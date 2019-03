Les intellectuels sont-ils morts ? par Christian Salmon, Pierre Rosanvallon et François Dosse

65 intellectuels ont questionné Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national. Alors on s'interroge : qu'est-ce qu'un intellectuel ? A-t-il aujourd'hui disparu, comme le soutient régulièrement l'opinion publique ? Trois intellectuels donnent leurs propres éléments de réponse.

Le paysage intellectuel français s’est-il appauvri depuis l’époque de Sartre et de Foucault ? Trois intellectuels donnent leur point de vue : l'essayiste Christian Salmon, et les deux historiens Pierre Rosanvallon et François Dosse.

1. L'intellectuel médiatique selon Christian Salmon

Avec l’arrivée des nouveaux philosophes dans les années 1970, c’est aussi l’apparition d’un nouveau phénomène : l’intellectuel médiatique. Ecoutez le point de vue de Christian Salmon, écrivain et éditorialiste à Mediapart.

2. La mort des intellectuels, ce marronnier, par Pierre Rosanvallon

L'historien Pierre Rosanvallon s'insurge contre le discours dominant, la vulgate qui proclame la mort des intellectuels. A partir des exemples de travaux qui l'inspirent, il prouve que le monde intellectuel est vivant en France. Oui, il bouge encore.

Pierre Rosanvallon s'est notamment interrogé sur la vie intellectuelle française dans son essai paru en septembre 2018 (Le Seuil) : Notre histoire intellectuelle et politique (1968-2018). Il y rappelle l’histoire longue des idées et des valeurs de Mai 68, ainsi que des "chassés-croisés idéologiques" auxquels elles ont donné lieu.

3. L'utilité des intellectuels en crise, avec François Dosse

En pleine crise de visibilité, à quoi servent les intellectuels d'aujourd'hui ? À cette question, l'historien François Dosse estime que s'ils ne sont pas morts, du moins ils sont en crise.

François Dosse revient sur une longue histoire de passions et de haine à l'encontre des intellectuels à l’occasion de la parution de La Saga des intellectuels français, de 1944 à 1989 (Gallimard).

