est-ce que la connerie ?

La connerie peut être un manque d’intelligence, elle n’échouerait pas puisqu’elle ne serait pas là... ça peut aussi être un échec de l’intelligence dans le sens où on peut être très intelligent et se comporter comme un parfait abruti en défendant des idées farfelues et en étant persuadé de détenir la vérité. Quand il manque une forme d’empathie et de considération pour l’autre, on peut dire que l’intelligence court de grands risques d’aller à l’échec.

Jean-François Marmion

La connerie et "le biais de confirmation"

La connerie des gens intelligents s’expliquent par quelque chose dont on fait tous preuve c’est le biais de confirmation, les biais cognitifs sont des raccourcis de la pensée qui font qu’on caricature la réalité pour que ça rentre bien dans nos cartes de pensée. Parmi tous ces biais, le biais de confirmation est redoutable, ça signifie qu’on sélectionne systématiquement dans notre environnement ce qui conforte notre vision du monde... et pas ce qui pourrait la prendre en défaut et nous faire évoluer.

Jean-François Marmion

Connerie des gens intelligents, idéologie ?

Les croyances politiques ont les mêmes mécanismes que les croyances religieuses. On croit que c’est extrêmement construit, qu’on a bien réfléchi, mais souvent non ! Souvent là encore on ne fait que confirmer notre vision du monde. Si j’ai une croyance solidement enracinée à gauche ou à droite et que vous me montrez le contraire, je dirai que vous êtes de mauvaise foi. La réalité doit s’adapter à ce que je crois, et pour ça il faut la changer !

Jean-François Marmion

Extrait du film Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean Yanne, 1982

