Matières à penser | « L’animal est l’avenir de l’homme » par Dominique Rousset

L’animal est l’avenir de l’homme

En cinq épisodes, explorer la connaissance scientifique sur le monde animal, nous interroger sur les formes de la domination humaine et les souffrances infligées à de nombreuses espèces, reconnaître la beauté de la biodiversité et les dangers qu’elle court, enfin rappeler les évolutions du droit, français mais aussi européen, en faveur des animaux et plus largement du vivant sur la planète.

Lundi 4 février

Humanité, animalité : où sont les frontières ? Avec Yves Christen, Biologiste, Ethologue et journaliste scientifique

Depuis des centaines, voire des milliers d’années, les humains ont appris à vivre avec la certitude que leur espèce était séparée des autres espèces et du reste de la nature. Religions et philosophies occidentales les en ont persuadés. Aujourd’hui encore, en dépit des connaissances acquises, il semble que nous ayons du mal à renoncer à notre domination et à ne pas penser le monde comme notre propriété. Une attitude à l’origine des dégâts infligés à la planète soutient mon invité de ce soir. Reconnaître enfin l’animal pour ce qu’il est, c’est nous sauver.

Mardi 5 février

_Répondre à l’appel des animaux_Avec Corine Pelluchon, Philosophe, Professeure à l’Université de Marne-la-Vallée, spécialiste de la question animale

Notre invitée s'intéresse aux questions d'éthique appliquée à la médecine, à l'écologie politique, à l’environnement… et à la question animale.

De livre en livre, son cheminement la conduit à insister sur la nécessité de faire place aux autres, tous les autres, humains et animaux. Faire cesser les souffrances infligées à ces derniers. Pour, enfin, hâter la transformation de soi et de la société : une urgence au centre de son nouvel essai : « Ethique de la considération ». Il traduit une inquiétude devant le monde qui vient et poursuit un objectif : la promotion d’« un monde habitable ».

Mercredi 6 février

_Aimer la biodiversité ou partir avec elle_Avec Gilles Boeuf, Biologiste, Professeur à l’Université Paris I Sorbonne, Président du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle.

Questions autour de la domination de l’homme sur les animaux, en dépit de nouvelles découvertes scientifiques, toujours plus surprenantes, sur leur sensibilité, plus prosaïquement sur leur utilité, à condition de les respecter. L’invité de ce soir insiste aussi sur leur beauté. Même les moches sont beaux, il le démontre ! Et il s’inquiète avec beaucoup d’autres du recul, à une vitesse foudroyante, de la biodiversité. Son credo : la préservation des écosystèmes doit être le souci de tous, sinon on n’y arrivera pas.

Jeudi 7 février

Contre l’animal, la guerre sans nom Avec Vincent Message, Ecrivain, Maître de conférences en littérature comparée à l’Université Paris VIII Saint-Denis, auteur de Défaite des maîtres et possesseurs _(_Editions du Seuil, 2016)

Le regard d’un écrivain sur la condition animale, avec une fable glaçante qui met à jour, par le biais d’une impitoyable inversion, les souffrances infligées à de nombreuses espèces animales par nos sociétés contemporaines. L’auteur imagine un monde dans lequel des nouveaux nés sont séparés de leur mère à la naissance, grandissent enfermés dans des bâtiments, sans pouvoir sortir ou jouer à l’air libre ; et arrivés à l’adolescence, sont emmenés dans des camions pour être tués… L’occasion d’une réflexion plus large : que dit la littérature de notre rapport à l’animal ? Et que peut-elle, que peuvent la culture et l’art en général pour accompagner une prise de conscience encore timide ?

Vendredi 8 février

_L’animal saisi par le droit_Avec Claire Vial, Professeure de droit public à l’Université de Montpellier, Directrice de l'Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme

En conclusion de la série sur la condition animale et les effets de la domination des humains sur les autres espèces vivantes, il est nécessaire de faire le point sur les évolutions du droit : accompagne-t-il les découvertes récentes sur l’intelligence et la sensibilité animales ? Prend-t-il position contre les élevages industriels, les abattoirs, d’autres formes de cruauté ? Est-il confronté au poids des cultures et des traditions, pratiques de chasse ou jeux centenaires ? Questions autour d’une discipline émergente qui, dans le cas de la France, se doit de se confronter aussi au cadre fixé par l’Union européenne.

Réalisation Anne-Laure Chanel