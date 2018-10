La prison est-elle vraiment efficace contre le crime ?

Les idées claires | Les conséquences de l'emprisonnement et les politiques carcérales sont au cœur des Idées claires, notre programme hebdomadaire produit par France Culture et franceinfo et destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues.

Nicole Belloubet, la Garde des Sceaux, a présenté le 11 septembre dernier les contours de sa réforme carcérale. La ministre a annoncé vouloir réduire le nombre de détenus dans les prisons de 8000. Il faut dire que le nombre de condamnés dans les prisons françaises crève le plafond d'année en année. Il atteignait 70 519 en août 2018... pour un nombre de places estimé à 59 765, selon la Direction de l'administration pénitentiaire.

En plus de la surpopulation carcérale, régulièrement pointée du doigt, l'état des prisons françaises est aussi critiqué : puces de lit, rats, manque d'hygiène, humidité... La France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en 2013, pour "traitement dégradant" sur ses détenus. Ce qui n'empêche pas certains hommes politiques, comme Nicolas Dupont-Aignan, d'entretenir le mythe des "prisons 4 étoiles".

Le budget de la justice a été revu à la hausse pour 2018, mais la part prévue pour la réinsertion, les formations et les activités est rabotée chaque année. Il y a un chiffre qui est encore plus éloquent : 6 condamnés à de la prison sur 10 retournent derrière les barreaux dans les 5 ans. Avec un tel taux de récidive, on peut se poser la question de l'efficacité de notre politique carcérale.

Pour répondre à nos interrogations, nous avons sollicité Virginie Gautron, pénaliste, maîtresse de conférences à l'université de Nantes.

